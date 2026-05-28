2026-05-28 16:27 女子漾／編輯許智捷
林俊傑戀情再掀風波！小21歲女友七七傳不被接受 網猜林家內部恐不合
JJ 林俊傑自去年認愛小 21 歲、美籍華裔網紅女友 Annalisa「七七」後，感情動向始終備受外界關注。日前他才高調曬出參加女友七七畢業典禮的甜蜜合照，再度掀起熱議。不過近日卻有網友發現，林俊傑疑似悄悄刪除與哥哥、大嫂的合照，雙方社群也被發現互相取消追蹤，種種舉動立刻引發外界猜測林家是否爆出家庭不和風波。
林俊傑認愛小 21 歲女友七七 Annalisa 遭反對？
根據網友整理的社群變動，林俊傑原先於 2025 年農曆春節期間分享的家庭聚會照，以及姪女百日宴相關貼文，如今部分照片內容已被修改，兄嫂身影幾乎全數消失，只留下與姪女有關的畫面。同時，林媽媽也被發現取消追蹤大嫂帳號，僅保留與孫女相關互動紀錄，種種巧合讓不少網友開始猜測，林家內部是否真的出現摩擦，甚至有「家庭失和」的傳聞迅速在網路延燒。
此外，微博近日也流出多則未經證實的爆料內容，有網友聲稱林俊傑大嫂疑似與友人聯手散播七七相關負面消息，試圖阻止兩人戀情進一步發展，部分傳聞甚至指出，對方疑似假冒七七同學捏造黑料、偽造聊天紀錄，目的被猜測與擔心未來婚姻、生子後影響家產分配有關，對此，林俊傑本人與經紀團隊至今仍未正式回應，如今突如其來的家庭風波，也讓外界更加關注這段戀情後續發展。
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