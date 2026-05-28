Dolfan 5月壽星開唱！VERA學文女裝驚喜登場，HAKU忘情連唱15首嗨翻全場。圖片來源：So-net Entertainment提供

Dolfan 5月壽星生日音樂會驚喜滿滿！台灣碩網網路娛樂旗下粉絲互動平台 Dolfan，為踢帕娛樂旗下兩位5月壽星舉辦生日音樂會，分別是男團 VERA 成員學文，以及個人歌手 HAKU。這場活動對兩人來說都意義非凡，學文迎來退伍後首次個人活動，HAKU則舉辦出道以來首個個人專場，兩人事前都坦言心情既期待又忐忑。

不過粉絲的熱情很快給了他們最直接的答案，學文生日會門票一開賣即秒殺，讓他笑說看來粉絲真的很想念他；HAKU則為了這場生日會準備滿滿歌單，原本只安排7首歌，最後加碼到15首，從個人單曲、情感故事到師兄作品與韓團舞蹈，讓粉絲一路聽好聽滿。

Dolfan 為踢帕娛樂旗下5月壽星個人歌手HAKU舉辦生日音樂會。圖片來源：So-net Entertainment提供

VERA學文退伍後首見粉絲 門票秒殺讓他超感動

五月壽星學文退伍後，首次以個人身分與VERA粉絲「邱比特」見面，他坦言籌備過程中除了興奮，也曾擔心自己離開舞台幾個月後會不會被大家遺忘，直到聽見門票秒殺消息，才終於放下心中大石。

學文也感性表示：「謝謝大家還這麼愛我，也還愛我的歌聲！」更許願下一次生日會能挑戰更大場地，甚至想在海邊開唱，還俏皮問粉絲：「相信大家都會來吧！」立刻引來全場歡呼。

Dolfan 為踢帕娛樂旗下5月壽星VERA學文舉辦生日音樂會。圖片來源：So-net Entertainment提供

從〈拿走了什麼〉唱到〈落雨聲〉 學文用歌聲回顧成長

生日會上，學文一共演唱10首歌曲，其中〈拿走了什麼〉對他別具意義，因為這是他過去參加歌唱比賽時首次得名的歌曲，這次重新演唱，也像是檢視自己這幾年的成長。他也挑戰經典台語歌曲〈落雨聲〉，希望讓粉絲聽見自己的台語進步；點歌環節則演唱動畫經典歌曲〈七彩的微風〉，帶大家瞬間重回童年回憶。

學文生日會演出10首經典歌曲。圖片來源：So-net Entertainment提供

女裝「美珠」驚喜登場 粉絲尖叫：太美了

整場生日會最大驚喜，莫過於學文在最後換上女裝，變身自創女角「美珠」登場，從深情演唱到搞笑驚喜，他一登場立刻讓台下尖叫聲炸裂，粉絲更直呼「太美了！」當天除了滿滿邱比特到場支持，學文在軍中的好朋友們也特地北上為他加油，讓這場退伍後首場個人活動多了更多溫暖。

學文換上女裝變身自創女角「美珠」與粉絲共度生日。圖片來源：So-net Entertainment提供

HAKU首個人專場開唱 用「微光」唱出人生故事

另一位5月壽星HAKU，則以「微光」作為生日會主題，希望帶著粉絲HANI走進他人生不同階段的故事，他不只演唱首支個人單曲〈愛的沙漏〉，也透過〈我想我不會愛你〉分享國中暗戀又失戀的心情，並以〈台北的某個地方〉獻給逝去的友誼。這場生日會對HAKU來說，不只是唱歌給粉絲聽，更像是把一路走來的心情，透過歌曲慢慢說出口。

HAKU總計演出15首歌曲，讓粉絲值回票價。圖片來源：So-net Entertainment提供

原本7首加碼到15首 HAKU唱好唱滿寵粉到底

HAKU這次誠意十足，因為有太多想分享的歌曲與故事，最後從原本規劃的7首加碼到15首。除了個人作品與情感選曲，他也現場Cover師兄FEniX第三張專輯主打歌〈我就是無法失去你〉，並挑戰韓團歌曲〈Sugar Rush Ride〉舞蹈，讓演出層次相當豐富。

HAKU也向粉絲感性表示，對他來說，HANI就是他的微光，希望未來能帶給大家比微光更多的能量，也期待今年有機會推出新作品，帶來更多精彩舞台。