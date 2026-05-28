超狂副業月入千萬？金泰佑全「心」回歸，睽違四年推全創作EP，情定混血女友！

曾經以迷人嗓音擄獲無數粉絲的音樂全才「廖柏雅」，睽違近四年終於帶著全新EP《傷心男孩俱樂部》正式回歸樂壇！這次他不只帶來了浪漫又揪心的全新音樂，更以充滿韓系質感的全新藝名「金泰佑」帥氣亮相。除了音樂才華滿點，他更跨足戲劇圈、變身月收千萬的精品巧克力大亨！

算命改名變身韓系歐巴！「金泰佑」招好運連錄音桌都大風吹

大家一定很好奇，為什麼突然改名了呢？泰佑透露，這次改名成「金泰佑」其實是特別去算命，希望能讓自己的音樂之路更加順遂發達，同時也帶有一點韓系風格的帥氣感！雖然身分證上的本名並沒有改，但為了配合改名後的新風水與方向，他連家裡錄音室的桌子都得跟著大搬風，讓他苦笑直呼：「真的比較麻煩！」

不過改名後的他，運勢似乎真的大開！前陣子因為在活動上與王子（邱勝翊）的一張合照，意外在網路上引發熱烈討論，甚至讓他體驗了「一夜成名」的感覺。不過當被問到王子的近況時，泰佑則是靦腆笑說：「其實真的不太曉得，因為我們私底下真的不太熟啦～」

圖片來源：華納音樂 提供

痛過才懂浪漫！嚴格斷食18小時，唱出最深情的脆弱

這次的新EP《傷心男孩俱樂部》六首歌曲全由他親自參與創作，歌詞再度攜手吳易緯老師，以復古合成器與R&B氛圍，唱出都市夜裡最深層的脆弱與遺憾。為了在鏡頭前展現最完美的狀態，泰佑不僅積極恢復健身、戒吃重鹹消水腫，更實行了嚴格的「18小時斷食」，完全展現了男神對體態的極致自律！

圖片來源：taiyomusic IG

談到新專輯的「傷心」元素，泰佑坦言這其實反映了他曾經歷過的一段長達七年的感情。前任是一位歐洲女孩，後來因為彼此的生活走的方向不一樣、各自有其他規劃，女方最後離開了台灣而走向分手，那段時間他非常痛苦，甚至嚴重影響到整個工作狀態，於是將這些情緒化作寫歌的養分。「當你可以痛得這麼深，代表你真的愛得很深。」不過他也強調，這次的歌曲並沒有刻意針對哪一段關係。

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在音樂製作上還有個有趣的小插曲，新歌特別取樣了師兄蕭敬騰《阿飛的小蝴蝶》副歌，結果Demo才剛給老蕭聽，馬上就被嚴格詢問「有沒有清版權」，讓他印象超深刻！隔了四年才發片，他覺得實在隔太久了，期許自己未來能持續不斷地做音樂，更喊話最想合作的對象是國際巨星小賈斯汀！

死會確認！情定混血女友，大談甜蜜穩交日常

至於粉絲們最關心的感情狀態？男神目前可是死會中喔！現任女友是在台灣認識的混血兒，兩人交往快兩年，感情非常穩定，甚至已經有了想結婚的共識（泰佑也笑著澄清自己並沒有特別偏好外國人）。對於這次的新歌，女友聽了之後也大力稱讚表示「非常喜歡」，絕對是他在音樂路上最甜蜜的後盾！

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變身月入千萬「巧克力大亨」？跨足戲劇大喊：歡迎找我演戲

除了音樂事業，改名後的金泰佑在副業上更是大放異彩！他透露副業真的有因為改名而越來越上軌道，除了原本代理的馬卡龍品牌全台已有五間店，平均月營業額近千萬，最好的狀況甚至能創下「一個月三千多萬」的驚人成績！今年6月15日，他更將進軍台北101，開設瑞士精品巧克力品牌Läderach全新門市，主打新鮮訂貨10天送達！他坦言一開始創業真的非常辛苦，但目前已經開始獲利。雖然經商跟做音樂的壓力都很大，但他認為「做音樂是自己對自己的一種壓力與要求」。

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不僅如此，泰佑近年還首次挑戰了BL劇《彈一場完美戀愛》，在劇中飾演涂善存的哥哥，深刻的兄弟情感動無數觀眾，他自己更是入戲到崩潰大哭。雖然上次沒有真正演到BL的感情線，但他大方毛遂自薦：「我非常享受演戲，也不排斥任何類型的角色，歡迎大家找我演戲！」

金泰佑的全新EP《傷心男孩俱樂部》將於5月29日正式發行！