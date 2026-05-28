2026-05-28 15:01 女子漾／編輯ANDREA
不只談戀愛！網評5部超燃「搞事業」經商陸劇，胡歌《繁花》上榜了、這一部看一集就喜歡
各位劇迷們！是不是有時候覺得光看男女主角談戀愛有點不過癮，想看點更考驗智商與謀略的劇情呢？其實這幾年網友們超愛看主角們「認真搞事業」！
這次幫大家精選了5部不僅限於單一「大女主光環」，而是真正硬核在講「做生意、搞投資」的口碑陸劇。有現代職場的爾虞我詐，也有古裝商賈的腦洞大開，保證讓你越看越上頭！
推薦1.《繁花》：胡歌、馬伊琍、唐嫣
這部絕對是商戰劇的天花板！由王家衛執導，講述90年代上海的經濟狂潮。看著「寶總」在黃河路的餐飲業與風起雲湧的股市中殺出重圍，網友討論度爆表的原因不只是畫面絕美，更是因為裡頭的商業博弈、人情世故拍得太真實，每一句台詞都像在教你怎麼做生意！
推薦2. 《贅婿》 郭麒麟、宋軼
如果想輕鬆看劇，這部絕對是首選！男主角穿越到古代成為布商家的贅婿，竟然把現代的「拼刀刀」團購、停車位租賃、飢餓行銷等商業模式全部搬到古代。劇情幽默又充滿爽感，看他用現代人的生意頭腦狂虐商場對手，難怪當時一播出就霸榜熱搜。
推薦3. 《長風渡》 白敬亭、宋軼
這部不走單一大女主路線，而是精彩的「雙強聯手」！講述紈褲子弟顧九思與妻子柳玉茹，從揚州布商一路做到掌握天下命脈的傳奇。網友最愛看他們夫妻倆在動盪時局中，如何利用經商智慧籌措糧草、化解危機。劇中對於「儒商」精神的刻畫非常深刻，熱血又感動。
推薦4. 《風吹半夏》 趙麗穎、歐豪
背景設定在90年代，講述主角們如何在男性主導的鋼鐵行業中，靠著敏銳的商業嗅覺撿廢鋼、談進出口貿易。劇中深刻呈現了生意場上的應酬、背叛與利益交換，極度寫實的「野蠻生長」過程，把商場上的利益糾葛拍得絲絲入扣，讓許多創業網友直呼太有共鳴！
推薦5. 《理想之城》孫儷、趙又廷
想看現代大企業裡的商業角力？看這部準沒錯！劇情聚焦在建築業，把公司內部的派系鬥爭、投標報價的爾虞我詐拍得淋漓盡致。討論度居高不下是因為它非常「接地氣」，沒有開外掛的運氣，只有精密計算的商業手段與職場生存法則，被譽為現代打工人的職場教科書。
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