張凌赫也上榜！陸劇「最慘工具人男二」TOP10，觀眾心疼到想改劇本

張凌赫也上榜！陸劇「最慘工具人男二」TOP10，愛得深、輸得慘，觀眾心疼到想改劇本。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇裡最容易讓觀眾意難平的角色，常常不是男主，而是那些曾經離女主很近，最後卻沒有走到她身邊的男二。他們有些是青梅竹馬，有些是婚約對象，有些是曾經真心相愛的人，也有些是明知道自己不會被選擇，仍然在關鍵時刻做出守護與放手。

以下整理10位陸劇裡讓觀眾印象深刻的「最慘男二」，看看哪一位最讓你意難平。

陸劇最慘男二TOP10：《步步驚心》十四爺

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《步步驚心》裡的十四爺，和若曦之間不是最強烈的愛情線，卻是劇中很重要的一段遺憾。若曦早期與八爺有過情感牽連，後來真正放不下的人是四爺。十四爺則一直在旁邊看著她被捲入九子奪嫡、宮廷權力與感情選擇之中。

到了後期，若曦因為宮廷鬥爭、玉檀之死，以及與四爺之間的裂痕，身心都承受很大壓力。她想離開紫禁城，十四爺成了最後能把她帶出皇宮的人。若曦最後住進十四爺府中，也是在那裡走完生命最後一段路。十四爺給了她名分與離宮的機會，卻無法取代她心裡的四爺。若曦病逝後，四爺沒能見到她最後一面，也讓十四爺成了那個陪到最後、卻始終不是她最深牽掛的人。

陸劇最慘男二TOP9：《延禧攻略》傅恆

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傅恆與魏瓔珞的感情線，是《延禧攻略》前期很重要的看點。魏瓔珞入宮，是為了查明姐姐魏瓔寧死亡真相。她在長春宮侍奉富察皇后期間，與富察傅恆有了交集。傅恆起初對她有所防備，但也逐漸看見她的聰明、膽識與不服輸的性格，兩人之間有過明確的情感發展。

只是傅恆和瓔珞的感情從一開始就不容易。傅恆出身富察氏，是皇后弟弟，身分與家族責任讓他很難只憑感情做選擇；魏瓔珞後來為了替富察皇后報仇，也一步步走向乾隆身邊。傅恆最遺憾的地方，是他不是沒有真心，也不是沒有機會，而是每一次靠近，都被宮廷規則、權力局勢和各自選擇推開。最後他成為魏瓔珞生命裡很重要的人，卻不是能陪她走到最後的人。

陸劇最慘男二TOP8：《東宮》顧劍

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《東宮》裡的顧劍不能簡單寫成單純守護者，因為他和小楓的悲劇有很深的牽連。顧劍曾以師父身分出現在小楓身邊，小楓也曾經信任他、依賴他。但在西州與豊朝的政治算計中，顧劍並不是完全置身事外的人。

小楓後來經歷滅族之痛，又與李承鄞一同跳下忘川，忘記過去。她以太子妃身分進入豊朝後，顧劍再次出現在她身邊。這時候的顧劍，不只是守著她的人，也是一個帶著補償心理的人。他知道小楓曾經承受過什麼，也知道李承鄞與豊朝權力鬥爭會讓她再次受傷，但他已經沒有能力真正帶她離開這一切。顧劍的遺憾不在於他完美卻輸掉，而是他明明看見悲劇，卻也曾經是悲劇的一部分。

陸劇最慘男二TOP7：《長歌行》魏叔玉

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《長歌行》裡，魏叔玉與李長歌、李樂嫣是從小相識的青梅竹馬。劇中魏叔玉一直鍾情李長歌，李樂嫣則喜歡魏叔玉，但魏叔玉更多時候把樂嫣視為妹妹。玄武門之變後，李長歌從郡主變成逃亡者，魏叔玉也被迫在家族安危、朝廷立場與個人感情之間做選擇。

魏叔玉最關鍵的錯過，發生在追捕李長歌的過程中。為了避免皓都直接對長歌下殺手，也為了保全魏家，他搶先向長歌放箭，導致長歌中箭墜崖。這個行動原本帶有保護意味，卻也讓長歌誤會他倒戈背叛。魏叔玉不是不在乎李長歌，但他的每一次選擇都受制於現實。等到李長歌與阿詩勒隼從敵對走到並肩，魏叔玉和她之間也就從青梅竹馬，變成了回不去的過去。

陸劇最慘男二TOP6：《海上繁花》邵振嶸

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《海上繁花》裡的邵振嶸，是女主杜曉蘇前期真正相愛的對象。杜曉蘇是記者，邵振嶸是醫生，兩人相識後發展出感情，也曾經想認真走下去。這段關係不是單方面暗戀，而是女主生命中很重要的一段愛情。

但邵振嶸的家人並不看好兩人在一起，尤其雷宇崢作為邵振嶸的好友，也曾對杜曉蘇有偏見。後來邵振嶸前往災區時遭遇意外離世，這件事讓杜曉蘇陷入很深的傷痛，也成為她和雷宇崢後續關係裡很難跨過的結。邵振嶸的戲份不算長，卻因為他和杜曉蘇曾經真的相愛，讓這段被中斷的感情成為劇裡很重要的遺憾。

陸劇最慘男二TOP5：《星漢燦爛》樓垚

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《星漢燦爛》裡，樓垚是程少商人生中第一段正式婚約的對象。程少商從小缺乏父母照顧，性格敏感又聰明，樓垚的出現對她來說，是一段相對輕鬆、單純的關係。樓垚不如凌不疑強勢，也沒有太重的壓迫感，但他對少商是真誠的，兩人相處時有一種比較日常的安穩。

這段婚約最後沒有走到成婚，是因為何昭君家族遭遇重大變故。樓垚原本與何昭君有婚約牽連，何家出事後，他面臨家族責任與道義選擇。程少商最後選擇解除婚約，樓垚也回到與何昭君的婚事之中。這段感情的可惜之處在於，樓垚和少商不是因為背叛或欺騙而分開，而是在時局與責任面前做出退讓。比起激烈虐戀，這種現實型錯過更有後勁。

陸劇最慘男二TOP4：《白髮》容齊

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《白髮》裡的容齊，是劇情設定很複雜的角色。女主一開始醒來後，被告知自己是西啟容樂公主，因受傷失去記憶；容齊則以西啟皇帝、容樂「皇兄」的身分出現，安排她前往北臨和親。劇情後期才逐漸揭開，容樂不是單純的和親公主，她的失憶、身世與容齊之間有更深的牽連。

容齊和容樂並不是親兄妹，他其實深愛容樂。容樂因天命之毒失去記憶，忘了兩人原本的感情，也因此在後來的人生裡走向不同選擇。容齊則用自己的方式安排她的去路，甚至在最後以血換血救她，付出生命代價。等容樂恢復記憶，想起自己曾經愛過容齊時，一切已經無法重來。容齊的悲劇不是一句「愛而不得」就能概括，而是他知道真相，卻只能看著對方在失憶後重新走向另一段人生。

陸劇最慘男二TOP3：《香蜜沉沉燼如霜》潤玉

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潤玉是《香蜜沉沉燼如霜》裡非常典型的複雜男二。他是夜神，早期形象溫和克制，與錦覓之間因婚約與相處產生牽連。潤玉喜歡錦覓，但錦覓真正愛的人是旭鳳，這讓潤玉在感情裡始終處在得不到回應的位置。

潤玉的劇情不能只寫成「深情男二輸給男主」。他的成長背景、母親之死與天界權力鬥爭，都讓他後來逐漸走向爭奪天帝之位的道路。在感情線上，他明知自己愛錦覓，卻也曾利用錦覓與旭鳳之間的誤會，讓三人的關係變得更加複雜。後期錦覓在天魔大戰中擋在旭鳳與潤玉之間，最後香消玉殞，後來重生並與旭鳳歸隱；潤玉則成為天帝，留在權力最高的位置上。這個角色讓觀眾難以簡單評價，因為他的悲劇既來自長期缺愛，也來自他後來自己的選擇。

陸劇最慘男二TOP2：《蒼蘭訣》長珩

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《蒼蘭訣》裡的長珩，是仙界戰神，也是小蘭花原本命格上的婚約對象。小蘭花一開始仰慕長珩，長珩也並非對她毫無感情，只是仙界規矩、身分責任與他本身的克制，讓他始終無法直接走向小蘭花。

隨著小蘭花與東方青蒼因息蘭聖印與命運牽連越來越深，長珩逐漸發現小蘭花的心已經不在自己身上。他曾經想保護小蘭花，也曾經站在仙界立場面對東方青蒼，但最後他沒有用婚約或身分強留她，而是接受她真正的選擇。長珩的遺憾在於，他不是不夠好，也不是沒有情分，而是他醒悟得太晚，等他想靠近時，小蘭花已經在另一段關係裡找到自己要走的路。

陸劇最慘男二TOP1：《長相思》相柳

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《長相思》裡的相柳，是近年討論度很高的男二。小夭早期以玟小六身分生活時，與相柳相識。相柳是辰榮義軍軍師，立場與玱玹、小夭的王族身分都很複雜，因此他和小夭之間從來不是單純的感情線。相柳多次救過小夭，也曾以防風邶身分接近她，兩人之間有過學箭、海底相處、毒藥往來等重要情節。

相柳最關鍵的地方，是他很清楚自己給不了小夭安穩的未來。他身上背著辰榮義軍與洪江的恩義，也注定不可能真正脫離戰場。小夭需要的是能一起過日子、能被世俗承認的歸宿，而相柳知道自己無法成為那個人。因此他在很多時刻選擇的不是把小夭留下，而是替她安排退路，讓她有能力好好活下去。

到最後，相柳仍然走向自己的戰場與結局。對觀眾來說，他最讓人意難平的不是沒有表白，而是他明明做了很多事，卻始終沒有把自己放進小夭的未來。他和小夭之間有情感、有牽掛，也有很多沒說出口的理解，但正因為相柳太清楚現實條件，這段關係才從一開始就很難走向圓滿。