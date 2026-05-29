族群融合象徵！LISA、Anitta、Rema 攜手獻唱世足賽開幕主題曲〈Goals〉！

via Billboard

Hi there，今年的FIFA 國際足球總會世界盃(簡稱世足) 即將開打，每年在運動賽事之外的重頭戲，是在音樂上的各支主題曲，今年請到了LISA、Anitta及Rema合作演唱開幕主題曲〈Goals〉(2026)，雖然在正式釋出之前就有風聲了，並且在風聲流傳幾天後也正式公布所有的獻唱陣容，不過得知這首歌的三位歌手被湊在一起還是覺得有些驚訝，畢竟是三位不太有互動、關聯的音樂人，然而在驚訝之餘，〈Goals〉產生的效果還真的蠻不錯的。

在了解歌曲之前，可以先了解一下三人的文化背景， LISA 是泰國人、Anitta 是巴西人、而 Rema 則來自奈及利亞， 跨越了亞洲、美洲、非洲三大洲的合作，很適合象徵著世足賽這項國際運動賽事所要傳達的和平；並且目前三位的知名度都在各自領域水漲船高，這幾年都有不同的出色表現，因此被湊在同一首歌當中實在是很讓人驚喜的一件事啊！

👉 推薦閱讀：Anyma 聯手 LISA 推出超炸的〈Bad Angel〉！電影等級的視覺效果有夠震撼！

ps. 影片可能限制網域，可點選連結直接前往 YouTube 網站觀看。

很明顯地，這首〈Goals〉在開幕時是想要給出點震撼感的，並且在震醒眾人的同時又想兼顧記憶點方面的特點，所以在詞曲及製作方面的配合就顯得蠻重要的，而這次製作人由Cirkut領銜負責，果然把整首歌的重點都帶了出來，同時也將屬於三位歌手的不同特色融合得非常好，以世足賽令人印象深刻的南美風情為主，加之本就適配的非洲風格，一切的組合都很合理又水到渠成。

一開始由 LISA 首先拉開序幕，必須說或許因為來自於東南亞的緣故，他展現出的熱情直接就將歌曲的氣氛完全掌控著，而這份氣勢在接到 Anitta 的唱段時非常順暢，聽起來沒有銜接上的突兀感，給人的整體感覺是連貫，就連接續到最後 Rema 的段落也依舊如此。因此於我而言，整首〈Goals〉都像是一場狂歡的慶典，融合了歡快、個人態度、運動熱情等元素，作為今年世足賽的開幕主題曲真的是再好不過了！

via LLOUD's Instagram

在 MV 部分三人都有入鏡，畫面的運鏡及切換雖然很快，不過確實有把歌曲氣氛傳達出來，或許美中不足的就是雖然三人都出現了，但卻只有 LISA 和 Rema 同框拍攝，看得出來 Anitta 是單獨拍攝後再剪接到一起，儘管整體氛圍讓這部分並不算奇怪，畢竟現在很多合作的 MV 也都採用這種方法，但仔細一看、發現這件事後，還是會稍微感到可惜，然而整體而言還是蠻值得一看的 MV 就是了。

作為開幕主題曲的〈Goals〉，也理所應當地會在開幕典禮上演出，這也意味著 LISA、Anitta、Rema 三人會在開幕的表演上合體！或許到時候在美國的開幕慶典上，會有更讓人驚喜的演出畫面也不一定呢！這令人非常期待會有什麼樣的舞台設計，並且又能夠在現場演繹出幾分關於世足賽的熱情呢？大家一起拭目以待吧！

👉 推薦閱讀：西語女歌手第一人！全世界都在聽 Anitta 的〈Envolver〉！

----------

🎧〈Goals〉官方收聽連結：fifasound.lnk.to/goals

----------

追蹤我的 Instagram：written_by_boy

追蹤我的 Facebook：睿忒 Writer

追蹤我的 Spotify 歌單：Writer's Monthly Picks