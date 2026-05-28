陸劇《耀眼》甜虐7大看點！李昀銳、關曉彤雙向救贖，痞帥校霸愛上落難千金太好嗑。圖片來源：《耀眼》官方微博

最近陸劇圈終於又出現一部戀愛感滿滿的青春劇了！關曉彤、李昀銳主演的《耀眼》才剛開播，就靠著高糖曖昧氛圍和滿滿情緒拉扯快速衝出話題。劇裡不只有海島小鎮的夏日氛圍，還混合了落魄千金、叛逆少年、久別重逢等元素，越看越有種以前台灣偶像劇全盛時期的味道。尤其李昀銳這次直接從溫柔系男神變身痞帥校霸，金髮造型加上超強男友感，讓不少觀眾一看就直接入坑！這篇整理《耀眼》8必看亮點，喜歡青春愛情劇的人快收藏～

圖片來源：《耀眼》官方微博

《耀眼》看點1. 落難千金×痞帥校霸設定太好嗑

《耀眼》最讓人上癮的，就是經典卻永遠看不膩的「階級差戀愛」！關曉彤飾演的晴也，原本是住在大城市的富家千金，卻因家庭變故突然跌落谷底，被迫回到海邊小鎮「扎扎亭」生活；而李昀銳飾演的邢武，則是從小在現實壓力中長大的少年，外表看起來痞氣難搞，其實內心比誰都溫柔，兩人從互看不順眼，到慢慢成為彼此依靠，那種嘴硬心軟的曖昧感，完全是青春戀愛劇最讓人沉迷的地方。

圖片來源：《耀眼》官方微博

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《耀眼》看點2. 李昀銳痞帥感超迷人

李昀銳這次在劇中又帥出新高度，劇中他頂著金髮與寸頭造型，搭配無袖背心、摩托車與滿身少年感，完全是「校霸系男友」代表，尤其角色身上那種「看起來兇、其實默默守護妳」的反差感，更讓觀眾越看越暈。開播後最熱議的片段之一，就是他的半裸換衣戲碼，不經意的露出結實背肌、八塊薄肌加上身上傷疤設定，不只視覺衝擊超強，還讓角色故事感瞬間多了層次。

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《耀眼》看點3. 關曉彤根本小說女主走進現實

關曉彤這次的角色設定，也被許多觀眾大讚超適合！她在劇中的黑長直造型搭配校服，再加上172公分高挑身形，一出場就有種「晉江小說女主角真人化」的感覺，劇中的晴也雖然看似驕傲難接近，但其實內心敏感脆弱，在遭遇人生劇變後，仍努力維持尊嚴與體面，這種外冷內熱、帶刺卻脆弱的角色設定，也讓不少觀眾很有代入感。

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《耀眼》看點4. 關曉彤、李昀銳CP感滿滿

《耀眼》播出後，討論度最高的就是男女主角的CP感！關曉彤和李昀銳不只外型搭，角色個性也很有反差感，晴也是嘴硬又有距離感的大小姐，邢武則是看起來痞痞的、其實很會照顧人的少年，兩人從一開始互相看不順眼，到後來慢慢在意彼此，情感變化很自然。劇裡不少橋段都很有戀愛氛圍，像是邢武騎車載晴也去海邊散心、颱風夜陪她一起躲雨，還有晴也喝醉後對邢武說「我心疼你」，都讓觀眾越看越容易入戲。

圖片來源：《耀眼》官方微博

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《耀眼》看點5. 感情戲不浮誇卻很有情緒感染力

《耀眼》除了談戀愛外，更像是在講兩個受傷的人，慢慢學會依靠彼此的故事。晴也原本對人生失去方向，來到扎扎亭後，是邢武一直默默陪著她；而邢武原本總覺得自己不可能離開小鎮、也不敢想未來，卻因為晴也開始重新思考人生，在劇中很多地方都能感受到兩人是在互相治癒，像邢武第一次因為有人等他回家而開始改變、晴也也因為邢武重新找回安全感，這種情緒鋪陳反而比硬撒糖更有後勁、更耐看。

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《耀眼》看點6. 《雙軌》姊妹篇設定引發書迷關注

《耀眼》改編自作家時玖遠的同名小說，同時也是人氣作品《雙軌》的姊妹篇，因此在宣布影視化後就受到不少原著讀者討論，兩部作品都以青春成長為主軸，結合久別重逢、情感救贖與帶點距離感的曖昧關係，人物情感描寫細膩，也是時玖遠作品很受歡迎的原因之一。

《耀眼》則把故事背景放在海邊小鎮「扎扎亭」，透過晴也與邢武從陌生、防備，到逐漸依靠彼此的過程，慢慢堆疊角色之間的情感變化，也讓不少書迷認為劇版保留了原著裡最重要的青春氛圍。

圖片來源：《耀眼》官方微博

《耀眼》看點7. 原聲帶陣容超豪華

《耀眼》的OST也是很多觀眾大讚的亮點，由劉宇寧演唱的主題曲〈耀眼〉很有青春遺憾感，每次重要情緒戲一出來都特別有感染力；梁詠琪的〈自由的夏天〉則把海島青春氛圍自然帶入；另外關曉彤和李昀銳還親自合唱片頭曲，讓不少CP粉直接嗑瘋！整部劇的配樂幾乎都踩得很準，尤其海邊、夕陽與重逢戲時，OST一放很容易帶入情緒，整體更加分。