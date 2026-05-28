2026-05-28 11:00 時尚品味生活誌
德國睡眠品牌 Emma 台灣旗艦店登場 進駐台中勤美與高雄新左營
在快節奏生活與高壓日常下，越來越多消費者開始重視居家休息空間與睡眠環境。德國睡眠品牌 Emma 於台灣打造品牌旗艦店，正式進駐台中勤美與高雄新左營，透過空間設計、產品展示與門市體驗服務，提供消費者更完整的居家睡眠產品體驗。適逢 618 檔期，品牌同步推出期間限定優惠與來店活動，邀請民眾親自到店參觀體驗。
Emma 旗艦店以溫潤自然的空間風格為主軸，結合木質調設計、燈光與植栽元素，營造舒適自在的門市氛圍。門市採開放式陳列設計，消費者可於現場實際體驗不同床墊、枕頭及睡眠配件，依照個人需求與偏好，挑選適合自己的產品。
此次旗艦店亦同步展示品牌全新「石墨烯黑尊爵床墊」，採用石墨烯材質搭配多層結構設計，著重透氣性與支撐結構表現。目前該款床墊開放於實體門市提供體驗。
除了完整產品展示外，Emma 也於 618 活動期間推出限時優惠方案與來店贈禮活動。活動期間提前預約到店體驗者，可獲得「重力眼罩」乙個；凡於門市購買指定床墊產品，另可獲贈「NYR 睡眠噴霧」乙瓶。各項活動數量有限，送完為止，詳細活動內容與規範依品牌公告為準。
品牌表示，希望透過實體空間規劃與產品展示，讓消費者能更直觀了解不同產品特色與使用感受，作為選購居家睡眠用品時的參考。實際體驗感受將因個人使用習慣與偏好而有所不同。
迎戰 618 檔期！祭出 55 折優惠與驚喜好禮限時大放送
為了回饋長期支持的消費者，並慶祝旗艦店開幕，Emma 特別於 618 活動期間祭出年度超值優惠！
此外，品牌更準備了雙重限時好禮回饋：
● 預約到店禮：618 活動期間，只要提前預約至門市試躺，到店即可免費領取「重力眼罩」乙個。
● 滿額消費禮：618 活動期間，凡於門市購買任一款床墊，即加碼贈送「NYR 睡眠噴霧」乙瓶，讓頂級香氛與極致舒適的床墊伴您一夜好眠。
【溫馨提醒】618 活動贈品數量有限，先到先得、贈完為止，具體活動詳情與規範請參考官網
德國 Emma 台中旗艦店：臺中市西區公益路8號 04-2322-2177
德國 Emma 高雄旗艦店：高雄市左營區文學路167號 07-585-5666
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