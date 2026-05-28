2026-05-28 10:01 女子漾／編輯周意軒
《大濛》Netflix衝上排行榜！為什麼讓人哭到崩潰？6大必看亮點揭白色恐怖最痛人性
才剛奪下金馬獎最佳劇情片，《大濛》一上架Netflix就火速衝進熱門排行榜，更被不少觀眾封為「近年後勁最強的台灣電影」。這部由陳玉勳執導、曾敬驊、方郁婷、9m88、柯煒林主演的作品，以1950年代白色恐怖為背景，透過一名少女北上替哥哥收屍的旅程，慢慢揭開那個年代最壓抑、也最令人心碎的人性故事。電影沒有刻意灑狗血，也不是傳統印象中的沉重歷史片，卻靠著極度真實的情感，把觀眾情緒一路堆疊到最後潰堤。不少人看完甚至直喊：「不是邊看邊哭，是看完後突然情緒爆炸。」以下就整理《大濛》6大必看亮點，為什麼它會讓這麼多人哭到停不下來。
1. 白色恐怖題材卻意外溫暖
很多人原本看到「白色恐怖」四個字，以為會是一部沉重到難以入口的歷史電影，但《大濛》最厲害的地方，反而是它的溫柔。導演陳玉勳沒有用激烈方式拍攝恐怖年代，而是透過很普通的小人物，把那種「明明害怕，卻還願意彼此照顧」的人性拍得特別動人。電影裡最催淚的，其實不是死亡，而是在最絕望的時代裡，大家依然努力活著、努力愛人。
2. 曾敬驊戲份不多卻成最大意難平
曾敬驊飾演的黃育雲，是整部電影最讓觀眾走不出來的角色之一。他原本只是個對未來有夢想的年輕人，想離開家鄉、想看看世界，卻在白色恐怖時代被迫成為犧牲者。電影沒有過度放大他的悲劇，而是透過妹妹一路尋找哥哥的過程，讓觀眾慢慢拼湊出這個角色曾經存在過的痕跡。很多觀眾看完後都崩潰表示：「最難受的是，他其實什麼都沒做錯。」
3. 方郁婷演技直接封神
真正扛起整部片情緒核心的人，其實是飾演阿月的方郁婷。她沒有誇張哭戲，也沒有刻意渲染情緒，但光是一個眼神，就能讓觀眾瞬間鼻酸。尤其當她獨自搭火車北上、在人生地不熟的台北尋找哥哥時，那種小女孩硬逼自己長大的模樣，真的會讓人看到心碎。最可怕的是，她明明也很害怕，卻還是只能一直往前走。
4. 9m88首次挑戰時代角色超驚艷
9m88這次在《大濛》中飾演阿霞，一名從小被送去當童養媳的女性。這個角色身上，藏著很多那個年代女性的壓抑與無奈。她明明知道人生不公平，卻還是努力想抓住少數能選擇的自由。不少觀眾原本擔心9m88首次挑戰時代劇會有違和感，沒想到最後卻成為全片最大驚喜之一。她把角色那種倔強、脆弱又不願低頭的生命力演得非常真實。
5. 70年前台灣街景神級還原
《大濛》耗資近9千萬元打造場景，只為重現1950年代的台灣。從嘉義農村、台北榮町，到三輪車穿梭的街景，每個畫面都像把觀眾直接拉回70年前。尤其電影那種霧濛濛、壓抑又不安的氛圍，更讓整部片充滿沉浸感。為了真實還原年代感，演員們甚至接受長達兩個月的台語訓練，還細分嘉義腔、台北腔與軍中口音，細節幾乎做到極致。
6. 它不是歷史課本，而是一段台灣人的集體記憶
《大濛》最厲害的地方，是它從來不是高高在上的歷史說教。它用最普通的一家人、最單純的一段旅程，讓觀眾重新理解那個年代到底發生過什麼。很多年輕觀眾看完後都說，第一次覺得白色恐怖不只是課本上的名詞，而是真實發生在某些家庭裡的傷口。而那些曾經消失的人，最後也成了今天台灣的一部分。《大濛》之所以會讓觀眾哭到崩潰，不只是因為悲傷，而是因為它讓人意識到，現在看似理所當然的自由，其實是很多人用人生換來的。
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