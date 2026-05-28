2026-05-28 08:00 梅洛琳
《太空超人》：萬能的天神，請賜予我神奇的力量！
「萬能的天神，請賜予我神奇的力量！」
不知道有多少人記得這句台詞？記得小時候，每到星期天中午，就守在電視機前看《太空超人》。因為記憶太過遙遠，最熟的就是這句經典台詞，以及那滿是肌肉的身軀了……
流落在地球、後來回到家園的亞當王子，雖然他滿身肌肉，不過人格特質仁慈、溫柔，可以說是個好寶寶。但好寶寶再好也有界限，遇到骷髏王這種天生的壞胚子，也只好高舉神劍了！
電影在一開始，亞當的國家遭受骷髏王的攻擊，亞當的母親將他送到她的故鄉──地球。劇情當中沒有解釋十歲的亞當到了地球發生什麼事，一下子就跳到二十五歲的亞當，看來中間的時間他並沒有浪費，還練就了一身精壯肌肉。
亞當沒有忘記自己來自伊坦尼亞，當他成功找回神劍、神劍發出訊息後，小時候的玩伴泰拉立刻找到了他，成功將他帶回伊坦尼亞對抗骷髏王。
結合科技、魔法、英雄、宇宙等類型的《太空超人》，讓故事充滿驚喜，即便橫跨這麼多年，老故事依然令人著迷，大眾故事之所以迷人，自有它獨特的魅力。
無論是小時候守在電視機前，還是現在走進電影院被顏值與肌肉療癒的我們，其實都在這些通俗、暢快的大眾故事裡，找到了暫時逃離現實的魔幻時刻。
這就是大眾文學最迷人的地方——它懂讀者想看什麼，也懂怎麼用節奏帶領我們冒險。
如果你不想只當個讀者，而是想摸透大眾小說的節奏，《國文老師還沒教的小說課》，就是一本完全以「大眾小說」角度出發的實戰指南。它會帶你輕鬆讀懂大眾故事的核心，同時快速掌握創作的樂趣。
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