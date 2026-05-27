2026-05-27 22:39 ～17七公主的小天地～
【電影推薦】#別離無恙 每一句道別都像在提醒我們珍惜當下【電影欣賞】
#車庫娛樂 #別離無恙
5月29日（五）片長：2小時5分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=vd7bTxoLwaI
劇情：求職頻碰壁的清水美空（濱邊美波 飾），擁有能聽見逝者的聲音。某次因緣際會下，她被生命禮儀師漆原禮二（目黑蓮 飾）發現這項特殊能力，並邀請她進入禮儀公司實習。從最初對死亡與葬禮感到陌生，到逐漸參與一場場送別儀式，美空開始理解，葬禮不只是告別，更是替留下來的人整理情感、療癒遺憾的重要時刻。
#別離無恙 雖然以殯葬與死亡為題材，整體氛圍卻不沉重，反而帶著一絲暖意。電影透過一個個不同家庭的故事，慢慢堆疊情緒。有些人來不及說再見，有些人帶著遺憾離開，也有人直到最後一刻仍放心不下摯愛。電影最動人的地方，在於它讓死亡不再只是悲傷，而是重新學會珍惜與思念的過程。
一場關於死亡告別及與釋懷療癒的溫柔旅程！愛要及時，珍惜眼前人！
#車庫娛樂 #別離無恙
5月29日（五）片長：2小時5分
預告：https://www.youtube.com/watch?v=vd7bTxoLwaI
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