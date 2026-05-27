沒有除濕機怎麼除濕｜梅雨季裡，陪我維持收納空間乾爽的小幫手｜克潮靈除濕盒推薦

以前住在台北的時候，從來不覺得潮濕是一件需要特別在意的事情。直到後來在台南生活了八年，再回到台北之後，才明顯感受到北部陰雨綿綿帶來的濕氣感。

尤其到了梅雨季或換季時期，那種空氣裡揮之不去的悶感會變得特別強烈。有時候連續幾天下雨，衣櫃裡的衣服摸起來就會有點潮潮的，收納櫃打開時也容易出現一股悶味，連帶也讓我擔心放在櫃子裡的塔羅牌與紙類收藏，會不會因為濕氣太重而受潮。

由於並不是每個空間都適合長時間開除濕機，所以除了平常維持通風習慣之外，我也會依照不同空間的需求，搭配使用不同類型的克潮靈除濕產品。

居家防潮習慣分享｜依照不同空間搭配適合的克潮靈除濕用品

自從開始接案後，大部分的時間不是在家裡，就是在工作室。為了維持環境的乾爽舒適，我也慢慢建立起自己的防潮習慣，針對不同空間的大小與用途來搭配除濕用品，應對梅雨季或換季潮濕。

例如衣櫃裡會使用吊掛式除濕袋，房間角落與收納區則會放置除濕桶或集水袋除濕盒，至於平常放塔羅牌與紙類收藏的櫃子裡，我也會另外放入櫥櫃用除濕劑，減少濕氣停留在密閉空間裡，用克潮靈守護美好生活。

吊掛式除濕袋推薦｜克潮靈吊掛式除濕袋陪我維持衣物四季乾爽感

衣櫃本身屬於比較密閉的空間，加上吊掛的衣服數量不少，空氣流通速度有限，到了梅雨季時，只要打開衣櫃，裡面就會有一種悶悶的感覺，連帶讓吊掛的衣服摸起來也有些潮潮的。

為了減少濕氣停留在衣物周圍，我平常會在衣櫃吊掛區放置克潮靈吊掛式除濕袋。克潮靈吊掛式除濕袋一共有去霉味、晨露香氛、檜木精油以及無香四款，可以根據不同空間需求與平常習慣搭配使用。

平常我會以無香、檜木香和晨露香氛三款輪流使用，檜木香款裡面有添加檜木精油，打開衣櫃時會有一種淡淡的木質香氣，聞起來很舒服；晨露香氛則偏向比較清新的感覺，適合平常放在日常衣物區。連續下雨的時期，我就會選用去霉味款，減少衣物上的潮濕悶味。

除了香味之外，我也很喜歡它的吊掛式設計，不僅直接掛上吊掛架就可以使用，同時也輕巧不佔空間。搭配簡約的風格，能自然融入原本的衣物收納環境。另外袋子本身還有滿水線標示，平常順手就能直接看到吸濕狀況，也方便隨時留意更換時間。

櫥櫃除濕劑推薦｜克潮靈櫥櫃用除濕劑減少包包與皮製衣物潮濕悶味

除了衣櫃吊掛區之外，像是放置包包、備品或換季衣物的櫥櫃與收納櫃這類小型密閉空間，我也會搭配使用克潮靈櫥櫃用除濕劑，減少濕氣停留在櫃體內部，避免皮製衣物或包包因潮濕而產生悶味或發霉。

克潮靈櫥櫃用除濕劑有玫瑰香與活性炭兩款，我自己平常比較常使用玫瑰香，打開櫃子時會帶有淡淡香氣；活性炭款則適合放在比較容易累積悶味的收納空間裡。

它的體積不大，放進櫥櫃或收納箱裡時不太會佔空間。這次新版吸濕效能也有提升，加上高細密纖維鎖濕紙設計，使用時比較不用擔心滲漏問題。另外我也很喜歡它簡約的菱格外型，搭配原本的收納空間看起來俐落又整齊。

環保除濕桶推薦｜克潮靈環保除濕桶減少大空間角落濕氣感

除了衣櫃與櫥櫃這類小型空間之外，像是房間角落、儲藏區，或是平常比較少移動物品的大空間角落，只要連續幾天下雨，空氣就會變得比較悶，尤其到了梅雨季時，那種潮濕感也會更加明顯。

這些角落我就會擺上容量較大的克潮靈環保除濕桶，減少空間裡慢慢累積的濕氣感。克潮靈環保除濕桶一共有玫瑰香與無香兩款，玫瑰香帶有淡淡香氣；無香款則適合已經有擺放香氛的地方，避免氣味互相干擾。

克潮靈環保除濕桶除了擁有較大的容量之外，還可以重複裝填顆粒，長期使用下來相對環保，同時也比較經濟實惠。

集水袋除濕盒推薦｜克潮靈集水袋除濕盒守護塔羅牌與小型收納空間

像是抽屜、鞋櫃、流理台下方，或是一些平常比較少注意到的平面小空間，我也會放置克潮靈集水袋除濕盒，減少濕氣停留在密閉角落裡。

尤其是平常收納塔羅牌、紙類小物、聖木與收藏品的櫃子，我會特別在意濕氣問題。除了塔羅牌與紙類本身比較怕潮濕之外，長時間放在濕氣比較重的空間裡，摸起來容易有種軟軟的感覺，紙張邊角會有變形的狀況外，平常用來淨化空間的聖木，受潮之後也會變得比較不容易點燃。

克潮靈集水袋除濕盒的體積不大，放進抽屜或小型櫃體裡時不太會佔空間，我自己很常放在塔羅牌收藏櫃與收納盒附近。這次我使用的是玫瑰香、去霉味以及檜木三款，會依照不同空間與擺放物品去做搭配。

另外我也蠻喜歡它的集水設計，吸濕之後，裡面的顆粒會慢慢化成液體，等到集水袋吸滿後，只要剪開袋子把廢水倒進水槽，再換上新的補充包就可以繼續使用，平常更換時也很方便。

收納空間乾爽的小幫手｜克潮靈陪我建立屬於自己的居家防潮習慣

以前總覺得防潮是一件只有梅雨季才需要注意的事情，後來開始長時間待在家裡與工作室之後，才慢慢意識到空間裡的濕氣，對居住品質與存放物品有著不可忽視的影響。無論是衣物、包包、收納櫃，甚至是塔羅牌與紙類收藏，只要長時間處在潮濕環境裡，就很容易累積悶味與受潮感。

透過使用克潮靈不同類型的除濕用品，讓我能針對不同空間挑選適合的除濕方式。從衣櫃吊掛區、櫥櫃收納空間，到房間角落與塔羅牌收藏櫃，也都能按照平常的使用習慣與香味偏好自由選擇。

如果你有居家空間的潮濕問題，或是想找適合小空間使用的除濕用品，可以根據自己的生活空間與收納需求，挑選適合的克潮靈除濕系列，建立起屬於自己的居家防潮習慣。