【評論】頭重腳輕的社會悲歌！《稻草人》：前半段窒息感拉滿，為何大結局卻讓觀眾集體「大傻眼」？

黑馬劇《稻草人》開播後因為緊張刺激的故事，讓久違的懸疑韓劇登上熱搜話題，還被無數網友預測為「年度神劇候選人」；然而，當我連夜追完全劇、點開最終集後，卻只能對著螢幕發出一聲無奈的嘆息。今天，我們就用最犀利的視角，聊聊這部讓人又愛又恨的野心之作。

《稻草人》預告：

《稻草人》之所以一官宣就受到全韓網的強烈關注，其核心原因在於幕後主創對「社會寫實題材」的極致掌控力，以及卡司陣容的「純演技派」含金量。

本劇由擅長捕捉人性陰暗面、鏡頭調色自帶冰冷壓抑感的名導-朴俊宇導演執導，劇本則由精通犯罪心理描寫的李智賢編劇操刀，兩人繼《模範計程車》再度合作。

這部劇之所以備受期待，是因為它拒絕了傳統韓劇的「流量密碼」，沒有起用任何空有外表的偶像明星，而是邀請了多位在忠武路（韓國電影界）打滾多年的「骨灰級實力派綠葉」共同主演。雙男主朴海秀、李熙俊共同展現了極具爆發力的撕裂演技，這群「全員演技派」的集結，讓這部劇從第一幀畫面開始，就散發出沉重的犯罪電影質感。

《稻草人》的故事將鏡頭對準了遠離都市喧囂、看似純樸實則封閉的韓國傳統鄉村小鎮-康盛，整部劇以「李春在連環殺人事件」為原型改編。橫跨了三十餘年，從 1988 年的動盪年代延伸至 2019 年的現代，在 1988 年那個偵查技術尚未發達、甚至連 DNA 鑑識都尚在萌芽時期，一名神秘的兇手以殘酷且充滿儀式感，連續犯下重案，且專門針對女性下手，小鎮上的居民人心惶惶；男主角姜泰柱（朴海秀 飾演）當時是位熱血緝凶卻無力改變體制的基層刑警，，被迫與高中時期霸凌自己的宿敵檢察官聯手，展開一場跨越30年的追凶故事。

本劇的核心看點，就在於主角從一個「旁觀者」被迫捲入漩渦，最終被體制逼成了村口那個任人宰割、卻又冷眼旁觀一切罪惡的「稻草人」。劇中對於鄉村封閉環境下「群體盲從」的刻畫極其深刻，每個人都自詡善良，卻在集體利益面前成了最冷酷的共犯。前半段那種不知道誰能信任的「猜忌感」與步步進逼的窒息感，是近年來懸疑韓劇少有的高光時刻。

社會事件改編的殘酷天平：對比《模範計程車》與《信號》的重擊

近年來，韓國影視圈非常擅長將真實社會事件（如「鹽田奴隸事件」、「密陽集體性暴力事件」）融入劇本中。《稻草人》在定位上，不可避免地會被拿來與這些前作進行橫向對比。

如果說《模範計程車》的成功，是因為它滿足了觀眾對於「以暴制暴」的爽感投射，將現實中無法解決的冤屈在螢幕裡得到大快人心的宣洩；而經典神劇《Signal 信號》則是透過時空交錯，將社會體制的無能與被害者的悲痛，轉化為對正義的永恆追求。

反觀《稻草人》，它走的是一條更接近電影《青苔》或《金福南殺人事件始末》的暗黑寫實路線。它不販賣廉價的正義，而是試圖把現實中「法律觸及不到的鄉村死角」赤裸裸地割開給你看；在社會議題的探討上，它前期確實做到了比《模範計程車》更深沉的反思，將「平庸的惡」展現得淋漓盡致。

人妻私心評：前半段驚悚窒息，後半段卻浪費了所有期待

誠實地說，看完《稻草人》的結局後，我的心情是相當憤怒且遺憾的。這部劇在網路上的評價呈現極端的兩極化，而人妻我，堅定地站在「爛尾」的那一派。

「前半段神作，後半段崩盤」是這部劇最致命的硬傷。前五集的節奏快到讓人不敢呼吸，懸疑氛圍鋪陳得近乎完美，不管是導演的運鏡還是演員的爆發力，都把觀眾的期待值拉到了最高峰。我一度以為它會成為 2026 年的犯罪劇天花板，彌補今年看不到《信號2》的遺憾；然而，到了後半段，編劇彷彿突然失去了方向，為了強行反轉而反轉，角色的降智行為層出不窮，前面的伏筆更是被粗暴地一筆帶過。

總體而言，這是一部「頭重腳輕」的遺憾之作，如果讓我重新選擇，我可能會選擇停在第五集，把最美好的震撼留在記憶裡。

💡 推坑人妻最終評分：7.5 / 10

《稻草人》的結局再次印證了韓劇近年來「編劇撐不住宏大世界觀」的通病。它有著忠武路電影等級的開局，卻收尾在三流狗血劇的邏輯裡；但如果你能忍受爛尾、單純想欣賞教科書等級的「瘋批演技」與壓抑到極致的視聽美學，這部劇的前半段依然值得一看。

劇情結構： 5.0 / 10（前半段 9.5，後半段直接崩潰扣分）

演員演技： 9.5 / 10（老戲骨們的眼神戲無懈可擊）

導演風格： 8.0 / 10（冷冽的鄉村驚悚美學非常到位）

社會意義： 7.5 / 10（精準諷刺了地方封閉體制的集體盲從）





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