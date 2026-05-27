2026-05-27 16:08 女子漾／編輯許智捷
《失樂園》首映哭翻全場！曾敬驊自爆差點回家接早餐店 范少勳暖喊：別再標籤這些孩子
還沒正式上映就先把觀眾看哭的電影來了。《失樂園》26日舉辦首映記者會，范少勳、曾敬驊、洪君昊、丁寧等主創卡司全員到齊，為這部聚焦育幼院少年、離院青年與社工處境的話題電影站台。雖然電影議題沉重，但記者會現場其實笑聲不少，演員們分享拍攝幕後時也冒出不少意外趣事，讓這場首映不只有眼淚，也有不少暖心與笑點。
曾敬驊差點不當演員？自爆最適合當早餐店二代
曾敬驊這次在《失樂園》飾演18歲離院少年YANG，角色背負沉重生存壓力，但聊到現實人生時畫風瞬間大轉彎。
原來曾敬驊家裡是開早餐店，他笑說自己從小就在店裡幫忙，煎台根本熟到不行，甚至一度認真想過，如果大學畢業找不到方向，就直接回家接班。
「我最擅長煎台，也很耐熱。」
更可愛的是，他還自爆小時候會跟媽媽「談薪水」，雖然媽媽表面不答應，最後還是會偷偷塞錢給他，讓全場笑翻。
范少勳拍完超有感：這些孩子最怕被看見身分
范少勳這次飾演第一線社工，為了角色做了不少田調，也因此看見很多原本沒想過的細節。
其中最讓他印象深刻的，是育幼院孩子其實非常在意「被貼標籤」。
他分享，育幼院接送車常會貼機構名稱或贊助標誌，但有小朋友曾直接問：「可以不要貼嗎？」一句話瞬間讓人破防。
范少勳坦言，這些孩子和一般人其實沒有不同，只是不想因為自己的背景，被外界用異樣眼光看待。
洪君昊、陳俞諺動作戲太投入 真的打到瘀青
電影裡有不少高張力衝突場面，拍攝時當然也少不了真實碰撞。
陳俞諺分享，自己飾演的大熊雖然表面很兇，但其實內心有很多脆弱，最難演的是一場向范少勳求助、不想被送進感化院的戲，因為那是角色第一次真正卸下防備。
結果戲太投入，范少勳居然真的不小心打到他，左臉還一度瘀青。
但陳俞諺完全沒在怕，還笑說：「拍起來其實滿舒服的。」一句話讓現場瞬間笑成一團。
陳彥嘉造型大變身 還組「詐騙少年團」鬧翻劇組
這次陳彥嘉在片中徹底顛覆形象，變身詐騙集團資深成員，台味造型直接讓人認不出來。
他透露，劇組這次還遠赴韓國拍攝，和韓國工作團隊合作超新鮮，也因為拍攝過程太歡樂，和其他飾演詐騙集團成員的演員私下組成「詐騙少年團」。甚至還拍了一堆搞笑影片。
他自己講到一半還補一句：「那個喝多了，希望不要流出。」笑翻全場。
丁寧根本現實熱心姐 連派出所電話都背起來
丁寧這次飾演社工，也因電影收到不少第一線工作者私訊，很多人都說終於有人拍出他們的心聲。
不過比起角色，丁寧本人更有戲。她自爆私下其實超愛「通報」，只要看到公園或公共場合有怪怪狀況，就會馬上聯絡相關單位，甚至附近派出所電話都已經背起來。
這波熱心程度直接讓大家笑說：「姐真的很有正義感。」
《失樂園》5月29日上映
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