2026-05-27 15:53 女子漾／編輯許智捷
MUJI無印良品夏季降溫神器開賣！5款話題新品整理、極涼噴霧像行動冷氣？
台灣夏天才剛開始，悶熱黏膩感已經先讓人崩潰。每天一出門就滿身汗，回家洗澡像在打仗，晚上睡覺還可能熱到翻來覆去睡不好。MUJI無印良品近期推出一系列夏季涼感新品，從外出急救型身體噴霧、洗澡時的涼感洗沐，到居家必備的涼感寢具通通到位，直接把「降溫生活提案」一次打包，讓夏天不只能靠冷氣硬撐。
外出黏膩救星！極涼身體噴霧一噴瞬間降溫
台灣夏天最怕的就是一走出門就汗如雨下，尤其通勤族、機車族真的超有感。MUJI無印良品這次推出兩款身體噴霧，瞄準不同需求。
「涼感身體噴霧」以薄荷醇帶來清爽舒適感，適合想要日常溫和降溫的人使用；如果你是超怕熱體質，那「極涼身體噴霧」可能會更對味，添加酒精與薄荷醇等成分，噴上瞬間更有感，根本像自帶行動冷氣。
兩款產品都加入薏仁種子精華、尤加利葉精華等6種植物由來保濕成分，不只降溫，也避免肌膚因清涼產品而乾巴巴。
洗澡變成夏日療癒儀式！涼感洗沐系列清爽登場
在外面被太陽烤一整天，回家最需要的就是一場真正有「降火感」的洗澡儀式。
這次MUJI無印良品同步推出涼感洗沐系列，包括「涼感沐浴乳」、「涼感洗潤合一洗髮精」與「涼感身體去角質霜」，全系列以薄荷醇作為主要涼感來源，洗完不只是乾淨，而是真的有種暑氣被帶走的爽感。
其中「涼感洗潤合一洗髮精」對夏天來說很實用，洗髮、潤髮一次完成，對不想在悶熱浴室待太久的人來說超加分。
睡覺不再熱醒！MUJI涼感寢具新品一次補貨
如果你是晚上睡覺會熱醒、冷氣開太強又怕吹到頭痛的人，這波涼感寢具可能會很有吸引力。
MUJI無印良品這次一口氣推出多款涼感寢織新品，包含「涼感枕套」、「涼感枕頭墊」、「涼感多用途靠枕」、「涼感大型坐墊」、「涼感床包」、「涼感薄墊」與「涼感薄被」。
主打透過特殊布料加工技術，提升肌膚接觸時的熱傳導效率，讓表面摸起來更涼爽，同時減少起球問題，觸感也更平滑。加上淺色系視覺設計，看起來就很有夏天的清爽感。
其中「涼感雙面可使用枕頭」也是亮點之一，結合涼感凝膠與聚氨酯雙面材質設計，可以依照天氣與使用需求調整，實用度很高。
話題新品一次看！
極涼身體噴霧，390元超適合怕熱族、戶外活動派，一噴立刻降溫有感。
涼感洗潤合一洗髮精，490元夏天洗頭最怕又悶又久，這款直接省時間。
涼感雙面可使用枕頭，1290元睡眠品質救星，怕熱人很值得關注。
涼感床包，1290元起每天都接觸得到，換季最有感的投資之一。
涼感大型坐墊，990元宅家、沙發耍廢、辦公久坐都能派上用場。
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