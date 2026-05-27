《綿羊偵探團》：長大不是因為學會勇敢，而是終於懂得接受失去

牧羊人喬治（休傑克曼 Hugh Jackman 飾）獨自生活在英國小鎮郊外，溫柔善良的他把羊群視為自己的家人，每隻個性獨立的綿羊，都有屬於自己的名字，喬治每天讀偵探小說給牠們聽，成了他生活中最重要的日常，也讓羊群總是充滿期待的樂此不疲，成為最忠實的聽眾。

直到某天清晨，喬治被發現倒臥在自家車棚外的草地上，羊群發現時早已失去生命跡象，鎮上唯一的警察提姆（尼古拉斯布朗 Nicholas Braun 飾），驚慌失措地想以心臟病發草草結案，卻被意外路過的菜鳥記者艾略特（尼可拉斯葛拉辛 Nicholas Galitzine）察覺不對勁的事有蹊蹺，經過進一步調查後，竟發現喬治疑似遭人蓄意毒殺。

就在此時，喬治的律師（艾瑪湯普遜 Emma Thompson 飾）來到小鎮宣讀喬治的遺囑，過往不為人知的傷心往事，這才逐漸浮出水面，原來喬治年輕時曾有一對兒女，因妻子難產過世，自己又無力撫養，只能透過教會將小孩送養，住在美國的女兒蕾貝卡（莫莉戈登 Molly Gordon 飾），與父親有頻繁的書信來往，原本正準備要來探望，卻在途中得知父親驟逝的噩耗，而失聯多年的兒子，則遠住南非不克前來，只能透過電話參與遺囑的宣讀。

另一方面，出現在現場的還有牧師（寇布勒史密斯 Kobna Smith 飾）、肉販（康倫希爾 Conleth Hill 飾）、旅館老闆娘（周洪 飾）、以及另一位牡羊人（托辛柯爾 Tosin Cole 飾），這裡每個人都跟喬治有著或深或淺利益糾葛的愛恨情仇，然而原本被認為一貧如洗的喬治，卻意外留下高達3千萬的巨額遺產，使得這起看似單純的死亡事件，瞬間充滿誘因與疑點，謀殺不再沒有動機的昭然若揭，兇手就隱身其中的包藏禍心。

只是辦案能力比毛利小五郎還蹩腳的提姆，連羊群都看不下去的徹底絕望，決定化身為柯南挺身而出的展開調查，開始在小鎮中來回穿梭的明察暗訪，試圖拼湊出喬治死亡背後的真相大白，一心只想為了喬治，要將幕後真兇繩之以法。

《綿羊偵探團》是改編自2005年萊奧妮史旺（Leonie Swann）的同名小說，經過克雷格麥辛（Craig Mazin）的劇本改編，讓整個故事調性從黑色幽默轉變為溫馨懸疑，導演則是由《小小兵》與《神偷奶爸3》的凱爾巴爾達（Kyle Balda）執導，這也是他首部從動畫跨界到真人的作品，原本預期就是比照《小小兵》的喜劇模式，打著綿羊賣萌的歡樂吸睛，沒想到竟然靠著節奏穩健的細膩感情，拍了部血統純正的推理電影，在看似幽默與懸疑的框架之中，卻滿是溫暖與療癒的情感撫慰，成功地在搞笑與溫馨之間取得完美的平衡。

休傑克曼雖然整體戲份不多，但卻舉足輕重的魅力十足，尤其是將羊群們當作家人般，視如己出的細心照顧，更像是溫柔父親的鐵漢柔情，即使開場沒多久就下台一鞠躬，但仍然持續影響每隻羊的成長與選擇，絕對是本片情感支點的靈魂核心。

至於形形色色的羊群百態，就像是縮小版的人性群像，有理性冷靜卻缺乏勇氣，有不善表達的固執衝動，有假裝遺忘卻從未真正放下，只能壓抑情緒的始終記得，還有更多的是膽怯敏感而害怕改變，只能裹足不前的假裝歲月靜好，彷彿在這些不同性格的每隻羊身上，都能看見某個部分自己的情緒投射。

《綿羊偵探團》最動人之處，就是用羊的視角來悠然訴說，生命中最難面對的生離死別，用一場看似歡樂的推理故事，隱含著關於失去的生命歷程，或許我們可以跟羊群一樣，選擇逃避遺忘的消極態度，但是記得死亡、記得離別、記得悲傷的積極以對，或許才能真正明白愛的真諦，原來長大不是因為學會勇敢，而是終於懂得接受失去。

《綿羊偵探團》觀影重點：

1.羊咩咩版的鋒迴路轉。

2.休傑克曼的鐵漢柔情。

3.搞笑溫馨的完美平衡。