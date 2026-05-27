2026-05-27 13:35 女子漾／編輯ANDREA
2026韓劇1~5月收視率TOP6！IU《21世紀大君夫人》奪冠，這部黑馬神劇飆破雙位數！
2026上半年的韓劇圈簡直是神仙打架！從IU、朴信惠到朴敏英等女神雙雙強勢回歸，加上題材從浪漫宮廷、懸疑驚悚到爆笑喜劇應有盡有，是不是讓妳追劇追到停不下來呢？這回就為大家彙整了網路上討論度最高、基於韓國權威收視調查與各大媒體報導的「2026年1~5月韓劇收視率TOP6」排行榜！究竟哪部劇在激烈的收視戰火中脫穎而出？快來看看妳心中的神劇有沒有上榜吧！
TOP 6：《榮耀：她們的法庭》 最高收視：4.3%
被網友封為律政版《黑暗榮耀》！本劇由李奈映、鄭恩彩兩位冷冽系女神首度集結，化身專為女性被害者拔刀的律師團。三位女神同框的畫面簡直美得令人窒息～雖然探討性別與權力濫用的劇情稍微沉重，但直球對決社會權勢的情節讓人看了大呼過癮。網友紛紛狂讚：「光看姐姐們的眼神戲就能撐起整部劇！」是一部後勁極強的優質律政劇。
TOP 5：《魔女之吻》 最高收視：5.5%
韓劇女王朴敏英再度挑戰自我！這次她在劇中飾演帶有致命吸引力、疑似連環殺手的神祕女子，與男神魏化儁展開一場危險的心理博弈。這部劇首播就拿下亮眼成績，電影級的調色與迷幻配樂將懸疑氛圍拉到最滿！雖然劇情極度燒腦，但兩人之間那種窒息又迷人的火花讓粉絲尖叫連連，絕對是今年必看的高品質惡女懸疑神劇！
TOP 4：《恩愛的盜賊大人》 最高收視：7.7%
這部絕對是2026第一季的黑馬古裝喜劇！由南志鉉與大勢新星文相敏主演，上演天下第一女賊與大君「靈魂錯置」的爆笑戲碼。南志鉉帥氣與甜美兼具，搭配文相敏時而霸氣、時而嬌羞的反差感，完美平衡了無厘頭搞笑與英雄救世的情懷。在論壇上的評分甚至超越同期熱播劇，又甜又好笑，口碑極佳！
TOP 3：《公益律師》 最高收視：10.0%
靠著「全網零負評」口碑逆襲的舒壓神劇就是它！《公益律師》基調歡樂，反轉情節不斷，首播收視雖然低調起跑，但隨著大快人心的辦案過程在社群上瘋傳，收視率每週都在刷新紀錄，最終大結局奇蹟般地飆破雙位數、以10.0%完美收官！看主角群一路開掛懲奸除惡，追起來真的超級痛快！
TOP 2：《臥底洪小姐》 最高收視：13.1%
只能說「只要有朴信惠，就是收視保證」！她這次一人分飾兩角，從35歲能幹監察官變身20歲高中畢業生，潛伏進證券公司當臥底。流暢不拖沓的節奏，加上笑料百出的辦公室生存戰，讓收視率在播出中後期徹底炸裂，狂飆至13.1%。又美又颯的朴信惠搭配高庚杓的火花，絕對讓妳看一集就深陷其中！
TOP 1：《21世紀大君夫人》 最高收視：13.8%
冠軍寶座就是由邊佑錫與IU（李知恩）主演的話題爆款劇！男神女神的超強CP感，加上大結局中邊佑錫霸氣「自廢王位」，攜手愛妻IU回歸平民放閃的甜寵情節，讓收視率狂飆至13.8%，最高瞬間更衝上16.1%，強勢橫掃週末全時段冠軍。兩人甜到蛀牙的新婚日常，以及IU在遊艇上的絕美初吻，完美撫慰了所有劇迷的心！
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