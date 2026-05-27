旅行必備小物 走走去旅行【蕉圖 JOY TOUR】一次性旅行備品，推薦給對外宿寢具容易敏感的人。讓旅遊這件事情，更加輕鬆、整潔又安心。

自從台灣飯店開始實施不提供備品的政策以後，

在台灣旅行， 變得就像是在搬家。

總是想著這個可能會用到，

或者思考著:到底要不要帶這個呢?

結果常常到了最後，還是東少一件、西漏一個。

最近發現居然有專門在販售一次性備品的品牌-蕉圖 JOY TOUR，

價格實在，重點很方便，

從一次性備品到旅行收納，很多東西它全都幫你準備好了。

蕉圖 JOY TOUR 品牌簡介

蕉圖 JOY TOUR是一個專為旅行需求打造的品牌，

主打一次性備品，各種方便攜帶的貼心設計，

都是以如何讓旅行更輕鬆、更安心做為出發點。

我個人推薦給對於在意衛生、以及飯店寢具較敏感的人。

尤其現在台灣旅遊，很多用品都需要自行準備，

這種幫你整理完善的旅行備品，實在是懶人必備的好選擇。

蕉圖 JOY TOUR 一次性床品四件組

蕉圖 JOY TOUR的商品小至耳塞，

大至床包組，可說是包羅萬象。

我特別挑了幾款，用過以後比較有心得，也覺得實用性較高的來分享。

外出旅行，大部分的人，應該都蠻在意睡覺這件事。

尤其有時候住飯店、民宿， 雖然環境看起來乾淨，

但對寢具比較敏感的人，多少還是會有點介意。

其實我自己是沒有這方面的潔癖，

但上次帶媽媽出去玩，她說其實她不喜歡睡外面的床，

我才發覺，原來有些人還是會有這種顧慮耶!

如果你也是這樣的人，推薦使用JOYTOUR 蕉圖的一次性旅行床品組

小小一包，同時擁有床單、枕頭套以及被套。

使用的是跟防護口罩同等級的 SMS無紡布材質，

除了隔菌隔髒，摸起來也比想像中柔軟很多耶!

透氣、不悶熱，夏天使用也舒服。

而且韌性很好， 不是那種一拉就破的薄材質喔!

話說這個後來就被我媽滿意的收走了，

她說這是住宿神器，對於外宿床潔癖的救星。

蕉圖 JOY TOUR 慢回彈睡眠耳塞

再來也是跟睡覺有關的，對於聲音敏感的人必備-睡眠耳塞。

我選的是10個為一組的盒裝入，

如果出國旅行五天，帶一盒剛剛好。

30秒慢回彈的設計，輕輕捏一下，放進耳朵，

會慢慢貼合耳道，舒適度比一般耳塞好很多。

在住飯店方面，我沒有床的潔癖，但對於聲音的容忍度比較低。

之前也嘗試過其他耳塞，但都戴不住。

JOYTOUR 蕉圖的這款是特別針對亞洲人耳道設計，

連耳道比較小的人也能貼合，不會脹痛。

高密度柔軟材質戴起來很輕，長時間配戴也不會不舒服。

不只是住飯店，坐飛機、搭長途車，

甚至平常在家，如果有需求的時候，都適合隨身放一副耳塞。

蕉圖 JOY TOUR 一次性毛巾浴巾

最後分享的是，一次性毛巾跟浴巾。

大家應該都聽過不少，關於飯店毛巾的都市傳說吧？

雖然不是每間都這樣，

但對於本來就特別在意衛生的人來說，多少還是會介意。

直接自備蕉圖JOY TOUR一次性毛巾，直接求安心。

採用水刺無紡布材質，摸起來比想像中柔軟很多，

無論是擦臉、擦身體都很舒服。

而且不要小看它是拋棄式的材質，吸水力居然很有感。

洗完澡後幾秒就能擦乾，

不會越擦越濕，覺得蠻神奇的。

我很喜歡它的真空壓縮設計，整組薄薄一包，完全不占行李空間。

其實蕉圖JOY TOUR的所有產品，都是走包裝簡單的路線，

方便攜帶也是讓我推薦的其中一個原因。

蕉圖 JOY TOUR 購買資訊

從收納、衛生、備品到臨時需求，

都用最直覺、最輕量的方式去處理。

最近有在規劃一趟旅行嗎?

蕉圖 JOY TOUR 讓旅行這件事，變得少想一點、多輕鬆一些。

走走去旅行蝦皮官網首頁：https://shopee.tw/gogo750

蕉圖品牌類別專區：https://shopee.tw/search?keyword=%E8%95%89%E5%9C%96&shop=8377770