旅行必備小物 走走去旅行【蕉圖 JOY TOUR】一次性旅行備品，推薦給對外宿寢具容易敏感的人。讓旅遊這件事情，更加輕鬆、整潔又安心。

2026-05-27 10:26 鍾小殷的幸福玩樂趣

自從台灣飯店開始實施不提供備品的政策以後，

在台灣旅行， 變得就像是在搬家。

總是想著這個可能會用到，

或者思考著:到底要不要帶這個呢?

結果常常到了最後，還是東少一件、西漏一個。

最近發現居然有專門在販售一次性備品的品牌-蕉圖 JOY TOUR

價格實在，重點很方便，

從一次性備品到旅行收納，很多東西它全都幫你準備好了。

蕉圖 JOY TOUR 品牌簡介

蕉圖 JOY TOUR是一個專為旅行需求打造的品牌，

主打一次性備品，各種方便攜帶的貼心設計，

都是以如何讓旅行更輕鬆、更安心做為出發點。

我個人推薦給對於在意衛生、以及飯店寢具較敏感的人。

尤其現在台灣旅遊，很多用品都需要自行準備，

這種幫你整理完善的旅行備品，實在是懶人必備的好選擇。

蕉圖 JOY TOUR 一次性床品四件組

蕉圖 JOY TOUR的商品小至耳塞，

大至床包組，可說是包羅萬象。

我特別挑了幾款，用過以後比較有心得，也覺得實用性較高的來分享。

外出旅行，大部分的人，應該都蠻在意睡覺這件事。

尤其有時候住飯店、民宿， 雖然環境看起來乾淨，

但對寢具比較敏感的人，多少還是會有點介意。

其實我自己是沒有這方面的潔癖，

但上次帶媽媽出去玩，她說其實她不喜歡睡外面的床，

我才發覺，原來有些人還是會有這種顧慮耶!

如果你也是這樣的人，推薦使用JOYTOUR 蕉圖的一次性旅行床品組

小小一包，同時擁有床單、枕頭套以及被套。

使用的是跟防護口罩同等級的 SMS無紡布材質，

除了隔菌隔髒，摸起來也比想像中柔軟很多耶!

透氣、不悶熱，夏天使用也舒服。

而且韌性很好， 不是那種一拉就破的薄材質喔!

話說這個後來就被我媽滿意的收走了，

她說這是住宿神器，對於外宿床潔癖的救星。

蕉圖 JOY TOUR 慢回彈睡眠耳塞

再來也是跟睡覺有關的，對於聲音敏感的人必備-睡眠耳塞

我選的是10個為一組的盒裝入，

如果出國旅行五天，帶一盒剛剛好。

30秒慢回彈的設計，輕輕捏一下，放進耳朵，

會慢慢貼合耳道，舒適度比一般耳塞好很多。

在住飯店方面，我沒有床的潔癖，但對於聲音的容忍度比較低。

之前也嘗試過其他耳塞，但都戴不住。

JOYTOUR 蕉圖的這款是特別針對亞洲人耳道設計，

連耳道比較小的人也能貼合，不會脹痛。

高密度柔軟材質戴起來很輕，長時間配戴也不會不舒服。

不只是住飯店，坐飛機、搭長途車，

甚至平常在家，如果有需求的時候，都適合隨身放一副耳塞。

蕉圖 JOY TOUR 一次性毛巾浴巾

最後分享的是，一次性毛巾跟浴巾。

大家應該都聽過不少，關於飯店毛巾的都市傳說吧？

雖然不是每間都這樣，

但對於本來就特別在意衛生的人來說，多少還是會介意。

直接自備蕉圖JOY TOUR一次性毛巾，直接求安心。

採用水刺無紡布材質，摸起來比想像中柔軟很多，

無論是擦臉、擦身體都很舒服。

而且不要小看它是拋棄式的材質，吸水力居然很有感。

洗完澡後幾秒就能擦乾，

不會越擦越濕，覺得蠻神奇的。

我很喜歡它的真空壓縮設計，整組薄薄一包，完全不占行李空間。

其實蕉圖JOY TOUR的所有產品，都是走包裝簡單的路線，

方便攜帶也是讓我推薦的其中一個原因。

蕉圖 JOY TOUR 購買資訊

從收納、衛生、備品到臨時需求，

都用最直覺、最輕量的方式去處理。

最近有在規劃一趟旅行嗎?

蕉圖 JOY TOUR 讓旅行這件事，變得少想一點、多輕鬆一些。

走走去旅行蝦皮官網首頁：https://shopee.tw/gogo750

蕉圖品牌類別專區：https://shopee.tw/search?keyword=%E8%95%89%E5%9C%96&shop=8377770

鍾小殷的幸福玩樂趣

鍾小殷的幸福玩樂趣

喜歡用文字紀錄生活中的任何事物。身份是普通上班族、鍾小姐、林太太與苳苳媽。食尚玩家駐站部落客、媽媽經駐站作家、暢NEWS駐站作家。七年級中段班，一家三口，帶著小孩在現實裡，努力樂活。 部落格:http://cetustar.com 粉絲團:鍾小殷幸福玩樂趣 https://www.facebook.com/cetustar 合作邀約洽談 mail:cetustar717@gmail.com

#民宿 #台灣 #品牌 #旅行 #行李 #必備好物推薦

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越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛

2026-05-18 15:02 女子漾／編輯張念慈
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖
越老越迷人！「3生肖女」越活越有魅力 幸福一生不缺愛。女子漾AI製圖

有些女人的魅力，不是年輕時的驚豔，而是歲月沉澱後那種越看越耐看的氣質。她們不靠刻意討好，也不靠外表取勝，而是憑著溫柔、智慧與穩定的內在，讓自己在人生每個階段都閃閃發亮。命理觀點中，就有3個生肖女特別屬於「越老越有韻味」的代表，不僅外貌耐看、個性溫柔，還天生自帶幸福體質，一輩子不缺愛也不缺疼。

一起來看看，哪些生肖女最容易活成讓人羨慕的幸福模樣。

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幸福女人生肖1.生肖蛇：氣質型美人，越成熟越有魅力

圖片來源：Disney+提供 / 金憓秀《揭密最前線》劇照。
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屬蛇的女生，天生就帶著一種低調卻很吸引人的氣場。她們不一定是第一眼美女，卻往往是越相處越讓人著迷的類型。那種安靜、細膩又有分寸的溫柔，總能讓人不自覺想靠近。

她們內心其實非常堅韌，即使遇到再多風雨，也不會輕易失去優雅。屬蛇女懂得照顧自己，也懂得經營關係，既能獨立處理生活中的難題，也能在家庭裡給人十足的安全感。

年輕時的她們像帶點神秘感的玫瑰，到了中年之後，則多了一種從容與智慧。這種成熟感，反而讓她們比年輕時更有女人味，也更容易吸引真正懂得珍惜她們的人。

幸福女人生肖2.生肖雞：聰明能幹，越活越閃耀

圖片來源：微博@田曦薇
圖片來源：微博@田曦薇

屬雞的女生通常很有自己的想法，頭腦清楚、做事俐落，不管在工作還是生活中，都能把事情安排得井井有條。她們不是依附別人的類型，而是自己就能活得很精彩。

這樣的女人，往往特別有吸引力。因為她們不只外在亮眼，更有一種自信與能力帶來的光芒。她們可以是職場上獨當一面的女強人，也能在家庭中成為溫暖又可靠的存在。

最難得的是，屬雞女很懂得平衡。她們知道如何照顧別人，也知道不能忘記照顧自己。這份成熟，讓她們隨著年齡增長，反而越來越有魅力。不是青春不老，而是氣場越來越強大。

幸福女人生肖3.生肖兔：溫柔耐看型，越老越讓人想疼

aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter
aespa Winter。圖片來源：IG@imwinter

屬兔的女生天生帶著一種讓人放鬆的溫柔感。她們就像春天的風，不張揚，卻總能讓身邊的人感到舒服與安心。她們不愛爭，也不喜歡複雜的人際關係，反而因為這份純粹，特別討人喜歡。

屬兔女通常很懂得照顧別人的情緒，心思細膩又敏感，總能在別人需要的時候，給出剛剛好的關心。她們的愛不是轟轟烈烈，而是細水長流型的陪伴，這種穩定感反而最讓人離不開。

隨著年紀增長，屬兔女的魅力不會消失，反而因為經歷過生活的打磨，更顯得柔和又有力量。她們不是鋒芒畢露的主角，卻常常是讓人最想長久依靠的人。

☛此為民俗說法，不代表本網站立場，切勿過度迷信。

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#星座生肖 #生肖運勢

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【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】 —— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

2026-05-19 09:01 中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

【從狄鶯到比莉，看見父母最難的教養功課】

—— 給孩子最珍貴的禮物，是陪伴

從小，我很愛看狄鶯的歌仔戲。

如今，看見她成為一位心碎的母親，令人感慨。

她的獨生子孫安佐，「又」上新聞了。

這次涉嫌在台北市北投溪畔引燃自製火焰裝置，住處更被查獲槍枝、模擬槍與危險物品，遭法院裁定羈押禁見兩個月。

而警方也證實，傍晚在淡水海邊找到情緒低落的狄鶯。

看到這則新聞，讓人十分感慨。

這不是單一家庭的故事，而是讓所有父母重新思考：

我們究竟要怎麼教孩子？

▋這不是孫安佐的第一次

2018年，孫安佐在美國留學期間，因揚言校園開槍遭逮捕，服刑後遣返回台。

當時，狄鶯與孫鵬幾乎傾盡所有，跨海救子。

身為父母，那份愛與焦急，能夠理解。

只是，事件再次重演，也讓人深思：

我們到底要怎麼愛孩子？



▋同樣是星二代，比莉養出周湯豪

狄鶯曾認為孫安佐因為身為星二代，

一舉一動才會受到社會大眾與媒體的無限放大與檢視。

我想到比莉與兒子周湯豪。

同樣是星二代，卻展現出截然不同的生命狀態。

比莉的教養，很值得深思。

她讓家裡充滿音樂，讓天賦在耳濡目染中自然萌芽。

她重視紀律，也讓孩子明白：

「身為公眾人物，要帶給大家正向力量。」

這個觀念使周湯豪在面對工作低潮或外界壓力時，

以正向、健康的方式（如創作歌曲）向大眾傳遞正面能量。

她歷經婚姻低谷與病痛折磨，卻始終樂觀，從不把情緒變成孩子的負擔。

後來，兒子長大了，也成了母親最溫暖的後盾。

誰長大還會跟媽咪一起合唱尬舞啦？

母子同台合唱〈什麼都不必說〉的畫面，很美。

那不只是舞台默契。

更是一種多年陪伴累積出的情感連結。

▋陪伴，才是最重要的投資

當年，我在台北媒體圈工作。

站在鎂光燈下，看似風光。

但人生最重要的一次決定，是離開舞台，回到新竹。

回家，陪兩個孩子長大。

因為有當年的「捨」，才有今天的「得」。

現在，我和女兒、兒子的關係，不只是母女、母子，更像朋友。

我一直相信：

父母是孩子的鏡子。

孩子會活成他每天看見的樣子。

▋教會孩子感恩

我曾看過孫安佐受訪。

當狄鶯送他價值四萬多的名牌外套時，他說：「我根本不需要。」

那一幕讓我印象很深。

輕易得來的東西，往往不會珍惜。

給孩子資源，從來不是問題。

教會孩子珍惜與感恩。

每天陪他聊聊：

今天最值得感謝的一件事是什麼？

今天最值得感謝的人是誰？

懂得感恩的孩子，面對人生的挫折，不會抱怨，相信一切事情發生，一定有他的意義。

▋真正的起跑點，不在財富

很多人以為，有錢人的孩子贏在起跑點。

但真正的起跑點，從來不是家裡有多少錢。

是父母願意花時間，

陪伴孩子建立正確的價值觀。

幸福從來不會突然發生，

它是一點一滴累積出來的。

真心希望孫安佐能理解父母的用心。

更希望狄鶯與孫鵬能平安度過這次難關。

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長張宜真

擔任記者15年，主跑政治。為了家庭，轉換跑道到新竹縣政府擔任機要秘書，以及新竹縣文化局長。目前擔任中國醫藥大學新竹附設醫院品牌行銷公共事務執行長。人生哲學，寵愛自己，健康美麗，花若盛開，蝴蝶自來。

#生命 #孫安佐 #親子教養 #狄鶯孫鵬

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2026-05-11 14:50 女子漾／編輯張念慈
50歲後開始享福！「3生肖」霉運退散　晚年福氣旺到擋不住。女子漾AI製圖
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人到了50歲，拼的早已不是速度，而是穩定與福氣。年輕時為了家庭、事業四處奔波，到了人生下半場，最渴望的往往是健康平安、財運穩定，以及一家人平安順心。命理觀點中，有3個生肖特別屬於「晚年翻紅型」，前半生或許辛苦，但一過50歲，運勢就像突然開了外掛，不僅霉運慢慢退散，連災難都會自動繞道。

這3個生肖靠的不是僥倖，而是多年累積下來的福報與智慧。一起來看看，誰是最容易在晚年安享清福的幸運代表。

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晚年最旺生肖1.生肖牛：前半生吃苦，後半生收福報

圖片來源：Netflix提供
圖片來源：Netflix提供

屬牛的人向來是十二生肖裡最能吃苦、最能撐的人。年輕時的他們習慣默默努力，不抱怨、不退縮，很多責任總是自己一肩扛下。別人風光的時候，他們可能還在咬牙苦撐，但正是這份踏實，替未來打下最穩的基礎。

到了50歲之後，屬牛人的人生開始慢慢回甘。事業不再像年輕時那樣辛苦奔波，財運也逐漸穩定回流，甚至開始出現過去從未感受過的輕鬆感。尤其子女漸漸長大、家庭趨於安穩後，他們終於能把重心放回自己身上。

屬牛人五行屬土，土象徵穩定與根基，因此越到中晚年，越容易展現「厚積薄發」的好命格。不是暴富，而是那種穩穩的幸福感，讓人越活越安心。

晚年最旺生肖2.生肖蛇：看透人生後，福氣反而更靠近

圖片來源：翻攝自 Netflix
圖片來源：翻攝自 Netflix

屬蛇的人聰明理性，擅長觀察，也特別懂人情世故。年輕時因為想得太多、要求太高，常常讓自己活得很累。很多時候不是命不好，而是自己太不願意放過自己。

但過了50歲之後，屬蛇的人反而開始真正轉運。因為他們終於學會放下，懂得不再和自己較勁，也不再執著於所有事情都要完美。這種通透感，正是晚年最珍貴的福氣來源。

命理上認為，屬蛇的人五十歲後有「化煞添福」之運，意思就是原本容易卡住的人生，會慢慢開始順起來。健康上更懂養生，財運上也因為眼光精準而穩定成長。最重要的是，他們的內心越來越平靜，這份安穩，會直接反映在運勢上。

晚年最旺生肖3.生肖豬：福氣天生厚，越老越有福相

圖片來源：Netflix
圖片來源：Netflix

屬豬的人天生自帶福氣感，個性善良、樂觀，也很重感情。年輕時他們容易因為太相信別人、花錢太隨性，讓生活有些起伏，但這些經歷並不會真正消耗他們的好命，反而像是在替後福鋪路。

一過50歲，屬豬的人往往開始明顯感受到人生變順了。家庭關係更穩定，子女孝順，伴侶陪伴，身邊總有溫暖的支持系統。財運上雖然不是暴衝型，但屬於細水長流，收入穩穩進帳，讓人特別安心。

更重要的是，屬豬的人很懂得快樂。這種天生的樂觀，讓他們不容易被壞情緒拖垮，也讓霉運很難真正纏上身。很多時候，好命不是因為天降奇蹟，而是因為他們總能用最輕鬆的心態，把日子過成福氣。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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2026-05-18 10:36 女子漾／編輯許智捷
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博
網評「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10公開！張凌赫輸給他，冠軍根本理想男友模板。圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓人上頭的，不只是劇情高甜或虐心反轉，而是那些讓觀眾忍不住冒出一句「這種男友到底哪裡找」的男主角。有人是默默守護型，有人是高智商深情派，也有人表面冷淡、實際寵到不行。這次盤點網友熱議「最想談戀愛的陸劇男主」TOP10，不重複同角色，看看哪些男人真的讓劇迷集體戀愛腦發作。

圖片來源：電視劇官方微博
圖片來源：電視劇官方微博

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TOP10：《當我飛奔向你》張陸讓（周翊然飾）

如果學生時代真的遇到張陸讓，大概很多人都會直接暈船。

《當我飛奔向你》裡的他，是標準的安靜學霸型男友，話不多，卻總是在妳需要的時候默默出現。不是那種高調示愛派，反而靠細節殺人。陪伴、傾聽、把妳放進生活規劃裡，這種青春系戀愛最容易讓人回味。

TOP9：《星漢燦爛》凌不疑（吳磊飾）

凌不疑根本就是「危險又讓人心動」的代表。

身為少年將軍，他身上有極強的壓迫感與神秘氣場，外表冷峻難靠近，但一旦認定一個人，就是全世界只護著妳。這種佔有慾強又極致專情的人設，雖然放現實可能有點危險，放在陸劇裡卻讓觀眾瘋狂。

TOP8：《你是我的城池營壘》邢克壘（白敬亭飾）

想談戀愛，也想要安全感？邢克壘就是答案。

特警身份自帶男友濾鏡，但真正圈粉的是他的反差萌。工作時冷靜果斷，面對喜歡的人卻會露出笨拙又可愛的一面。沒有油膩套路，而是很真誠地學著愛人，這種成熟又有點呆萌的類型殺傷力超強。

TOP7：《長月燼明》澹台燼（羅雲熙飾）

先說，這種戀愛很危險，但真的很有戲劇張力。

澹台燼不是傳統完美男友，甚至有點瘋、有點偏執，但也正因為角色情感極端，才讓觀眾看得欲罷不能。他那種「全世界都不要我，但妳不行離開」的執念型愛情，根本是高濃度戀愛幻想。

TOP6：《去有風的地方》謝之遙（李現飾）

這種男友類型，應該是很多成年人真正會想選的答案。

謝之遙沒有誇張霸總光環，也不是刻意製造曖昧的撩王，他迷人的地方，是成熟、穩定、情緒健康。會支持妳、理解妳，也尊重妳的人生節奏。比起轟轟烈烈，這種舒服又安心的陪伴型戀愛，反而更讓人嚮往。

TOP5：《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠飾）

段嘉許會紅，不是沒原因。

他把哥哥系男友的魅力直接拉滿，會接住妳的不安，也會用剛剛好的幽默化解尷尬。最讓人淪陷的是，他從來不是單向輸出式寵愛，而是真的把對方當成值得珍惜的人對待。

這種戀愛感，不是甜而已，是會讓人很有被愛的實感。

TOP4：《愛你》何蘇葉（張凌赫飾）

張凌赫這次真的把「蘇感」演成必殺技。

何蘇葉不是那種浮誇示愛型，而是很會透過眼神和互動慢慢把人撩到失守。成熟、有分寸，又帶點克制感，最危險的就是這種看起來冷靜，實際超會愛的人。

難怪這角色一播出就直接衝進戀愛男友討論榜。

TOP3：《玫瑰的故事》何西（林一飾）

年下男魅力，真的不能小看。

何西最迷人的地方，是那種毫不掩飾的真誠與熱烈。喜歡就是喜歡，不玩心機、不搞試探，反而讓人感受到很純粹的心動。對習慣複雜感情的人來說，這種直球式愛情殺傷力超大。

TOP2：《難哄》桑延（白敬亭飾）

桑延這種人，就是典型的「嘴上很壞，行動超愛」。

嘴巴不饒人，但真正遇到妳受委屈時，比誰都先站出來。這種毒舌包裹深情的人設，永遠是戀愛市場熱門款。最讓人上頭的是，他的愛不是一直掛嘴邊，而是藏在每一次偏心裡。

TOP1：《你是我的榮耀》于途（楊洋飾）

如果要選「最適合長期交往」的陸劇男主，于途真的很難輸。

身為航太工程師，他有理性、有抱負，也有面對人生低潮時的脆弱與真實。不是浮誇型戀愛對象，而是那種會陪妳一起面對生活的人。成熟、專情、有責任感，還帶一點高冷反差。

比起短暫心動，于途更像那種會讓人想認真談未來的人。

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#陸劇 #楊洋 #張凌赫

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2026-05-15 14:05 女子漾／編輯ANDREA
圖片來源：官方微博、DISNEY+
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每次鬧劇荒，或是心情煩悶想找部戲「下飯」時，你腦中第一個浮現的是哪部劇？有些陸劇雖然已經完結多年，但無論是精緻的服化道、邏輯滿分的台詞，還是那種讓人想一磕再磕的 CP 感，都讓它們成為網友心中「即使看了N也不會膩」的存在。這回為大家整理出 5 部人生必看的重刷率神劇，快來看看你的本命有沒有上榜！

TOP 5：白敬亭田曦薇卿卿日常

「最療癒的古裝輕喜劇，三餐四季的溫馨日常！」 如果說要找一部沒有狗血雌競、充滿歡樂的「電子榨菜」，這部絕對是首選！田曦薇把李薇那種愛吃又機靈的甜妹屬性詮釋得太討喜了，配上白敬亭外冷內熱的「尹崢」，兩人「先婚後愛」的互動簡直甜到心坎裡。劇中大量描繪了三餐四季、女孩們清醒獨立又互助的溫馨日常，每次重刷都能在輕鬆幽默的節奏裡被深深治癒，是配飯吃能讓人多扒兩碗飯的神劇！

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TOP 4：張若昀、陳道明《慶餘年

「二刷才懂的伏筆，權謀劇也能這麼好笑？」 隨著《慶餘年》系列持續火熱，回頭重溫第一季的人數依舊驚人。這部戲最強的地方在於，它不只是單純的爽劇，劇本邏輯嚴絲合縫，每個小配角都滿身是戲。重刷時，你會發現很多第一次沒注意到的細節伏筆，這種「燒腦與幽默並存」的高質感，讓它成為男生女生都欲罷不能的耐看經典。

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TOP 3：吳磊、趙露思《星漢燦爛・月升滄海》

「宿命感的頂峰，疑商夫婦的化學反應太強！」 說到「看完走不出來」的劇，星漢夫婦絕對榜上有名！吳磊飾演的凌不疑那種孤寂又瘋魔的愛，配上趙露思飾演的程少商那種堅韌的性格，火花簡直要把螢幕炸裂。除了愛情，這部劇對親情與家庭糾葛的描寫也非常細膩，每次重看都會被不同的哭點擊中。

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TOP 2：趙麗穎、馮紹峰《知否知否應是綠肥紅瘦》

「最頂級的電子榨菜，藏在柴米油鹽裡的智慧。」 《知否》可以說是許多人的「安眠藥」和「心靈雞湯」。雖然節奏緩慢，但那種古代生活的氛圍感與處世哲學，讓人越看越入迷。不管是看明蘭如何機智宅鬥，還是看祖母對她的百般呵護，都能在浮躁的節奏中找到平靜。這部戲不是第一眼驚艷，而是那種「二刷三刷後更香」的醇厚滋味。

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TOP 1：孫儷、陳建斌《甄嬛傳》

「甄學永流傳，拿放大鏡看也挑不出毛病！」 第一名毫無懸念，當然是我們的《甄嬛傳》！開播至今超過 10 年，依然每天都有人在網路上討論「甄學」。無論是華妃的霸氣台詞，還是安陵容的心理戰，這部劇的台詞與節奏簡直是教科書級別。無論你是心情好、心情壞，還是單純想聽點聲音，隨便點開一集都能順著看下去，它已經不只是一部劇，更是一種情懷！

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