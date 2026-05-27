別再怪水逆！你家裡那盆枯掉的植物，可能才是讓你卡住的原因

谷帥臻博士：四月十四神仙生日

文／谷帥臻｜設計學博士・風水命理專家

最近是不是覺得很卡？工作做了很多，卻好像沒被看見；心裡想往前走，身體卻累到不想動；家裡明明沒有大亂，卻總覺得悶悶的。很多人一不順，就開始怪水逆、怪流年、怪犯小人。但我想先問一句更直接的：

你家裡那盆植物，還活得像植物嗎？

有些人的家裡，植物早就葉子發黃、水也混濁，盆器旁邊積灰，甚至枯葉掉了也沒人清。每天從它旁邊走過，看見的不是生氣，而是一種「我知道它壞了，但我懶得處理」的疲憊感。你以為只是植物沒整理，其實是空間開始失去流動；你以為只是葉子黃了，其實是家裡的氣場在提醒你：該換氣了。

■ 5月30日神仙生日，替生活換一口氣

2026年5月30日，正好是農曆四月十四，民間俗稱「神仙生日」。清代歲時風俗文獻《清嘉錄》記載：「四月十四日為呂仙聖誕，俗稱神仙生日。」這一天是孚佑帝君呂祖，也就是呂洞賓、純陽祖師的聖誕。呂祖在民間信仰中，象徵智慧、修心、文運、功名與人生轉念。祂給人的啟發，不只是求神明保佑，而是提醒我們：人要轉運，心要先醒；家要轉氣，空間要先清。所以，神仙生日很適合做一件簡單又生活化的開運小事：修剪萬年青。

■ 為什麼是萬年青？

萬年青這個名字，本身就很吉祥，象徵長青、平安、穩定與延續。但重點不是「買一盆萬年青就會開運」，而是你有沒有好好照顧它。植物很誠實，水髒了，它會告訴你；葉子黃了，它會告訴你；根鬚亂了，它也會告訴你。只是很多時候，我們看見了，卻選擇假裝沒看見。這其實也很像人生。有些關係早就讓你累了，你不處理；有些工作早就讓你耗損了，你不面對；有些舊情緒、舊習慣，早就把你困住了，你卻一直說「再等等」。可是，好運最怕的不是來得慢，而是你家裡、心裡都沒有空間讓它進來。

■ 修剪萬年青，剪掉的不是植物，是霉氣

在神仙生日修剪萬年青，是一種簡單的民俗開運方法。它不複雜，也不需要鋪張，重點是透過「修剪」這個動作，提醒自己把卡住的、枯掉的、舊的能量清出去。剪掉枯葉，是剪掉拖累；修掉老根，是整理混亂；換一盆清水，是讓新的氣重新流動。真正的風水，不是把家裡塞滿開運物，而是讓空間保持清爽、明亮、有生命力。

■ 準備4樣東西

萬年青12枝：選枝葉翠綠有生命力的萬年青。 不透明花瓶一只：象徵藏風聚氣，也讓視覺更穩定。 剪刀一把：用來修剪老根、枯葉與雜亂處。 紅緞帶或五色線：象徵喜氣啟動與五行調和。

■ 6步驟，把家裡的好氣叫回來

第1步： 選在5月30日當天進行。當天整日皆可，若時間允許，可選午時11點至13點，陽氣較旺。

選在5月30日當天進行。當天整日皆可，若時間允許，可選午時11點至13點，陽氣較旺。 第2步： 修剪萬年青的老根與枯葉。修剪時，可輕聲念三次： 「厄運去，好運來。」

修剪萬年青的老根與枯葉。修剪時，可輕聲念三次： 第3步： 剪下來的枯葉與舊根要丟掉。不要把枯敗之物繼續留在家裡，象徵舊氣離開。

剪下來的枯葉與舊根要丟掉。不要把枯敗之物繼續留在家裡，象徵舊氣離開。 第4步： 繫上紅緞帶或五色線。這不是為了裝飾，而是給自己一個清楚的心理暗示：新的好運要開始了。

繫上紅緞帶或五色線。這不是為了裝飾，而是給自己一個清楚的心理暗示：新的好運要開始了。 第5步： 放在你最需要轉氣的位置。想求事業、考試、文昌與貴人，可放書房或辦公區；想讓家運穩定，可放客廳或神明廳。

放在你最需要轉氣的位置。想求事業、考試、文昌與貴人，可放書房或辦公區；想讓家運穩定，可放客廳或神明廳。 第6步：打開窗戶，讓空氣重新流動。也可使用淡雅香氛或焚香淨化空間；若有信仰習慣，也可誦念呂祖《百字銘》，讓心安定下來。

■ 最可怕的不是運氣差，是你習慣了卡住

很多人以為運氣不好，是外面出了問題。但更多時候，是我們太習慣忍耐：習慣亂，習慣悶，習慣累，習慣把枯掉的東西留在身邊。一個人要轉運，第一步往往不是做多大的改變，而是先讓自己住的地方，看起來像有希望。2026年5月30日，農曆四月十四神仙生日。如果你最近覺得卡住，不妨從一盆萬年青開始。剪掉枯葉，也剪掉舊狀態；換掉濁水，也換掉心裡的悶氣。讓家重新有生氣，也讓自己重新有力氣。

好運不是憑空掉下來的。很多時候，是你先把壞掉的東西清出去，它才終於有路可以進來。

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