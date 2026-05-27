高冷、毒舌卻超會寵？陸劇傲嬌系男主TOP10公開，王鶴棣、張凌赫都上榜！圖片來源：電視劇官方微博

陸劇最讓觀眾越追越上頭的，往往是那些「嘴巴超硬、態度超跩、看起來超難搞」，結果一談戀愛就完全變一個人的男人。明明前期冷到像冰山，甚至毒舌到讓人想翻白眼，但偏偏越看到後面越香，還會忍不住想：「這種人怎麼可以這麼會寵？」

這次就來盤點10位陸劇經典傲嬌霸總型男主，看看誰才是真正的戀愛腦天花板！

TOP10《你是我的榮耀》于途（楊洋）

圖片來源：電視劇官方微博

于途不是傳統西裝霸總，但絕對是高冷系夢中情人代表。

身為航太工程師的他，理性、克制、話少，永遠一副情緒穩定到看不出波瀾的樣子。和喬晶晶重逢初期，他甚至帶著刻意拉開距離的冷淡感，完全是「想靠近卻又不敢靠近」那種成年人愛情。

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這種就是新世代傲嬌男友範本。何蘇葉表面是理性克制的菁英型男，講話不多、情緒不外露，看起來距離感超重。但張凌赫那張「明明很冷卻超深情」的臉，根本太適合這種角色。

這類型男主最會用行動寵人，不會說甜話，卻會默默記住妳所有習慣。嘴硬派觀眾最容易淪陷。

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這才是真正的西裝霸總配置。金融圈大佬、氣場超強、毒舌、難接近，時宴根本把「霸總」兩個字穿在身上。

《以愛為營》一開始最吸睛的，就是他那種「全世界都很吵，別來煩我」的冷臉感。但偏偏這種角色一旦開始動心，反差就超有殺傷力。

TOP7《半是蜜糖半是傷》袁帥（羅雲熙）

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標準毒舌系霸總。袁帥最開始根本超機車，嘴巴毒到讓人想直接封鎖，但你越看越會發現，他的所有刁難其實都帶著在意。

這種青梅竹馬＋職場對手設定本來就很容易嗑，加上羅雲熙自帶斯文敗類感，把角色演得又欠揍又迷人。嘴賤型男主真的很危險。

TOP6《難哄》桑延（白敬亭）

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桑延不是傳統霸總，但絕對是傲嬌系頂配。毒舌、愛嘴硬、表面超難搞，實際根本深情戀愛腦。

《難哄》最讓觀眾瘋狂的地方，就是桑延那種「明明愛很久，卻偏偏裝沒事」的反差。白敬亭把這種角色演得很自然，不會油，反而超有男友感。

TOP5《蒼蘭訣》東方青蒼（王鶴棣）

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如果霸總分等級，東方青蒼根本魔尊級。這位不是公司CEO，是直接掌控三界的男人。

高冷、強勢、情緒穩定到近乎無情，前期完全是「本座不需要愛情」路線。結果碰上小蘭花後，直接從冷血大魔王進化成超級寵妻狂魔。這種極致反差型男主，根本就是戀愛腦收割機。

TOP4《星漢燦爛》凌不疑（吳磊）

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古裝傲嬌男主代表。凌不疑的魅力，在於那種極度克制與極度偏愛共存。

平常冷得像冰山，永遠一副拒人千里的樣子，但真正認定程少商後，直接進入「全世界都可以不要，但妳不行」模式。這種護短型男主，真的太殺。

TOP3《藏海傳》藏海（肖戰）

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這種是高段位危險系男人。藏海不是甜寵劇男主，而是權謀復仇型角色，情緒藏得極深、心思難猜，永遠讓人摸不透。

肖戰把這種克制型角色演得很有魅力，尤其眼神戲很有殺傷力。

TOP2《千朵桃花一世開》謝雪臣（張彬彬）

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這種就是仙俠版極品傲嬌男主。表面高冷禁慾，內心情感卻超濃烈。

謝雪臣最有魅力的地方，就是嘴上永遠不說，但每次關鍵時刻都會護到底。這種「越克制越讓人瘋」型角色，觀眾真的很難不愛。

TOP1《偷偷藏不住》段嘉許（陳哲遠）

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等等，哥哥系怎麼第一？因為段嘉許根本是「溫柔派傲嬌王者」。

他不像其他男主那麼高冷外顯，但那種成熟、掌控節奏、表面輕鬆實則超會拿捏的魅力超致命。

《偷偷藏不住》能封神，很大原因就是段嘉許這種「理想型男友」設定太成功。會撩、會寵、會保護，還帶一點若即若離的危險感，這種男人，觀眾根本毫無抵抗力。