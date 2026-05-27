全網跪求「孫淑媚醫生」本人終於回應！親揭變美秘訣：醫美只做「這2項」。圖片來源：FB@孫淑媚

45歲孫淑媚日前替台鋼雄鷹開球，逆齡狀態直接掀起全網暴動，從Threads到各大社群，幾乎都在問同一題：「孫淑媚到底找哪位醫生？」甚至連謝金燕都被私訊追問「神秘醫生」身份。

圖片來源：FB@孫淑媚

面對外界瘋狂猜測，孫淑媚終於親自發文回應，不只幽默喊「最近壓力真的很大」，還一口氣公開自己的12項變美秘訣，從牙齒矯正、醫美保養到生活習慣全說了。

全網瘋問神秘醫生！孫淑媚幽默回應：我爸媽現在才去念醫學院

孫淑媚在社群發文笑說，現在全台灣愛美的人似乎都堅信世界上有一位「只服務她一個人的神秘醫生」，甚至自嘲如果現在公開說「真的沒有醫生」，大家會不會集體崩潰。

她更幽默表示，目前手邊唯一交得出去的醫生名單只有爸爸媽媽，但兩人現在才去念醫學院，「應該有點高難度」。

這段發文立刻引發熱議，也等於正面回應近期全網「跪求醫生資訊」的猜測。

圖片來源：FB@孫淑媚

孫淑媚公開12項變美秘訣！牙齒矯正竟拔7顆牙

孫淑媚坦言，自己外貌改變最大的關鍵之一其實是牙齒矯正。她透露現在矯正技術比大家想像中更厲害，甚至直接表示「牙齒矯正臉型真的會改變」，自己總共拔了7顆牙，還說如果大家對矯正有疑問都可以問她。

她也提到牙齒保養的重要性，認為定期洗牙與檢查，會讓笑容狀態差很多。

圖片來源：FB@孫淑媚

鼻子是不是有做？孫淑媚直接回：原裝的！

針對最多人關心的鼻型變化，孫淑媚直接正面回應：「我的鼻子是原裝的！」

她甚至幽默表示，如果大家還是不放心，自己可以提供去年體檢的MRI頭部X光，「限當面閱片確認，指定地點時間，限額2人」，超有梗回應讓網友笑翻。

圖片來源：FB@孫淑媚

承認有做醫美！咀嚼肌肉毒＋電音波保養公開

雖然否認大家猜測中的「大動刀」，但孫淑媚也坦率分享，自己確實有固定做部分醫美保養。

像是咀嚼肌肉毒，她透露大約一年施打兩次，如果工作比較少就不打，笑稱自己也是精打細算型。

另外她也表示曾做過電音波，認為效果確實不錯，一次大約能維持半年，只是價格不便宜，「荷包會先哭」，但仍是真心推薦項目之一。

圖片來源：FB@孫淑媚

不做填充也不動刀！原因跟演戲有關

孫淑媚強調，自己的臉目前沒有做任何切開手術，也沒有填充。

她表示，因為參與影視作品拍攝，高畫質鏡頭與大銀幕會把細節全部放大，擔心填充影響表情自然度，也不想因為無法掌控結果的手術影響演出表現。

不過她也保留彈性，坦言如果未來有更自然、更成熟的技術，會再評估。

圖片來源：FB@孫淑媚

保養習慣曝光！膠原蛋白、化妝技巧、生活作息全公開

除了醫美保養，孫淑媚也公開不少日常習慣。

她透露自己是長期膠原蛋白粉使用者，提醒大家挑選成分單純的產品；皮膚保養方面，曾因酒糟與過敏試過「肌斷食」，只用天然冷壓橄欖油與清水洗臉，不過也坦言那段時間痘痘長得很認真，提醒大家不要盲目照做。

化妝技巧部分，她也毫不藏私公開現在的妝容重點，包括貼雙眼皮、加深鼻影、眼線拉長、畫厚唇，底妝則走極輕薄路線，笑說自己粉底大概只用3滴。

圖片來源：FB@孫淑媚

比起所有外在技巧，孫淑媚認為最重要的其實是「當自己的醫生」。

她認為沒有人比自己更了解自己的狀態，不需要看到別人做什麼就盲目跟風，應該先評估自己真正需要什麼。

她也點出最便宜卻最多人做不到的變美方法，就是規律作息、運動、睡眠、保持正向與「選擇善良」。