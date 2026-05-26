2026-05-26 14:06 女子漾／編輯許智捷
Netflix6月必看片單！麥可傑克森審判秘辛首揭＋蘇志燮回歸，這幾部先看！
Netflix 2026年6月片單真的很有誠意，從韓劇強檔、懸疑驚悚、浪漫愛情，到紀錄片、動畫續作通通不缺席。這個月不只有蘇志燮帶著動作韓劇回歸，J.Lo也有全新愛情電影登場，《降世神通：最後的氣宗: 第2季》更是讓粉絲等超久。以下按照類型整理，每部作品都有亮點，追劇清單直接排起來！
韓劇必追推薦
韓劇必追推薦
《鐵拳教育》
6月5日上線
如果你喜歡《少年法庭》這種帶有社會議題與強烈衝突感的作品，《鐵拳教育》很值得關注。故事設定在校園秩序全面崩壞的環境，一支特勤小組專門處理失控學生、越界家長與失職教師，用極端方式「恢復秩序」。改編自Naver人氣網漫《Get Schooled》，由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，話題性十足。
《金特務：本色回歸》
6月26日上線
蘇志燮這次真的帥回來了。《金特務：本色回歸》講述一位原本只是普通公司經理兼單親爸爸的男人，在女兒失蹤後被迫重啟前特種部隊身份。暖爸與冷血戰神的雙重反差，加上高強度動作戲，完全就是動作韓劇迷必追。
《人夫總動員》
6月19日上線
這部設定光看就很鬧也很有趣。前夫和現任丈夫被迫聯手營救同一個女人，從情敵變戰友，荒謬又爆笑。《雞不可失》陳善圭與孔明再度合作，加上姜漢娜、李多熙、全昭旻等卡司，預計會是節奏很快的娛樂爽劇。
《末行手記》
即將上線
這部比較偏文學系懸疑。崔岷植飾演脾氣暴躁、才華未竟的教授，遇上一位神祕天才學生後，重新燃起創作執念，卻也逐漸滑向危險邊緣。如果你喜歡角色心理戰，這部值得等。
愛情與療癒片單
愛情與療癒片單
《同事以上，戀人未滿》
6月5日上線
職場戀愛永遠有市場，尤其還是J.Lo主演。《同事以上，戀人未滿》講兩個工作狂陷入辦公室祕戀，原本以為只是低調談戀愛，結果越陷越深還惹出一連串麻煩。適合想看輕鬆浪漫喜劇的人。
《真愛留聲》
6月19日上線
這部設定很有記憶點。一名女子習慣打電話給已故妹妹的語音信箱傾訴生活，卻不知道號碼早就換人使用，於是意外與陌生男子建立情感連結。療癒中帶點荒謬，也很適合喜歡都會愛情故事的人。
《人生著色本》
6月19日上線
想看催淚型作品可以鎖定這部。故事描述剛喪妻的父親，帶著兒子去看人生第一場棒球賽，看似簡單的一天旅程，其實藏著失去與陪伴的情緒重量。
懸疑驚悚片單
懸疑驚悚片單
《我會找到你》
6月18日上線
Netflix很擅長這種「真相一層層翻轉」的懸疑劇。《我會找到你》講一位被控殺害兒子的父親，在監獄中收到兒子可能還活著的線索，於是決定越獄追查真相。節奏應該會很緊湊。
《邪惡律師》
6月11日上線
當法律保護不了你，還能怎麼辦？這部講述被誣陷的年輕律師，被迫與一位遊走灰色地帶的律師合作翻案。司法黑暗、證據攻防、法律漏洞，全都很有戲。
《母性本能：德州奪胎案》
6月12日上線
真實犯罪迷會想看。從社群上看似幸福的懷孕人生，最後竟牽出駭人罪案，Netflix最擅長的真實案件改編題材又來了。
《但丁之手》
6月24日上線
這部比較偏藝術犯罪懸疑。故事橫跨14世紀與現代紐約，一邊是詩人但丁創作《神曲》，另一邊是黑手黨與手稿竊盜任務，設定很有電影感。
動漫與奇幻續作
動漫與奇幻續作
《降世神通：最後的氣宗: 第2季》
6月25日上線
終於等到續作回歸。安在北極之戰後正式展開土元素修行，但前方不只是烈火國威脅，還有更複雜的政治角力。第一季有追的人這部必補。
《格鬥實況》
6月11日上線
一個被霸凌的高中生，因為打架影片爆紅，竟把「格鬥直播」變成翻身工具。網路爆紅＋熱血逆襲＋校園生存，節奏應該很爽快。
《刃牙道：無敵武士：第1季第2部》
《刃牙道：無敵武士：第1季第2部》
即將上線
刃牙宇宙繼續開打。這次復活的宮本武藏正式成為最強敵人，地下格鬥家對上傳奇劍豪，戰鬥迷可以準備開追。
紀錄片與體育推薦
紀錄片與體育推薦
《麥可傑克森：裁決》
6月3日上線
這部從當年法庭現場關鍵人物視角出發，重新解析麥可傑克森審判，以及這位流行天王複雜又充滿爭議的公眾形象。
《科隆王子：波弟的足球人生》
6月4日上線
從街頭足球少年到世界冠軍，這部紀錄片聚焦德國足球名將盧卡斯波多斯基的人生轉折，不只談足球，也談他的第二人生。
《1994美國世界盃：巴西隊榮耀再臨》
6月7日上線
足球迷必看。巴西如何從被質疑到重新奪冠，這段經典歷史被完整還原。
《The Rest is Football：足球大小事》
6月10日上線
2026世界盃期間同步推出的足球評論節目，由傳奇球星坐鎮，每天聊比賽、開酸、分析戰況，足球迷追起來會很有參與感。
《網壇傳奇雙嬌：並肩決勝局》
6月26日上線
兩位女網傳奇克莉絲艾芙特與瑪蒂娜娜拉提洛娃的競爭與友誼故事，不只是運動紀錄片，也是很動人的人生紀實。