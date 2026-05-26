2026-05-26 12:30 野喵老師
2026結婚吉日：明年是孤鸞年嗎？孤鸞年可以辦嫁娶嗎？
2026年是孤鸞年不能結婚？野喵老師打破迷思：別讓曆法誤會了妳的幸福！❌💍
很多新人在準備結婚流程時，常為了結婚擇日感到卡關，尤其最近常聽到有人問：「老師，聽說2026年是沒有立春的孤鸞年，真的可以辦嫁娶嗎？」
別慌！定洋堂野喵老師幫大家科普一下，給正在備婚的你們打一劑強心針！
💡 孤鸞年可以結婚嗎？真相大公開！
- 無春年 ≠ 孤鸞年：2026在農曆上確實是「無春年」（也就是全年沒有過到立春節氣）。但這純粹是為了校正農曆與陽曆誤差的數學曆法調整，跟婚姻吉凶完全沒有因果關係！
- 古籍根本沒記載：在專業的擇日古籍中，從來沒有「無春年不能結婚」的說法。民間的恐懼，大多是把普遍的曆法現象，跟個人命理的「孤鸞煞」搞混了。
所以，2026年完全可以放心地結婚、辦嫁娶！🎉
🛡️ 理性擇日，定洋堂當妳的最強後盾
與其被網路謠言嚇得心驚膽顫，不如用科學、理性的邏輯來合出真正適合全家人的好日子！
- 全家同步檢核：一次過濾新人與雙方家長共 6 人的命格大忌，比看單純的農民曆更安心。
- 實體工作室：定洋堂在 新北市 三重區 設有實體服務處，看得到、找得到。質感專業的「實體紅課」拿回家，長輩輕鬆點頭。
- 一價全包最省心：線上透過 LINE 隨時諮詢，給妳整年可用嫁娶日清單，不怕未來變數。
妳負責安心當個美美的新娘，繁雜的日子與迷思，交給定洋堂！💪
👉 【限時免費】10秒線上快篩妳的全家人吉日：
https://www.myorz.com/got-engaged-and-marry-lucky-day/
--------------------------------------------------------------------------------
👉 【限時免費】測算合不合 八字合婚線上排盤：
https://www.myorz.com/免費八字合婚/
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數