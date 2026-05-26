2026-05-26 17:55 女子漾／編輯王廷羽
2026世界盃懶人包！直播哪裡看？賽程時間、BTS等中場秀陣容、必看亮點一次整理
全球球迷準備熬夜了！2026 FIFA 世界盃足球賽即將正式開踢，這屆不只是史上規模最大的一次，更首度由美國、加拿大、墨西哥三國聯手主辦，從48支國家隊、104場賽事全面升級，光賽制就話題十足。更狂的是，FIFA這次直接把世界盃變成全球娛樂盛典，找來BLACKPINK成員LISA登上開幕舞台，決賽還有BTS、Shakira、Madonna等夢幻級中場秀卡司，讓這場足球盛事還沒開賽就已經熱度爆表！無論你是資深足球迷，還是單純想追星看表演，這屆世界盃都很值得先筆記，女子漾也幫大家整理好2026世界盃懶人包，一次掌握直播平台、賽程資訊與必看亮點～
文章目錄
2026世界盃時間、地點一次看
2026世界盃時間、地點一次看
2026世界盃將於6月11日至7月19日舉行，開幕戰安排在墨西哥城體育場登場，決賽則在紐約紐澤西的大都會人壽體育場舉行，這屆共有48支球隊參賽，賽事場次也從過去的64場增加到104場，並新增32強淘汰賽階段，觀賽節奏比以往更密集。
2026世界盃直播哪裡看？
2026世界盃直播哪裡看？
看不了現場也別灰心，同步直播也一樣熱血！台灣觀眾可透過愛爾達體育台、ELTA.tv與Hami Video等平台收看2026世界盃賽事，若習慣用電視觀賽，可透過中華電信MOD鎖定愛爾達體育台；想用手機、平板隨時追比賽，也可選擇Hami Video或ELTA.tv等線上平台。至於開幕戰、四強賽與決賽等焦點場次，免費電視頻道是否安排轉播，後續也可留意相關公告。
2026世界盃4大必看亮點
2026世界盃4大必看亮點
1. 史上最大規模！48隊、104場全面升級
2026世界盃迎來最大變革，參賽隊伍從過去的32隊擴編至48隊，總比賽場次也從64場增加到104場，刷新世界盃歷史紀錄，新賽制將48支球隊分成12組，每組4隊，小組前兩名加上成績最佳的8支第三名隊伍晉級淘汰賽，等於從開幕一路到決賽幾乎天天都有焦點戰可追。
2. 梅西、C羅可能迎來最後一次世界盃
對許多球迷來說，這屆最有情懷的看點，莫過於梅西與C羅是否迎來世界盃最終章，39歲的梅西在2022年終於帶領阿根廷奪冠，完成生涯最大夢想；41歲的C羅則仍在追逐始終未能拿下的世界盃冠軍。如果兩人再次站上這個舞台，很可能就是一個足球時代的告別。
3. 世界盃首度加入決賽中場秀！
除了場上比賽，今年最大的突破之一，就是FIFA首度替世界盃決賽加入中場秀演出，把足球賽事推向更大型的娛樂盛典。這次演出卡司同樣話題滿滿，包括Madonna、Shakira與BTS都將登台，並由Coldplay主唱Chris Martin參與策劃，讓不少粉絲直呼，這場決賽根本是足球與演唱會一次滿足。
4. 三國開幕典禮變身大型嘉年華
由於本屆由美國、加拿大與墨西哥共同主辦，開幕形式也打破以往傳統，三個主辦國都將舉辦各自的慶祝活動。墨西哥邀來J Balvin、Belinda、Tyla，加拿大有Michael Bublé、Alanis Morissette與Alessia Cara，美國洛杉磯場則集結Katy Perry、Future、Anitta與BLACKPINK成員LISA等人氣卡司，讓這屆世界盃從開賽前就充滿娛樂話題。
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