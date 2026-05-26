2026-05-26 11:33 女子漾／編輯周意軒
2026年6月陸劇推薦！白鹿《莫離》、陳都靈《翹楚》、孟子義《百花殺》接力開播，古裝女主大戰開打
6月陸劇檔期可以說是古裝控的天堂！從陳都靈的復仇權謀劇《翹楚》、白鹿主演的大女主新作《莫離》，到孟子義挑戰重生復仇題材《百花殺》，三部話題古裝劇幾乎全是「狠女主」配置，光看卡司就讓劇迷先收藏。這次幫大家整理《翹楚》《莫離》《百花殺》劇情介紹、演員陣容，以及播出平台懶人包。
《翹楚》陳都靈聯手周翊然！古裝復仇＋權謀愛情
《翹楚》改編自人氣小說，主打古裝復仇與權謀情感線，故事圍繞出身名門卻家道中落的女主角展開。她原本是人人稱羨的天之驕女，卻因家族遭逢變故，被迫捲入朝堂鬥爭與權力漩渦，從單純少女一步步黑化成精於算計的復仇者。陳都靈近年憑《長月燼明》與《雲之羽》話題飆升，這次終於正式扛起大女主，氣質冷豔的形象和復仇設定很有討論度。搭檔周翊然，兩人將上演從互相試探到並肩作戰的高張力感情線。
主演陣容：
陳都靈、周翊然
類型：
古裝、復仇、權謀、愛情
哪裡看：
優酷
播出時間：
預計2026年6月8日
《莫離》白鹿新古裝來了！大女主逆風翻盤
白鹿這次再度回歸古裝賽道，《莫離》從曝光開始就備受期待。故事主打大女主成長線，講述命運坎坷的女主角，在家族與朝局動盪中被迫成長，從一個被命運推著走的女子，逐漸蛻變成能掌控自己人生與權力格局的強者。白鹿本來就是古裝劇保證，從《周生如故》、《寧安如夢》到《長月燼明》都有穩定人氣，這次搭檔近年憑《雲之羽》暴紅的丞磊，新鮮組合讓不少劇迷超期待。
據悉，《莫離》不只會有虐戀線，還有大量權謀與女性成長戲份，走的是又爽又虐的大女主路線。
主演陣容：
白鹿、丞磊
類型：
古裝、大女主、權謀、愛情
哪裡看：
平台待官宣
播出時間：
預計2026年6月下旬
《百花殺》孟子義挑戰重生復仇！狠系女主再+1
如果你喜歡「重生復仇」這種高爽感設定，《百花殺》很可能會是6月黑馬。故事講述女主角前世遭人陷害、命運慘烈，重活一次後決定不再當任人宰割的弱者，靠著前世記憶重新布局，一步步改寫自己的命運，也向曾經傷害自己的人討回公道。孟子義近年話題度大漲，從古裝到綜藝都很有存在感，這次搭檔何與，兩人高顏值組合已經先吸引一票顏控劇迷。重生＋復仇＋愛情＋宮廷權鬥，完全就是近期陸劇熱門公式。
主演陣容：
孟子義、何與
類型：
古裝、重生、復仇、愛情
哪裡看：
平台待官宣
播出時間：
預計2026年6月下旬