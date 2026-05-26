《逐玉》田曦薇×張凌赫輸了？網評最想看二搭的陸劇CP排行曝光，這對根本意難平天花板。圖片來源：電視劇官方微博

一部陸劇能爆紅，劇情固然重要，但真正讓觀眾卡在坑底出不來的，往往是男女主角之間的化學反應。尤其近年陸劇超會製造高濃度CP感，有些是甜到讓人姨母笑停不下來，有些則虐到觀眾哭完還在敲碗二搭。最近《逐玉》田曦薇與張凌赫憑藉超強古裝顏值與拉扯感成為新晉熱門CP，不過如果真的盤點網友最想看二搭的陸劇情侶，他們還不是第一！

TOP10：《與鳳行》趙麗穎 × 林更新

圖片來源：電視劇官方微博

《與鳳行》對很多劇迷來說，根本不是單純一部新劇，而是一場大型售後圓夢現場。畢竟趙麗穎與林更新早在《楚喬傳》時就累積超高人氣，當年宇文玥與楚喬那段又虐又燃的感情線，讓無數觀眾多年走不出坑。尤其那個著名的冰湖結局，幾乎成了陸劇意難平代表作之一。

所以《與鳳行》播出時，大家看的不只是新角色，而是「終於等到你們再合作」。林更新飾演的行止神君嘴硬又深情，趙麗穎的沈璃則是霸氣又有反差萌，這種成熟系愛情讓觀眾超買單。

TOP9：《蒼蘭訣》虞書欣 × 王鶴棣

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說到近年最成功的爆款仙俠CP，東方青蒼和小蘭花絕對榜上有名。《蒼蘭訣》原本開播前其實沒有太多人預期會爆，結果播出後王鶴棣靠東方青蒼直接封神。這個角色外表冷酷霸氣，內心卻慢慢因愛變柔軟，這種反差型男主根本觀眾最愛。

虞書欣的小蘭花則把可愛演得很討喜，不會讓人出戲，反而讓整段感情線更有成長感。從一開始互相看不順眼，到後來生死相守，這對就是標準「越嗑越上頭」。

TOP8：《偷偷藏不住》趙露思 × 陳哲遠

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如果要選甜寵白月光，《偷偷藏不住》真的很難被踢出榜單。這部劇改編自超人氣小說，原作本來就有大量粉絲，播出後趙露思與陳哲遠幾乎完美還原角色。趙露思飾演的桑稚有少女暗戀時期的小心翼翼，也有長大後的勇敢告白；陳哲遠飾演的段嘉許則是那種「理想型哥哥男友」。

最致命的是兩人的互動非常自然，不是硬撒糖，而是真的有戀愛日常感。很多觀眾看完後的共同症狀就是：突然很想談戀愛。

TOP7：《星漢燦爛》趙露思 × 吳磊

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凌不疑與程少商，真的太有宿命感。《星漢燦爛》不是傳統傻白甜戀愛劇，而是角色都有自己的成長線。吳磊飾演的凌不疑冷靜、克制、背負沉重過去，是標準高冷戰神型男主；趙露思的程少商則聰明又帶點小叛逆。

這種「冰山男＋鬼靈精女孩」本來就很好嗑，加上兩人演技撐住情緒戲，很多名場面到現在還常被拿出來重刷。

TOP6：《難哄》白敬亭 × 章若楠

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這對是近年最強戀愛腦製造機。《難哄》本身就是高人氣小說IP，劇版播出後最大亮點之一就是白敬亭真的很適合演桑延。那種表面淡定、實際愛到不行的男友感，幾乎讓觀眾集體淪陷。

章若楠則把溫以凡那種外柔內傷的氣質詮釋得很有說服力，兩人對戲不是激情掛，而是細水長流型。偏偏這種最可怕，因為你會越看越相信「他們真的很配」。

TOP5：《一念關山》劉詩詩 × 劉宇寧

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這對屬於越虐越香型代表。劉詩詩飾演的任如意，自帶一種冷冽又神秘的氣場，完全就是大女主標配。劉宇寧飾演的寧遠舟則是成熟穩重型男主，兩人不是青春甜戀，而是成年人的愛情博弈。

這種CP最殺的地方在於情緒張力。不是一直撒糖，而是眼神戲就能讓人起雞皮疙瘩。很多觀眾嗑完後直接說：「成熟CP真的回不去了。」

TOP4：《逐玉》田曦薇 × 張凌赫

《逐玉》一開播就先把CP熱度拉滿。田曦薇本來就很有甜系女主魅力，不管是靈動眼神還是撒嬌感都很自然；張凌赫則是這幾年穩坐古裝男神熱門名單的人選，高挑外型加上深情臉，完全是古偶標配。

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這對最有殺傷力的地方，是曖昧拉扯感。不是一開始就瘋狂發糖，而是那種明明有情卻壓著不說的張力，超容易讓觀眾上頭。

TOP3：《長相思》楊紫 × 檀健次

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這對根本不是嗑CP，是在受情傷。《長相思》最封神的地方，就是把虐戀拍到讓觀眾集體內傷。尤其檀健次飾演的相柳，幾乎成為近年最強意難平男主之一。

白髮造型、隱忍深情、愛而不得，每個元素都精準踩中觀眾痛點。楊紫本來就很擅長情緒戲，和檀健次對戲時那種壓抑情感的張力，直接把虐感拉滿，很多觀眾到現在還走不出來。

TOP2：《藏海傳》肖戰 × 張婧儀

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《藏海傳》這對會衝進前段班完全不意外。肖戰飾演背負血仇的藏海，不是傳統甜寵男主，而是越克制越迷人的權謀型角色，一個眼神就很有故事感。

張婧儀則帶著清冷又有韌性的氣質，和肖戰站在一起意外超有火花，不是單純被保護的小白花，而是能和男主勢均力敵的存在。兩人在劇中的情感線不是狂撒糖，而是藏在試探與拉扯裡，這種越壓抑越好嗑的CP感，反而更讓觀眾上頭，也難怪不少人已經開始敲碗二搭。

TOP1：《楚喬傳》趙麗穎 × 林更新

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真正的意難平王者，還是這對！《楚喬傳》當年紅到什麼程度？幾乎是全民追劇等級。趙麗穎飾演的楚喬從奴籍少女一路成長為強者，林更新的宇文玥則是典型嘴硬心軟權謀男主。

最經典的冰湖結局，直接把無數觀眾虐到多年難以釋懷。所以這對登頂，不只是因為CP感，而是因為他們真的留下了一代觀眾的集體創傷。這種級別，才叫意難平天花板。