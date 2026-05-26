2026-05-26 10:37 女子漾／編輯許智捷
孫淑媚開球辣秀纖腰，158公分凍齡身材靠「這5招」維持，完全不像45歲！
孫淑媚今年 45 歲、身高 158 公分的凍齡狀態再度成為話題焦點，近期受邀擔任台鋼雄鷹主場開球嘉賓時，更憑藉纖細體態與緊實腰線掀起大量討論，不少網友驚呼：「完全不像 45 歲！」除了凍齡外貌備受關注，「孫淑媚怎麼減肥」、「孫淑媚瘦身方法」、「45 歲身材保養」等關鍵字也成為近期熱門搜尋話題。
事實上，孫淑媚過去就曾分享自己的飲食與運動習慣，並非走極端節食路線，而是透過長期穩定的生活管理維持身材，這次就帶大家解析她的瘦身技巧。
孫淑媚身高 158 公分減肥瘦身技巧：原型食物＋自己下廚
孫淑媚的飲食觀念並不是「少吃」，而是更重視「吃得乾淨」。她平時盡量以自己下廚為主，透過親自料理控制油鹽糖比例，也能避免外食容易出現的高熱量問題。飲食上則偏向大量蔬菜搭配優質蛋白質，像是雞胸肉、魚類、蛋類等，提升飽足感的同時，也能維持肌肉量與代謝狀態，另外，她也偏好清淡口味，盡量避開重鹹、重辣與過度加工食品。這種飲食方式最大的優點，在於不需要刻意挨餓，也比較容易長期維持。其實很多人減肥失敗的原因，往往就是過度節食導致暴食反撲，相較之下，「吃得健康」反而才是更穩定的體態管理方式，孫淑媚這種飲食方式其實非常適合 30 歲後族群參考，因為隨著年齡增長，代謝速度下降，比起短時間激烈減重，「穩定控糖＋原型食物」更容易維持身材，也比較不容易出現復胖問題。
孫淑媚身高 158 公分減肥瘦身技巧：168 間歇性斷食維持代謝節奏
除了控制飲食內容之外，孫淑媚也有實行近年相當熱門的「168 間歇性斷食」習慣，也就是將三餐集中在 8 小時內吃完，其餘 16 小時則讓身體維持空腹狀態，藉此讓腸胃獲得休息時間，同時減少過度進食機會。這類飲食方式近年受到不少藝人與健身族群喜愛，原因在於它並不是極端節食，而是透過「控制進食時間」幫助身體調整飲食節奏。對於容易宵夜、嘴饞或飲食不規律的人來說，也能降低熱量攝取失控的狀況。168 斷食最大的重點，其實不是「餓」，而是建立規律飲食習慣。不過若本身有低血糖、腸胃問題或作息不固定的人，還是建議依照自身狀況調整，不一定每個人都適合同樣模式。
孫淑媚身高 158 公分減肥瘦身技巧：清爽輕食＋營養均衡
孫淑媚平時也偏好簡單、清爽的飲食方式，經常自己準備豆腐沙拉，或搭配燕麥、酪梨等富含營養與飽足感的食材，避免攝取過多精緻澱粉與高油高糖食物。像豆腐本身含有植物性蛋白質，熱量相對較低；燕麥則富含膳食纖維，能增加飽足感；酪梨雖然含有脂肪，但屬於好的脂肪來源，適量攝取反而有助於維持身體機能與穩定飲食狀態。這種「吃得剛好、營養均衡」的方式，也比極端減肥更容易長久維持。很多女生減肥時最容易犯的錯，就是完全不吃澱粉或只吃水煮餐，但其實長期下來反而容易影響代謝與情緒。孫淑媚的飲食邏輯更偏向「選對食物」，既能維持身材，也比較不容易因壓力導致暴食，對於想健康瘦身的人來說，是相對能長期執行的方式。
孫淑媚身高 158 公分減肥瘦身技巧：夜間慢跑加速代謝
除了飲食控制之外，孫淑媚也有固定運動習慣，孫淑媚曾透露自己平時會安排低強度有氧運動，像是夜間慢跑，透過規律流汗幫助身體代謝與燃脂。低強度有氧最大的好處，在於不容易造成身體過度疲勞，對於平常工作忙碌、沒有太多時間的人來說，也比較容易養成長期習慣，尤其跑步本身對於心肺功能、循環與體脂控制都有幫助，因此許多女星其實都會透過慢跑維持體態，現在很多人一想到減肥就直接做高強度訓練，但其實若無法長期持續，效果往往有限，孫淑媚的方式反而更偏向「能持續一輩子的運動習慣」，這也是她多年來仍能維持纖細體態的重要關鍵。
孫淑媚身高 158 公分減肥瘦身技巧：睡前腹肌訓練維持線條
除了有氧運動之外，孫淑媚也很重視核心線條雕塑，她睡前會進行仰臥起坐、抬腿、卷腹等腹部訓練，通常會做到腹部有微痠感才休息，希望讓腰腹線條更緊實，這類核心訓練除了能改善小腹問題之外，也能幫助身體姿勢穩定、提升整體體態，尤其女生過了 40 歲後，肌肉流失速度加快，適度的核心訓練其實比單純減重更重要，很多人以為瘦就是身材好，但其實真正影響視覺年齡感的，往往是「線條」，孫淑媚之所以會被誇凍齡，很大原因就在於她不只是瘦，而是整體體態仍然維持緊實感，這也是核心訓練的重要性。
其實孫淑媚的瘦身方式並不是短時間激烈減肥，而是透過飲食習慣、規律運動與長期體態管理慢慢累積成果。比起追求快速變瘦，她更重視「維持健康又能長久持續」的生活節奏，也難怪即使到了 45 歲，依舊能維持纖細線條與凍齡狀態。對許多人來說，或許真正值得參考的，不只是她瘦了多少，而是她如何把身材管理變成一種日常習慣。
延伸閱讀：
孫淑媚開球 45 歲凍齡美貌再掀討論！解析 7 大妝容重點一次看！
【本文為JUSKY街星授權提供】
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower