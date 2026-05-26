2026-05-26 10:07 女子漾／編輯ANDREA
2026上半年網評「最看不膩」陸劇TOP5！《逐玉》霸榜奪冠，這部「雙穿越」黑馬好看到欲罷不能！
2026年已經快過一半啦！回顧今年1到5月的陸劇市場，根本是神仙打架，從古裝權謀、先婚後愛到現代大女主逆襲，好話題劇一部接一部。但到底哪幾部才是網友心目中「點開就停不下來」、重刷率超高的爆款呢？這次綜合了近期的網路熱度與收視平台數據，為大家整理出2026上半年「最看不膩」的陸劇TOP5，趕快來看看你的愛劇有沒有上榜吧！
TOP1：《逐玉》張凌赫、田曦薇
這部絕對是2026開年的超級爆款，霸榜多週且創下破35億的驚人流量！劇情講述落難武安侯與屠戶女的「假結婚」故事。
最讓網友上頭的，就是張凌赫與田曦薇滿溢出螢幕的CP感！劇情從互相利用到雙向奔赴，沒有太多無聊的誤會，節奏緊湊不拖沓。絕美的畫面加上又甜又虐的宿命感，讓粉絲直呼「一集入坑，完全走不出來」！
TOP2：《唐宮奇案之青霧風鳴》白鹿、王星越
這部一上線就在 Netflix 人氣榜單登頂！白鹿與王星越這對人氣CP再度搭檔，上演唐代宮廷的懸疑破案大戲。
懸疑劇最怕拖泥帶水，但這部採用「分集單元破案」的設計，明快的節奏成功降低了古裝劇常見的拖沓感。加上男女主角「雙強智性戀」的設定，高智商的推理博弈讓人越看越過癮，絕對是燒腦愛好者的N刷首選。
TOP3：《成何體統》丞磊、王楚然
今年年初最驚喜的黑馬非它莫屬！這部主打「雙穿越」，現代社畜與另一個現代人意外穿進爽文裡，成了反派妖妃與瘋癲暴君。
劇情極度「反套路」！第一集男女主角就靠著一句英文暗號「How are you? Fine, thank you」搞笑相認。笑點密集且不空泛，加上兩人聯手在異世逆襲求生，超解壓的輕喜劇氛圍，下班放鬆看這部真的會百看不厭。
TOP4：《蜜語紀》朱珠、鍾漢良
誰說只有古裝劇能打？這部現代劇以女主角抓包丈夫出軌、果斷斷開豪門重啟人生的「大女主逆襲」為主線。
劇情灑狗血卻又痛快淋漓！朱珠自帶的霸氣性感氣場，配上鍾漢良的熟男魅力，上演火花四射的熟齡戀愛。看女主角手撕渣男、一路逆襲成金牌銷售的過程超解氣，堪稱本年度最下飯的舒壓神劇。
TOP5：《雨霖鈴》楊洋、章若楠
五月才剛熱騰騰上線就火速引爆討論！由品質保證的「正午陽光」出品，改編自古典名著，是一部極具質感的古裝武俠大劇。
楊洋飾演的「展昭」打戲行雲流水、帥出新高度，而章若楠首度轉型挑戰女俠也讓人耳目一新。除了高顏值的視覺饗宴，劇中流暢乾脆的武打編排與浪漫唯美的江湖氛圍，真的會讓人忍不住想一再回味！
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