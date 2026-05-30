2026-05-30 01:20 女子漾／編輯Wendi
流量飆破2億！楊洋、章若楠《雨霖鈴》引爆武俠熱潮 7大核心角色掀江湖風暴！
古裝武俠大劇《雨霖鈴》日前一開播便展現驚人號召力，近日全網流量強勢飆破2億！劇情主軸圍繞在高顏值男神楊洋扮演的武林絕世高手「展昭」，與英雄豪傑們對抗朝堂陰謀盡顯俠義風範，女子漾為大家盤點全劇7大核心角色，一起深入正義、復仇與權謀交織，深不可測的江湖風暴！
《雨霖鈴》要角1：展昭 – 楊洋 飾
江湖第一高手「展昭」武功超群、劍法精妙，是「宋仁宗」（喬振宇 飾）親封的御前四品帶刀護衛，被賜號「御貓」，世人稱之為「南俠」。「展昭」性格正直隱忍，兼具江湖俠氣與官場風骨，既有孤勇堅守的正義精神，也有面對責任時的自我懷疑與真摯情感。
《雨霖鈴》要角2：霍玲瓏 – 章若楠 飾
玲瓏山莊大小姐「霍玲瓏，容貌嬌俏動人、頭腦機敏聰慧，她從天真爛漫的單純少女，逐步蛻變為能在明暗之間周旋的獨立江湖女俠，面對情感波動與家族危機時仍能堅守內心，協助「展昭」對抗「襄陽王」（修慶 飾）反派勢力。
《雨霖鈴》要角3：白玉堂 – 方逸倫 飾
瀟灑不羈的江湖俠客「白玉堂」綽號「錦毛鼠」，性情桀驁不馴、智勇雙全，性格易怒卻重情重義。「白玉堂」身世成謎，他原本是陷空島五鼠之一，與「展昭」亦敵亦友，堅守懲奸除惡的正義信念。
《雨霖鈴》要角4：掌月使 / 丁月華 – 張予曦 飾
神祕女郎「丁月華」身世藏著血海深仇，善惡模糊、立場難辨，與「展昭」（楊洋飾）之間曾經有著曖昧情愫。「丁月華」孤身遊走於正邪邊界，她為了復仇甘願隱忍布局，後成為寒水宮重要成員「掌月使」，肩負特殊使命。
《雨霖鈴》要角5：襄陽王 – 尹鑄勝 飾
身分尊貴的「襄陽王」是《雨霖鈴》最強反派大Boss，表面上是權勢滔天的朝廷王爺，暗地裡卻勾結江湖各方門派、朝野上下官員們，暗中操控私鹽案、兵符失竊案…等江湖紛爭，企圖推翻北宋王朝，心思縝密的他，不露痕跡地將朝堂與武林黑暗角落串起深不可測的邪惡聯盟。
《雨霖鈴》要角6：司命 – 岳暘 飾
反派勢力「襄陽王」（修慶 飾）麾下神祕高手「司命」是四大神君之一，也是主角群「展昭」（楊洋 飾）、「霍玲瓏」（章若楠 飾）以及「白玉堂」（方逸倫 飾）在調查陰謀時的對手。「司命」表面上斯文無害，實則操控全局，真實身份異常複雜，一舉一動都牽動著幕後主線。
《雨霖鈴》要角7：景逸鳴 – 修慶 飾
上清派掌門「景逸鳴」，其實是「襄陽王」旗下武林宗師，表面上是道貌岸然的名門始祖，私底下心狠手辣、作惡多端。「景逸鳴」同時也是神秘睿智的關鍵人物，他的性格沉穩內歛，承擔重要使命，為串聯多條劇情線的核心角色之一。
年度武俠大作《雨霖鈴》終極預告 | Disney+ 5月13日 獨家上線