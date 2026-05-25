2026-05-25 22:25 唐蘋想很多
好劇推薦—陸劇年度大戲《生命樹》，用環保意識感動人心
《生命樹》由真實故事改編，取材自1990年可可西里巡山隊的故事。副縣長多杰(胡歌飾)在縣長支持下成立巡山隊，起初是為脫貧，在無人區探礦，但目睹藏羚羊被盜獵者屠殺活剝羊皮，滿地死屍的慘狀後，痛心疾首決定轉為捕抓盜獵者，並努力建立自然保護區，讓瀕臨絕種的藏羚羊及其他野生動物終於能恢復生機。
然而在這努力的過程中，得罪利益團體，多杰不幸失蹤，十七年後，在煤礦開採的弊案中，巡山隊中的女警白菊(楊紫飾)發現與多杰的失蹤有關，與巡山隊隊友不斷追查真相，最終真相大白。
該劇融合了環保正義及懸疑辦案等元素，加上實景拍攝青藏高原壯麗美景，高規格製作堪比電影，是砸重金投入的史詩級大戲。
劇組在青海省海拔超過4800公尺的可可西里拍攝，遭遇了各種極端天氣，從10級沙塵暴到暴風雪，再到晝夜45℃的溫差，也常因高山症需要吸氧，楊紫甚至素顏上鏡，展現出高原紅和皮膚皸裂的狀態，並在零下25℃的雪地中負重爬行。胡歌苦練藏語，完全像是一個藏族人，甚至在拍攝雪崩戲時雙手凍傷，都是為了在螢幕上呈現最真實的面貌。
故事感人，演員拚命，視覺美感極致，是部不能錯過的年度大劇！
播出平台：愛奇藝，共40集
#陸劇 #生命樹#胡歌 #楊紫 #環保劇#青藏高原
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數