【84歲的她走了，一生用10元便當餵飽高雄，卻從沒替自己留過什麼】 —— 愛到把自己掏空的人，最需要的那件事，她從來沒機會知道





莊朱玉女。很多高雄人聽到這個名字，心裡會有一個很暖的感覺。

她在鹽埕區碼頭旁邊開了一間自助餐，賣10元便當，賣了55年。吃的是碼頭工人、流浪漢、口袋裡只剩一點零錢的人。她從來沒有漲過價。為了讓這間店繼續開下去，她把自己名下的房子，一間一間賣掉。賣了7間。2015年，她96歲走了。上千個她親手餵飽過的人，自主地來送她最後一程。

今年5月，她的兒子莊吉雄，旗豐集團的創辦人，也在84歲辭世。母子倆的故事，又在這個春天被許多人想起來。

讀這個故事，第一個感覺是感動。

但我沒辦法只停在感動裡。因為心裡同時還有一份說不清楚的難受。

▋她那麼愛別人，但從來沒有人保護過她

莊朱玉女把自己能給的，全部給出去了。7間房。那是她全部的底。給完了，就沒了。這樣的女性，其實到處都有。不一定是開便當的阿嬤，但都有一樣的樣子：家人需要什麼，她就給什麼，自己的事情，以後再說。

有人為了幫孩子付頭期款，把自己唯一的儲蓄保單解掉了。有人為了照顧公婆，幾十年沒有認真想過自己生病了怎麼辦。有人每個月匯錢給兄弟姐妹，到了五十幾歲才發現，自己退休根本沒有著落。

她們都很愛家人，這一點毫無疑問。但那份愛，從來沒有人幫她們想過一條不必把自己清空的路。

「愛到把自己掏空，是一種偉大。但如果有人早一點告訴她，其實有辦法讓這份愛走得更遠、又不必賣掉所有的房子——那才是真正完整的禮物。」

▋她兒子後來做了一件很重要的事

莊朱玉女走了之後，莊吉雄沒有讓那份善念就這樣消失。他成立了「莊朱玉女慈善會」，繼續替高雄和澎湖的弱勢家庭做事。他也在澎湖吉貝島為母親建了紀念園區，讓後人還能看見她做過的事。這個決定，其實就是把一個人的愛，從「靠她自己硬撐著」，變成了「有一個制度在跑」。

家庭財務的安排，也有一樣的邏輯。

很多人心裡有清楚的牽掛：想讓某個孩子多一點保障、想照顧年老的父母、想把某筆錢留給真正需要的人。但如果沒有提前說清楚，這些心意很容易在繼承、稅務、家族意見的拉扯裡，悄悄就不見了。指定保單的受益人、寫一份有效的遺囑、或者透過信託讓資產按照自己的想法流動——這些不是有錢人才需要考慮的事，而是任何一個心裡有牽掛的人，值得認真想一次的安排。

▋給那個總是把自己放最後的人

如果你讀到這裡，腦海裡浮現了某個人的臉——可能是你媽媽，可能是你自己。

那個人為家人可以付出一切，但從來沒有認真問過自己：如果有一天輪到我需要被照顧，我準備好了嗎？

莊朱玉女的故事值得被記住。她的善意餵飽了無數人，真的是一件很了不起的事。但我更希望，在你被這個故事感動的時候，也能替那個人——或者替你自己——多問一句：

她有沒有保護自己的安排？

重新看一次自己的資產清單，裡面的配置是不是足夠讓你需要用錢的時候，能安心的取用；重新盤一次自己的保障，確認保障範圍是不是涵蓋自己最擔心的範圍，還是保障都做在別人身上？身故受益人是你真正想給的人，還是有可能被最討厭的人領走？

或者第一次認真想一想，如果明天發生意外，家人會看到一個清楚的安排，還是一團需要慢慢解開的混亂——

沒那麼複雜，今天從這裡開始，就夠了。

(實際財務與保險規劃，仍需依個案狀況與相關法規，由專業人士評估。)

我是JT， 你的引導式財務規劃顧問，

我不是慈善家， 但有些想法，想跟你分享。