以〈ORIGAMI!〉大膽討論性愛關係，Kesha 也暌違多年在 MV 裡舞起來啦！

via Kesha's YouTube

Hi there，在去年剛以獨立唱片公司形式發行新專輯《.》(2025) 的Kesha，算是成功了挽回了一些口碑及商業成績，而在開始重建自己音樂版圖後，他也馬不停蹄地又發行了新單曲〈ORIGAMI!〉(2026)。這首歌在月初發行，帶有驚嘆號的歌名讓人似曾相識，因為在《.》專輯時代也釋出過一首和Slayyyter及Rose Gray合作的〈ATTENTION!〉(2025)，後來收錄在豪華版專輯《.(...)》(2025) 中；因此同樣帶有驚嘆號的〈ORIGAMI!〉被視為承上啟下的作品，不少粉絲認為下一張專輯即將到來，並且驚嘆號將會是主題的一部分。

這個猜測倒也不無道理，否則歌名「origami」就只是代表「摺紙」意義，有什麼加上驚嘆號的必要性呢？而除了在專輯概念被認為有承接的意思，這驚嘆號也被視為新專輯的風格依舊會是熟悉的電子音樂，而且從句點轉變為驚嘆號代表著或許會比《.》更加地狂野。這樣的曲風猜測從〈ORIGAMI!〉也能窺見一些端倪，放肆、衝擊的旋律及歌聲詮釋，加上口無遮攔的歌詞內容，也許正預告著新的專輯時代會更加解放。

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本來我還好奇「摺紙」這個歌名會有什麼樣的描述，而聽完後果然是很 Kesha 的形容，他在這首〈ORIGAMI!〉當中大膽談論關於性愛的話題，將摺紙象徵著人們彼此在發生性行為時的狀態，身體的堆疊纏綿就像是摺紙的意象一樣。我想這樣火辣的比喻就是很貼合 Kesha 的個性，他對於這方面的討論一向不會閃躲，就算先前傳出過與性相關的負面新聞，他在歌曲中也依舊不改潑辣的本色。

整首歌除了非常動感且火熱的旋律之外，我想重點應該莫過於歌詞的這方面了，而在歌詞中值得研究的是，在大量關於性愛方面的借代敘述以外，可以發現 Kesha 運用了很多關於日本文化的詞語，如果說為了押韻而出現一次倒也不奇怪，但使用了兩、三次以上就有點令人在意了，因此在對於這首歌的氣氛感到興奮之餘，部分粉絲也猜測可能接下來有機會和日本音樂人合作也說不定呢！

via Kesha's Instagram

Kesha 在社群上說道，這次〈ORIGAMI!〉的 MV 他又再次接受舞蹈老師的編排、跳起了舞，因為在許多 MV 里他看似舞動但其實都只是跟著音樂的隨心搖擺，真正有跟著舞蹈編排的 MV 已經要追溯到十多年前的〈Die Young〉(2012) 了，所以這次影片裡的排舞看起來也確實別具規模，在展現出歌曲中所想要傳遞的性感之外，也默默地營造出了天后等級的舞曲氣勢，個人認為這是個蠻成功的嘗試！

在前些年的負面新聞之後，也許不少人對於 Kesha 的觀感有點不好，我自己也對於當時的新聞存有疑慮，但是一碼歸一碼，他在舞曲領域確實有獨到的造詣，自從上一張專輯開始擺脫了前唱片公司、轉為獨立音樂人，他就像掙脫了某種桎梏，做出的音樂都十分讓人過癮，就好比這次分享的〈ORIGAMI!〉，雖然最初並沒有讓我太在意，不過後來真的被整體氛圍勾引到不行啊！祈禱日後 Kesha 能夠帶來一張全是這種路線的專輯啊！

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🎧〈ORIGAMI!〉官方收聽連結：kesha.lnk.to/ORIGAMI

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