【2026年6月】韓劇清單： 從爆笑醫療、硬核校園到暗黑懸疑，漫改劇戰爭即將在這個月引爆！

不知不覺 2026 年已經要進入下半年，6 月份的韓國影視圈依舊火力全開！這個月各大電視台與串流平台（OTT）紛紛祭出壓箱寶，題材從熱血網漫改編、海島治癒醫療、寫實職場到高智商犯罪懸疑應有盡有。身為大家最信任的影視主編，我已經幫大家鎖定好這個月最巨星雲集、最巨話題性的 6 部強檔。趕快把這篇收藏起來，排好你的行事曆，準備迎接入夏最狂的追劇浪潮！

2026年6月必看韓劇1：《醫到孤島愛上你 닥터 섬보이》

主演：李宰旭、辛叡恩

開播時間：6/1， ENA

由《熱血司祭》、《少年時代》的李明佑執導，故事改編自網路漫畫《死撐醫生》（존버닥터），劇情講述一位被派往人人迴避、被稱為「地獄之島」的偏東島擔任一年公共保健醫生的整形外科專科醫師，在那裡，他遇見了土生土長、充滿生命力的海島村民，並在充滿人情味的鄉村日常中重新找回學醫的初心。這部劇最大的看點在於「海島風情與寫實醫療」的完美融合。沒有大醫院的勾心鬥角，更多的是大自然與純樸人心帶來的治癒感，絕對是 6 月份最適合下飯的溫暖小品！

2026年6月必看韓劇2：《鐵拳教育 참교육》

主演：金武烈、李星民、秦基周、表志勳

開播時間：6/5， Netflix

讓無數漫迷敲破碗的頂級熱血網漫《참교육》終於迎來電視劇版！故事背景設定在校園暴力橫行、教權崩潰的絕望時代，教育部為了整治亂象，成立了直屬的「教權保護局」。主角們作為特派督察官，奉行「以暴制暴」的鋼鐵法則，深入校園對那些無法無天的校園惡霸展開不留情面的「硬核體罰」。本劇找來《少年法庭》的洪鍾燦導演執導，《精神病房也會迎來清晨》的李楠圭編劇領軍，聯手金多熙與文鍾浩共同執筆，加上黃金演員陣容，怎能不看？！

2026年6月必看韓劇3：《明天也要上班 내일도 출근!》

主演：徐仁國、朴智賢、康美娜

開播時間：6/22， tvN

又一部漫改劇！改編自McQueen STUDIO的同名網路漫畫《明天也是上班日！》，由《O'PENing—向我開槍》的導演趙恩率執導，劇情以一間普通的現代企業為舞台，真實還原了底層職員、中階主管與高層之間的辦公室生存食物鏈。從機車上司的無理要求、永遠做不完的企劃案，到同事之間的微妙角力。看點在於不販賣焦慮、而是用黑色幽默包裹現實的無奈。女主角一邊大喊著想離職，一邊為了薪水在法庭和會議室孤軍奮戰的模樣，簡真就是你我的生活翻版。

2026年6月必看韓劇4：《末行手記 맨 끝줄 소년》

主演：崔岷植、崔顯旭、許峻豪、金倫珍、陳慶

開播時間：6/26， Netflix

改編自知名舞台劇《맨 끝줄 소년》，這部劇是 6 月末最重磅的驚悚懸疑炸彈，由《一箱情緣》、《我們的藍調時光》的金圭泰導演執導，人魚公主的張明宇編劇改編劇本；故事講述一位文學老師發現坐在教室最後一排的安靜少年，擁有驚人的寫作天賦，但少年的小說題材，居然是潛入並「偷窺」同學家庭後的真實記錄。老師在驚悚之餘被文字深深吸引，不知不覺成了少年擴大「創作犯罪」的幫兇。看點在於高智商的心理博弈與反轉不斷的燒腦劇情，窺探欲與人性陰暗面的交織，將帶給觀眾極大的感官震撼。

2026年6月必看韓劇5：《金部長 김부장》

主演：蘇志燮

開播時間：6/26， SBS

與《末行手記》同天開播對打的，是主打極致爽感的《金部長》，這部改編自Man's story的同名網路漫畫，由《Tracer》、《美好世界》的導演李勝英執導，並由《宅男的偉大願望》編劇南大中執筆；主角金部長表面上是一個在公司唯唯諾諾、為女兒學費奔波的平凡中年大叔，但當他的家人遭遇黑幫威脅、法律卻無法給予公道時，他不得不喚醒自己體內封印多年的「前國家特工」技能。我們的蘇大叔又回歸啦~看看他如何單槍匹馬挑翻黑勢力，絕對是消暑解壓的最高首選！

2026年6月必看電影：《人夫總動員 남편들》

主演：陳善圭、孔明

開播時間：6/19， Netflix

這部大銀幕作品被譽為今年最接地氣的「大叔狂想曲」，由曾執導《樂透大作戰》的朴奎泰擔任編劇與導演。電影講述為了救出遭犯罪組織綁架的妻子，「前夫」與「現任丈夫」在半推半就之下被迫聯手，他們因為這場突如其來的荒謬事件被迫「團結抗敵」，展開一場雞飛狗跳的冒險。這部片的亮點在於男人之間無厘頭的「表兄弟情」與對中年生活酸甜苦辣的精準自嘲。透過大導細膩又幽默的鏡頭，讓人在大笑之餘，也能深深共感現代男性肩上的重擔與內心未泯的少年夢。





💡 推坑人妻的觀點：

2026年6月的韓劇戰場可謂是「動靜皆宜」。如果你喜歡輕鬆被治癒，請首選 《醫到孤島愛上你》；如果你最近壓力太大急需釋放，《鐵拳教育》 與 《金部長》 的爆破式爽感絕對能滿足你，不然電影《人夫總動員》應該是可以無腦放空追又開懷大笑；而追求藝術深度與心理驚悚的挑剔觀眾，《末行手記》 毫無疑問是必看神作。





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