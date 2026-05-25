2026-05-25 17:27 女子漾／編輯王廷羽
LUCY宣布6月台灣開唱！申光一退伍後首場回歸，HI-BYE＋合照福利寵粉送
韓國人氣樂團LUCY真的要來了！以清新療癒曲風加上超有辨識度的小提琴編制圈粉無數的LUCY，正式宣布將於6月20日登上台大綜合體育館開唱，帶來《2026 LUCY 9TH CONCERT 〈ISLAND〉 IN TAIPEI》。這場演唱會除了是LUCY久違來台之外，更是成員申光一退伍後首場台灣演出，消息一公開就讓WalWalE（官方粉絲名）瞬間沸騰！這篇幫大家整理演唱會資訊，粉絲們快收藏。
LUCY是誰？青春感樂團代表就是他們！
LUCY是誰？青春感樂團代表就是他們！
LUCY是近年韓國備受矚目的新生代樂團代表，以少見的小提琴編制結合清新Band Sound，打造出極具辨識度的青春感音樂風格，從〈Flowering〉、〈Jogging〉到〈PLAY〉，一首首作品不只累積大批死忠粉絲，也讓他們成為韓國樂團圈人氣持續飆升的存在。LUCY最讓人著迷的，正是那種像青春電影原聲帶般的氛圍，旋律裡有奔跑的自由感，也有關於成長、心動與青春的情緒共鳴，每次現場演出更憑藉穩定Live實力與滿滿感染力，總能輕易把觀眾情緒一起帶進他們的音樂世界！
這次《ISLAND》台北場最讓WalWalE激動的亮點，莫過於申光一退伍後首度來台演出，對一路等待偶像回歸的粉絲來說，根本就是期待已久的大型重逢現場。消息曝光後，社群上也立刻湧入熱情留言，還有粉絲俏皮喊話：「我最可愛的小主人歸隊了，我要馬上衝去聽他唱歌！」此外，LUCY才剛於5月成功登上韓國指標級場館KSPO DOME，連續兩天舉辦單獨演唱會，再次證明不斷攀升的人氣與超強票房號召力。如今帶著《ISLAND》巡演來到台北，不只完整舞台規格原汁原味搬來台灣，這次會祭出哪些驚喜歌單與限定互動，也讓粉絲期待值直接滿滿。
演出名稱：2026 LUCY 9TH CONCERT〈ISLAND〉IN TAIPEI
LUCY台北演唱會資訊一次看
演出時間：2026年6月20日（六）18:00
演出地點：臺大綜合體育館1F
票價資訊：VIP區 NT$4,880/A區 NT$4,280/B區 NT$3,680/愛心席 NT$2,440
LUCY台北演唱會寵粉福利
LUCY台北演唱會寵粉福利
這次LUCY也準備滿滿寵粉福利，凡購票入場的粉絲皆可獲得限定明信片、HI-BYE互動福利，以及4款隨機1款的手寫字小卡；此外，還有機會抽中4:20合照、成員簽名拍立得與簽名海報等限定福利，WalWalE快衝呀！
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower