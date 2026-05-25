2026-05-25 14:46 野喵老師
結婚看日子：登記日和宴客日，哪一天更需要八字擇日？
很多新人在準備 結婚流程 時，常為了 結婚擇日 感到卡關，最常被問到的問題就是：「老師，我們是先登記、之後才補辦宴客，那到底哪一天才需要好好看日子？」
定洋堂 野喵老師 建議：現代婚禮流程雖然簡化，但「登記日」與「儀式日」在磁場上必須並重！
💡 為什麼這兩天都要好好看日子？
登記日與儀式日：這是真正在法律上與傳統禮俗中宣告結為夫妻的時刻，關係到兩人的本命磁場。這兩天一定要嚴格避免個人八字的凶日，並盡量挑選帶有「祿、馬、貴人」的大吉時。
宴客日：主要是款待親友、分享喜悅的社交場合，雖然也重要，但若精力與預算有限，建議將核心優先放在「登記日」與「儀式日」的精準挑選上喔！
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別再翻著農民曆自己猜、或是為了日子和長輩硬碰硬了！
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