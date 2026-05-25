2026-05-25 14:23 ～17七公主的小天地～
sun-star 趣味可變形三花貓橡皮擦 搶先日本新上市！大人気新発売
日本超人氣「趣味可變形橡皮擦」系列打造限定版「三花貓」造型。圖/欣美盛國際有限公司提供
日本超人氣「趣味可變形橡皮擦」系列，這次特別為台灣打造限定版「三花貓」造型！以深受台灣消費者喜愛的療癒三花貓為靈感，不僅是日本品牌首次針對台灣市場客製企劃，更由台灣搶先全球、日本率先上市，話題性十足！
療癒配色搭配圓滾滾外型登場，從一開始的方塊模樣，隨著使用慢慢變形成可愛貓咪，每擦一次，都像在養成自己的小貓咪一樣，越擦越可愛、越看越療癒。
不只擁有超高顏值，更兼具實用性與收藏樂趣，該系列更榮獲日本文具大賞，以獨特創意與高辨識度設計，成為近年最受歡迎的日本創意文具之一。
趣味可變形橡皮擦榮獲日本文具大賞，成為近年最受歡迎的日本創意文具之一。圖/欣美盛國際有限公司提供
前幾彈商品一上市便引發搶購熱潮，甚至多次出現完售狀況。憑藉「越擦越變形」的趣味設計與超療癒外型，成功擄獲無數文具控與收藏迷的心。
該次也特別安排台灣限定搶先販售時程，5月27日將於全台7-ELEVEN「文具時尚專區」率先登場，6月10日則於 momo 線上文具展搶先開賣，7月起陸續於各大實體通路全面上市，讓喜愛日系文具與貓咪角色的粉絲搶先收藏。
不只是新品上市，更是日本品牌獻給台灣粉絲的一次特別企劃，從角色設定到上市節奏，都展現出台灣市場的重要性與超高人氣。
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