2026-05-25 13:27 女子漾／編輯ANDREA
陸劇《家業》好看嗎？EP1～EP18分集劇情整理！楊紫化身「製墨女王」大女主氣場全開
最近是不是又陷入劇荒了呢？喜歡大女主搞事業與精緻古裝劇的女孩們有福了！由楊紫、韓東君領銜主演的古裝大劇《家業》開播後話題不斷。
這部劇罕見地聚焦在明朝徽州「製墨工藝」，更將家族權力鬥爭、女性覺醒與商戰逆襲完美結合。楊紫這次一甩過往的甜妹形象，化身霸氣的「製墨女王」，加上如水墨畫般的高級實景質感，絕對是今年必追的口碑好劇！這回帶大家快速看《家業》的必看亮點，以及目前最新的分集劇情大綱！
《家業》必看3大亮點
1. 楊紫「人間清醒」大女主氣場全開
楊紫飾演的李氏八房么女「李禎」，面對家族衰敗與外界輕視，打破「傳男不傳女」的祖訓，親自扛起重振家業的重任。遇到未婚夫背叛，她不哭不鬧當街果斷退婚，霸氣宣告：「並非他田家不娶，而是我李禎不嫁！」智商在線又自強的設定，看她一路逆風翻盤真的超級解氣！
2. 畫面絕美！實景拍攝的「水墨畫」質感
《家業》由《延禧攻略》導演親自操刀，全劇在安徽宏村、西遞進行實景拍攝。從徽派建築到製墨的煉煙、描金等工序，都深度還原了非遺文化。每一幀畫面都古色古香，被網友大讚「美得像一幅流動的中國水墨畫」，滿滿的職人精神與煙火氣。
3. 楊紫✕韓東君：勢均力敵的雙強CP
韓東君飾演的駱家次子「駱文謙」，比起以往古裝劇男主的霸道設定，他更多了一份世家子弟的沉穩與克制。他與李禎從初期的互相試探、利益博弈，到後來成為彼此最堅實的後盾。這種勢均力敵、靈魂共鳴的成熟愛情，火花簡直不要太強烈！
《家業》分集劇情大綱（EP1～EP18）
EP1～EP4：退婚渣男，李禎踏上製墨之路
明朝中期，百年製墨世家「李家」因一場貢墨案跌落神壇，元氣大傷。李家八房么女李禎面對家族危機與未婚夫田本昌的落井下石，果斷切斷關係並當街退婚。為了解決生計與重振家族，李禎決定打破世俗規矩，開始艱辛的製墨學徒生涯。前四集節奏緊湊，鋪墊了李墨的衰敗與李禎搞事業的決心。
EP5～EP8：駱家突生變故，李禎正式出師
京城朝堂動盪，另一製墨世家「駱家」遭遇滅頂之災，駱家次子駱文謙在混亂中驚險逃生，化名「戚九」隱藏身分。與此同時，李禎熬過三年的苦學與磨練，雙手長滿厚繭，終於成功出師。她研發出新墨，開始在徽州墨業嶄露頭角，而她與戚九的命運也即將交會。
EP9～EP12：尋訪名師，攜手復原漆煙古墨
李禎決心復原失傳的「漆煙古墨」，卻面臨原料被田家惡意壟斷的困境。戚九暗中相助，四處奔走為她尋來關鍵的動物內膽，終於成功燒製煙炱。為了迎接即將到來的試墨會，兩人攜手前往齊雲山，以「年年種松」保護墨業之基的承諾，成功打動隱居的大師東圖先生出山助陣。兩人在患難中，感情也悄悄萌芽。
EP13～EP14：試墨會驚艷四座，李禎自立門戶
試墨會當日，田家仗著權勢處處打壓，李禎則別出心裁策劃了露天試墨會。在戚九與東圖先生的加持下，李家大放異彩，成功拿下大筆訂單。然而，家族內部的勾心鬥角與猜忌讓李禎徹底心寒。面對親人的不信任，她毅然決然離開家族庇護，霸氣宣布將自立門戶，創辦「小李墨坊」。
EP15～EP18：商戰白熱化，靈魂伴侶並肩作戰
(註：由於目前《家業》正於平台熱播中，詳細劇情將隨開播進度持續推進)
隨著「小李墨坊」的成立，李禎徹底脫離家族的保護傘，將獨自面對田家更猛烈的商業打壓與市場競爭，她與戚九之間的關係，也將從商業上的盟友，逐漸昇華為能夠將後背交給彼此的靈魂伴侶。兩位搞事業的強者將如何聯手打破業界壟斷，一步步打造出「天下第一墨」？後續的高能商戰絕對值得期待！
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