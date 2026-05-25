2026-05-25 12:27 女子漾／編輯ANDREA
錯過真的會捶心肝！網評「不追可惜」韓劇TOP6，《背著善宰跑》全網磕瘋，這部點開就停不下來！
最近下班去健身房踩完攀岩機，或是打完爆汗的匹克球後，是不是總想窩在沙發上找部好劇好好放鬆一下？除了大家熱烈討論的當季熱播劇，其實這幾年有幾部超強的「口碑黑馬韓劇」，一開始可能因為卡司或題材沒馬上引起注意，但只要撐過第一集，保證讓你驚呼「怎麼沒早點發現這部寶藏！」這回就為大家盤點6部「不追可惜的韓劇」，從穿越純愛到懸疑燒腦全都有，趕快把這份片單收進你的追劇庫吧！
推薦1：《背著善宰跑》
這部絕對是近年最強的黑馬神劇！由邊佑錫與金惠奫主演，原本以為只是普通的粉絲穿越追星劇，沒想到劇情反轉再反轉，融合了懸疑與雙向奔赴的極致純愛。男女主角的化學反應真的太強了，看著善宰深情的眼神，誰能不淪陷？錯過這對超強「純愛戰神」CP真的會後悔呀！
推薦2：《淚之女王》
金秀賢與金智媛這對高顏值組合，光是看臉就已經是一場視覺饗宴！這部劇打破了傳統的「霸道總裁愛上我」，變成「破產律師與財閥千金」的婚後危機。劇情在搞笑、狗血與催淚之間切換自如，把婚姻裡的無奈與愛情的本質刻畫得超級細膩，沒追這部真的感受不到什麼叫極致的極限拉扯！
推薦3：《死期將至》
喜歡快節奏、懸疑驚悚的女孩千萬別錯過！由徐仁國、朴素丹主演，加上超華麗的客串陣容（李到晛、高允貞等都在列）。男主角因為輕視生命，被懲罰經歷12次不同的死亡。每一集都像在看一部微電影，節奏明快完全不拖泥帶水，看完絕對會對生命有不一樣的深刻體悟！
推薦4：《金字塔遊戲》
這部全女班的校園生存劇真的太帶感了！苞娜飾演的轉學生，在一個充滿階級制度的班級裡，靠著高智商一步步破解遊戲規則，手撕校園霸凌的惡勢力。沒有無聊的注水劇情，只有步步為營的高能反轉，看女主角逆襲真的有一種痛快淋漓的爽感！
推薦5：《MOVING異能》
說到不追可惜的神作，這部絕對榜上有名！表面上是超能力英雄劇，骨子裡卻是滿滿的親情與浪漫愛情。韓孝周、趙寅成、柳承龍等實力派演員狂飆演技，把父母為了保護孩子奮不顧身的模樣演得超級催淚。精彩的特效加上細膩的情感鋪陳，錯過它等於錯過一場視覺與心靈的雙重震撼！
推薦6：《精神病房也會迎來清晨》
由朴寶英主演，這部劇就像是給疲憊心靈的一杯溫暖熱茶。透過精神科護理師的視角，帶領觀眾看見各種心理疾病背後的故事。劇情溫柔卻有力量，沒有說教感，反而能從中獲得滿滿的治癒。看完後不僅能更加理解他人，也會學著好好擁抱不完美的自己。
｢女子漾｣網站全新上線，陪你愛自己的每個樣子！最棒的美食旅遊、美妝穿搭、娛樂話題、運動健康、情慾愛情分享，都能在這裡看到！快點來加入成為創作者！https://woman.udn.com
YT：女子漾https://www.youtube.com/@udngpower
Fb：https://www.facebook.com/udnGpower
IG：https://www.instagram.com/udnGpower