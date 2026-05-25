【演員專題】冷血財閥還是反差萌犬系男友？《我的王室死對頭》許楠儁：用「萬分之一次」的認可，磨出全韓網最頂的禁慾系男神

在好劇連發的 2026 年 5 月，SBS終於投下了一顆震撼彈——奇幻浪漫喜劇《我的王室死對頭》一上線就直接衝上台灣及全球網播榜冠軍！

除了「最強惡女」林智妍一如既往地瘋批有魅力外，這次全網觀眾最無法移開視線的，絕對是那位飾演冷血財閥繼承人「車世界」的男主角——許楠儁（儁，注音：ㄐㄩㄣˋ）。他用極具侵略性的「斯文敗類感」與西裝下驚人的冰塊腹肌，一夜之間晉升為全亞洲女生的「新任螢幕老公」。今天就用最深度的視角，帶大家解鎖這位寶藏演員的傳奇逆襲之路！

【關於許楠儁1】橫星農家出身：在稻浪與泥土中長大的「農水勺」

1993 年出生、今年 32 歲的許楠儁，擁有極具都市高級感的清冷臉孔，但令人意外的是，他其實是一個不折不扣的「鄉下孩子」；他的父親在韓國江原道橫城郡務農，許楠儁自嘲自己是「農水勺（농수저，意指農家子弟）」，他曾在訪談中大方分享，自己小時候常常跟著父親在田裡撒肥，甚至還親自開過聯合收穫機（Combines）來收割水稻這種接地氣的童年背景，賦予了他戲外無比純粹、毫無包裝的陽光性格。

【關於許楠儁2】差點走錯路的音樂夢：一堵「永遠撞不碎」的實用音樂硬壁

許楠儁並非從小就立志當演員，他小時候的夢想是成為一名「名人」或足球選手。到了高中時期，因為覺得會玩音樂的人簡直酷斃了，他開始瘋狂死磕實用音樂（流行音樂）。當時的他極度自律，當朋友約他出去玩時，他唯一的條件是「把朋友叫到練習室，一邊練習一邊聊天」。然而，在經歷了無數次落榜與挫折後，他痛苦地意識到自己真的沒有音樂天賦。

「實用音樂對我來說，就像是一堵絕對撞不碎的堅硬牆壁，不管我用頭撞多少次，受傷的只有我自己。」這段維持了三年的自卑期，讓他學會了在適當的時候選擇放手。

【關於許楠儁3】轉折與成均館修煉：從牆壁的「微微震動」中找到演藝曙光

在音樂路上吃癟後，經由朋友的建議，許楠儁在 20 歲時當機立斷轉向表演。這一次，命運之神終於眷顧了他；比起音樂帶給他的強烈挫敗感，演戲時的許楠儁第一次感受到了「牆壁在微微震動」的微光。

「做音樂的三年裡，我從來沒得到過任何人的認可，自卑到連跟別人說我在做音樂都覺得丟臉。但演戲不一樣，即便嘗試了一萬次，只要有一次得到讚賞，那份喜悅就足以撐著我走下去。」

憑藉著這份不服輸的拼勁，他順利考入了韓國頂級學府——成均館大學演技藝術學系（13學番），成為宋仲基、車銀優等人的同校高材生，在校期間更以「無用（舞導特技）」作為入學特技，打下了極其扎實的身體控制基礎。

【關於許楠儁4】2019正式出道：在影視爆款中默默紮根的「狠角色專業戶」

2019年，許楠儁以電影《第一杯》正式踏入演藝圈，隨後在丁海寅與智秀主演的《雪降花》中飾演「吳光泰」一角。雖然僅出道六年，但眼尖的劇迷一定會發現，他其實默默出演了無數爆款劇：

在《Sweet Home 2》中，他是戰力爆表、形象強悍的烏鴉部隊士兵；

在驚悚劇《法官大人的抉擇》（Your Honor）中，他更化身為冷血狠戾的反派「金相赫」，大背頭搭配筆挺正裝的造型，讓他一舉入圍了第 61 屆百想藝術大賞的最佳男新人獎，實力深受業界肯定。

【關於許楠儁5】《現在撥打的電話》男二大火：溫柔精神科醫生的深情高光

在真正大爆之前，許楠儁在 2024 年底的《現在撥打的電話》（MBC/Netflix）中迎來了第一個全民心動高峰。他在劇中飾演精神科醫生兼超有人氣的「男二」地尚宇。劇中他以溫柔、知性且默默守護女主角的暖男形象，對抗柳演錫的霸道總裁氣場。那種戴著眼鏡、說話聲音低沉且極具共情力的溫柔演法，當時就在社群上引發了「男二病」狂潮，不少劇迷直呼：「帥度與存在感完全不輸男主角！」

【關於許楠儁6】爆款《我的王室死對頭》：瘋批惡妃遇上冷血財閥的頂級火花

時間來到 2026 年 5 月，許楠儁終於迎來了他人生第一部擔任男主角的 SBS/Netflix 浪漫大作《我的王室死對頭》。劇情敘述朝鮮時代的惡妃「姜團心」（林智妍 飾）意外穿越到 2026 年，附身在無名小演員「申瑞霜」身上，並遇上了冷酷無情、不相信人性的財閥繼承人「車世界」（許楠儁 飾）。

這部劇的最大看點在於兩人「勢均力敵的瘋批張力」，兩人初次見面就拿著花和樹葉在街上互毆撒潑，但隨著劇情進展，車世界在面對這個不按牌理出牌的女人時，原本冰山般的防線徹底崩塌。最新播出的第 6 集中，收視率直接從開播的 4.1% 暴衝至 10.3%！許楠儁將一個高冷財閥在面對愛情時的「吃醋、幼稚、暗中保護」演繹得極其生動，兩人的粉紅火花直接在社群上炸開，被譽為 2026 年最頂的嫌惡羅曼史！

【關於許楠儁7】戲外超級反差萌：冰塊腹肌下的「重度愛狗人士」與料理男

戲裡的許楠儁不是演軍人、反派就是冷血財閥，渾身散發著強烈的「斯文敗類」與「禁慾感」。在《我的王室死對頭》中更有長達數秒的「美男出浴」鏡頭，名品冰塊腹肌讓粉絲集體暴動。

然而私底下的他，卻是一個極具反差萌的「犬系男友」，他的日常私服非常隨性，偏愛白色素 T 搭配棕色西裝褲或軍綠色皮衣，越簡單越耐看。最萌的是，他私底下是一個不折不扣的「重度愛狗人士」，IG 上滿滿都是與毛孩的溫馨互動；此外他還非常熱愛下廚與重訓，這種「戲內冷酷、戲外暖心」的特質，正是他能牢牢圈死粉絲的關鍵。

💡 推坑人妻的觀點：

一句話短評： 2026年絕對不能錯過的實力派寶藏男神，西裝殺手與反差萌的最佳結合體！

入坑理由 Top 3：

《我的王室死對頭》裡冷血財閥為愛智商下線的反差傲嬌演技。 穿衣顯瘦、脫衣有肉，西裝下藏著的名品腹肌與低沉菸太音。 從《法官大人》的極惡빌런到《現在撥打的電話》的溫柔醫生，戲路極廣的變色龍實力。

適合誰看： 喜歡「相愛相殺/強強聯手」瘋批羅曼史的劇迷、重度「斯文敗類/禁慾系西裝男」控、追求演技與顏值並存的挑剔觀眾。

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