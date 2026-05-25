2026-05-25 12:06 女子漾／編輯王廷羽
《Pikmin Bloom》玩家別錯過！皮克敏30片花瓣免費領，6款限定徽章補考＋巨大花朵全攻略
皮友們今天真的不能偷懶！《Pikmin Bloom》迎來5月最忙活動週，不只半年一次的「社群週」正式開跑，讓錯過社群日的玩家可以一次補齊6款限定種植員徽章，官方還同步加碼推出限時免費 Party Walk 活動，只要點進連結報名就能直接領 30片藍色扶桑花花瓣，皮友們快把時間筆記起來！
半年一次社群週開跑！錯過徽章的現在就是補考時間
半年一次社群週開跑！錯過徽章的現在就是補考時間
《Pikmin Bloom》每半年都會舉辦一次「社群週」，是官方給錯過社群日玩家的補考機會，今年活動從 5月23日一路持續到5月31日 23:59，活動期間系統最多會發送 6項種花任務，只要完成指定花種挑戰，就能補領 2025年11月至2026年4月 期間錯過的限定種植員徽章。這次回歸的花種包含 鼠尾草、櫻草花、蝴蝶蘭、金魚草、矮牽牛與鸚鵡鬱金香，還沒收齊徽章的皮友趕緊把握這波補考~
老玩家注意！超難隱藏任務解完送金色窄管褲
老玩家注意！超難隱藏任務解完送金色窄管褲
別以為把限定徽章收齊就能輕鬆畢業！官方這次也替資深玩家準備了進階挑戰，如果原本就已經擁有 2025年11月至2026年4月 的全部種植員徽章，或是在這次社群週期間成功補齊完整收藏，系統就會自動開啟「超難任務」模式。只要完成所有挑戰，就能把 Mii限定「金色窄管褲」 帶回家。
巨大花朵攻略來了！想刷稀有精華記得抓準時間
巨大花朵攻略來了！想刷稀有精華記得抓準時間
社群週期間，巨大花朵也同步進入加碼模式，活動期間巨大花朵綻放時間延長至 6小時，而且在開花後的 1小時內，只要在附近持續種花，就有機會獲得豐富的水果精華獎勵。另外，如果在巨大花朵周邊使用 藍色、紅色、黃色或白色普通花瓣種花，還有機會讓巨大花朵開出當季限定花種。
官方免費送30片花瓣！Party Walk限時福利快領
官方免費送30片花瓣！Party Walk限時福利快領
除了社群週活動外，《Pikmin Bloom》官方也同步加碼送免費獎勵。從 5月25日上午9點至5月28日晚間10:59，官方推出限定 Party Walk「步步四通八達」活動，只要完成報名參加，就能免費獲得 30片藍色扶桑花花瓣。
Party Walk 是《Pikmin Bloom》的社交玩法之一，玩家可以和其他皮友一起組隊散步、參與步行活動，平時雖然沒有太多額外獎勵，但官方限定版本就完全不同，免費花瓣直接送上門，最近正在解社群週任務的皮友們快把握機會！
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