2026-05-25 10:52 女子漾／編輯周意軒
Netflix台劇《男公館》開播負評炸鍋！陳奕親回酸民 黑色幽默到底在演什麼？1-4集劇情一次看(持續更新．．．)
陳奕首度跨足製作人打造的Netflix台劇《男公館》，集結張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳等高顏值男星，以「男公關」這個少見題材切入，原本開播前就話題十足，沒想到正式上線後卻掀起兩極評價。有網友毒舌狠批：「看過一句廢詞都沒有的戲，但沒看過全部都是廢話的戲，《男公館》就是。」對此，陳奕深夜親上火線高EQ回應：「嗯，恭喜你，你終於看懂了。」一句話再度引爆討論。
陳奕進一步表示，《男公館》本來就不是在講「人生勝利組」，而是一群「把廢話當盔甲、把幽默當止痛藥」的人。他坦言，真正快崩潰的人，很少講大道理，更多時候只是亂講幹話，假裝自己沒事。這番發言也讓部分觀眾重新理解，這部作品想呈現的其實不是傳統爽劇，而是一齣包裹黑色幽默的社會生存寓言。
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《男公館》劇情在演什麼？
《男公館》劇情在演什麼？
《男公館》故事從一場鑽石風波展開。男主角潘皓因一時貪念捲入黑道糾紛，成為追殺目標，走投無路下誤闖一間男性陪侍俱樂部。原本只是想暫時避風頭，卻意外和一群同樣被現實逼到角落的男人，被迫披上「男公關」身份求生。這群人表面上賣笑、賣陪伴、賣情緒價值，實際上每個人都藏著傷痕與秘密。當男公館成為唯一避風港，生存與尊嚴、慾望與人性、謊言與真實也開始全面交錯。這不只是男公關故事，更像是一場關於「人在絕境中如何重新定義自己價值」的黑色寓言。
《男公館》爭議點為何兩極？
《男公館》爭議點為何兩極？
《男公館》最大爭議就在敘事節奏與台詞風格。不少觀眾認為角色大量插科打諢、對白過度鬆散，讓人難以入戲，甚至批評「口條太出戲」、「像演員在即興亂聊」。但另一派觀眾則認為，這正是作品特色，因為它想呈現的不是英雄式成長，而是一群失敗者的精神內耗。
《男公館》第1集劇情介紹：一顆鑽石，讓一群失敗者人生全面失控
故事從一場荒謬又危險的意外開始。潘皓原本只是個在人生邊緣掙扎的小人物，卻因一時貪念捲入鑽石風波，瞬間成為黑道追殺目標。走投無路之下，他與幾名同樣在人生卡關的男人誤打誤撞闖進「男公館」這個神秘場所。這裡表面上是高端女性娛樂場所，實際上卻是靠販售情緒價值與陪伴維生的男公關俱樂部。對這群本來和這個世界毫無交集的男人來說，這裡既荒謬又危險，卻也是唯一能躲避追殺的避風港。第一集最大的看點，就是角色們從「我絕對不可能做這種事」到「不然我還能去哪」的心理崩塌。當外面的世界已經容不下自己，最羞辱的選擇，反而成了唯一生路。
《男公館》第2集劇情介紹：第一次上工就社死，男人也成了被挑選的商品
躲進男公館後，這群菜鳥原以為只是暫時藏身，沒想到現實狠狠打臉。老闆娘琴姐直接攤牌：想留下來，就得工作。於是，一場堪稱大型社死現場的「男公關初體驗」正式展開。從儀態訓練、穿搭改造，到面對客人檢視與挑選，每個人都被迫學習如何成為一件「被消費的商品」。最衝擊的，是角色們第一次感受到什麼叫人格商品化。過去總習慣用男性視角看待這類產業，如今位置對調，他們才真正體會被評頭論足、被需求定義價值的殘酷。第二集也讓觀眾更看清這部劇不只是喜劇，而是帶著強烈社會諷刺意味的黑色寓言。
《男公館》第3集劇情介紹：原來有人根本不是普通人，身份秘密開始爆開
隨著眾人慢慢適應男公館生活，劇情開始丟出第一波反轉。原本看似只是落魄逃亡者的一群人，竟有人藏著完全不同的真實身份。表面上大家都在賣笑陪客，但私底下每個人似乎都各懷鬼胎。隨著角色背景逐步揭露，觀眾也開始意識到，這場鑽石事件恐怕沒表面上那麼單純。第三集開始把故事從單純荒謬喜劇，拉向懸疑與犯罪路線。角色彼此間的不信任感快速升高，友情、利用與背叛開始同時發酵。這時的男公館，不再只是避風港，更像一座精心設計的困獸場。
《男公館》第4集劇情介紹：男公館根本不是避難所，而是另一場權力獵殺
到了第四集，《男公館》的世界觀徹底展開。原本以為只是在躲黑道，結果眾人發現自己早已掉進更大的權力遊戲。男公館表面是娛樂場所，實際上卻牽扯黑道、利益交換與複雜人際網絡。琴姐的真正立場開始讓人起疑，每個角色的動機也變得更加模糊。到底誰在保護誰？誰又在利用誰？這一集最大亮點，是角色們開始理解「逃進這裡，不代表真的安全」。外面的追殺或許很可怕，但這裡的人心，可能更危險。劇情也開始正式從「一群魯蛇求生記」，升級成帶有黑色犯罪懸疑氣息的人性生存戰。