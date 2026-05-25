陸劇《一甌春》8大劇情亮點＆角色介紹！周也黑化復仇殺回豪門，許凱一人千面權臣太圈粉 圖片來源：微博@電視劇一甌春

許凱、周也主演的古裝愛情劇《一甌春》尚未開播就話題滿滿，最新預告一釋出，周也一句「我才是那隻來索命的惡鬼」直接把復仇感拉到最高，被不少網友形容根本是古裝版《黑暗榮耀》。該劇改編自尤四姐同名小說，由潘安子執導，愛奇藝平台顯示為2026年待播古裝愛情劇，主演包含許凱、周也、徐振軒、陳意涵、陳柯穎等人。

《一甌春》劇情在演什麼？

《一甌春》講述謝清圓年少喪母，流落街頭，命運最狼狽時遇見同樣遭逢家變、被發配充軍的沈潤。兩人在困境中短暫相依，分別前約定一定要努力活下去。多年後，謝清圓重回謝家，表面上是被接回府中的世家女子，實際上卻是為查出母親含冤而死的真相而來。她不再是任人擺布的孤女，而是帶著心計、膽識與復仇決心回到深宅大院，一步步揭開當年陰謀。此時的沈潤也早已不是當年落魄少年，而是幾經沉浮後成為朝廷重臣，因錢塘賑災與貪腐案再度與謝清圓重逢。兩人從少年羈絆走向成年博弈，一邊查案、一邊復仇，也在權謀暗流中重新確認彼此。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點1：周也黑化復仇，被封古裝版《黑暗榮耀》

《一甌春》最吸睛的關鍵，就是女主角謝清圓不是傳統等人拯救的小白花，而是帶著傷口回來索命的復仇型女主。她年少失母，成年後重返謝家，不是為了認祖歸宗，而是要查清母親冤死真相。這種「我回來不是求公道，是要你們付出代價」的設定，讓整部劇自帶爽感。尤其預告中周也冷笑、放話自己是「索命惡鬼」的畫面，直接把暗黑宅鬥氛圍拉滿，也難怪會被網友拿來對比《黑暗榮耀》。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點2：許凱飾演腹黑權臣，溫潤外表藏鋒芒

許凱這次飾演的沈潤，同樣不是單純深情男主。他少年時遭逢家變、被發配充軍，長大後一路逆襲成為朝廷重臣，外表看似溫和守禮，實際上心思極深，懂得在朝堂與權謀之間周旋。這種「看起來像君子，其實比誰都會布局」的人設，正好與謝清圓的復仇線形成互補。他不是只會灑糖護妻，而是能與女主一起查案、破局、對抗陰謀的雙強型男主。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點3：許凱、周也首搭CP感超強

許凱與周也都是古裝適配度很高的演員，一個是氣場沉穩的權臣感，一個是清冷靈動的復仇美人，兩人同框自帶故事感。目前釋出的物料中，兩人的互動不是直球甜寵，而是帶著試探、戒備與曖昧拉扯。少年時曾在低谷相遇，成年後又在陰謀與復仇中重逢，這種「我知道妳危險，但我還是想靠近妳」的氛圍，正是古偶觀眾最愛嗑的宿命感。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點4：宋代美學＋江南水鄉，畫面質感很有期待值

《一甌春》以南宋為背景，視覺風格主打宋代美學與江南水鄉氛圍。從目前公開資訊來看，劇中服化道走低飽和、典雅、精緻路線，不是過度華麗的仙俠風，而是偏向宋代審美的清雅克制。這點也很貼合故事本身：表面是溫潤如茶的古典美感，底下卻藏著家族冤案、朝堂貪腐與復仇殺機。越是畫面漂亮，越襯出深宅暗流的壓迫感。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點5：宅鬥、查案、權謀一次打包

這部劇不是單純古裝戀愛，而是把宅鬥、復仇、朝堂查案與雙強愛情放在同一條主線中。謝清圓要查母親冤案，沈潤要調查錢塘貪腐案，兩條線互相牽動，讓故事不只停留在男女主談戀愛，而是有更明確的懸疑推進。對觀眾來說，既能看女主反擊深宅惡人，也能看男女主聯手揭開更大的權力黑幕。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

《一甌春》亮點6：配角群也有看頭

除了許凱、周也之外，《一甌春》演員陣容還包括徐振軒、陳意涵、陳柯穎等人，配角群顏值與古裝適配度都頗受討論。愛奇藝頁面也列出該劇主演陣容，顯示此劇在卡司配置上不只靠男女主撐場。尤其這類宅鬥權謀劇最怕配角扁平，若謝家內部人物、朝堂勢力與情感支線都能撐起來，《一甌春》的可看性會更高。

《一甌春》亮點7：潘安子執導，古裝質感受期待

《一甌春》由潘安子執導，官方平台也已列出導演與主演資訊。潘安子過往作品擅長古裝氛圍與視覺調度，因此這次如何把宋代宅院、江南景致、朝堂暗線與復仇情緒融合在一起，也是劇迷期待的重點。如果說《一甌春》的故事是「一杯茶裡藏殺機」，那導演要做的，就是讓觀眾在看見精緻畫面的同時，也感受到每個角色背後的算計與傷痕。

《一甌春》角色介紹

謝清圓／陳雲芽：周也 飾

謝清圓是全劇復仇線的核心人物。她年少喪母、流落在外，長大後重回謝家，看似是柔弱歸來的府中女子，實際上早已把過去的傷痛變成復仇的武器。她聰明、冷靜，也懂得隱忍。比起大吵大鬧式反擊，謝清圓更像是安靜布棋的人，等到時機成熟，再讓那些害過她母親的人一一付出代價。周也過往古裝形象多帶清冷感，這次挑戰帶有黑化與復仇氣質的角色，很可能成為她古裝代表作之一。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

沈潤／嚴瑞：許凱 飾

沈潤少年時遭遇家變，被發配充軍，命運與謝清圓一樣都曾跌入谷底。多年後，他成為朝廷重臣，奉命調查錢塘貪腐案，也因此與謝清圓重逢。他不是單純溫柔守護型男主，而是外表謙和、內心深沉的權臣角色。面對朝堂，他有手腕；面對謝清圓，他有偏愛；面對真相，他也有自己的堅持。許凱這次的角色魅力，應該就在於「溫潤」與「腹黑」之間的反差。

圖片來源：微博@電視劇一甌春

李從心：徐振軒 飾

李從心是劇中重要男性角色之一，設定上帶有世家公子氣質，也與謝清圓的情感與家族線有所牽連。他的存在不只是感情支線，而可能牽動謝清圓回到謝家後的人際困局。若劇版能完整呈現他的掙扎與選擇，這個角色很可能成為觀眾討論「可惜型男二」或「意難平角色」的焦點。