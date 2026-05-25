2026-05-25 09:43 只想工作不想上班的Summer
失智症前兆有哪些？睡眠不足會增加失智風險嗎？醫學解析與預防方法一次看懂
前言：失智症不是突然發生，而是長期累積的結果
當社會討論某些知名人物的狀態時，例如 馬英九的公開現身，引發外界對「年齡與認知狀態」的關注，也讓更多人開始搜尋：失智症前兆是什麼？
但從醫學角度來看，失智症並不是單一事件造成，而是一個長期的神經退化過程，其中「睡眠品質」是關鍵風險因子之一。
失智症是什麼？最常見類型是阿茲海默症
失智症（Dementia）是一種影響記憶、語言與判斷能力的腦部退化疾病，其中最常見類型為 阿茲海默症。
其核心特徵包括：
- 記憶力明顯下降（尤其是近期記憶）
- 語言表達困難
- 判斷力與執行能力下降
- 情緒或性格改變
重點是：這些變化通常在「發病前10–20年」就已經開始。
失智症前兆有哪些？很多人其實忽略了？ 許多人會把早期症狀誤認為「正常老化」，但醫學上常見的早期警訊包括：
1. 短期記憶明顯下降：剛說過的話很快忘記，或重複問同樣問題。
2. 日常生活判斷變差：例如忘記付款、搞錯時間或行程。
3. 語言組織能力下降：講話停頓變多，或找不到正確詞彙。
4. 對熟悉事務開始混亂：例如做熟悉的工作卻出現錯誤。
睡眠不足與失智症的關係：真正被忽略的風險。許多研究指出，長期睡眠不足與失智症風險增加有明確相關。
關鍵機制：大腦清除代謝廢物
在深層睡眠時，大腦的「類淋巴系統（glymphatic system）」會清除β-類澱粉蛋白（Amyloid-beta）。而這種蛋白質的累積，與阿茲海默症高度相關。
簡單結論：
- 睡得好 → 大腦有時間清理
- 睡不好 → 廢物累積增加
睡眠品質比睡眠時間更重要
很多人以為「睡滿7小時」就等於健康，但實際上：
- 淺眠太多 → 修復不足
- 半夜頻繁醒來 → 清除機制中斷
- 睡前滑手機 → 延遲深層睡眠
改善睡眠的3個關鍵方法
- 固定睡眠時間（建立生理時鐘）
- 睡前1小時遠離螢幕（減少藍光）
- 保持睡眠環境黑暗與安靜
如何預防失智症？從生活習慣開始
失智症目前無法完全治癒，但可以延緩或降低風險：
- 規律運動（促進腦部血流）
- 積極社交（維持認知刺激）
- 持續學習（建立神經可塑性）
- 良好睡眠（最關鍵因素之一）
結語：你不是在睡覺，而是在保養大腦
失智症的風險，不是未來某一天突然發生的事件，而是今天每一個生活選擇的累積。
睡眠，看起來只是日常的一部分，但從大腦健康的角度來看，它可能是最重要的「長期投資」。
當我們談預防失智症，其實真正的起點不是藥物，而是今晚你幾點睡、睡得好不好。
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