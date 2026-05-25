你不是沒財運，是根本沒出手：武財神的財路是行動出來的

谷帥臻：武財神財商行動力(GPT製圖)

▌很多人不是沒機會，是一直停在原地

很多人想求財，不一定是沒有機會，但真正卡住的地方，是明明知道該做，卻一直不敢動。想換工作，履歷放了半年還沒投。想做副業，想了三年還沒開始。想調整收費，怕客人不接受。想經營自媒體，怕被人笑。想談合作，訊息打好了又刪掉。然後一邊焦慮，一邊拜財神。可是財路最怕的不是路遠，是人不走。

▌武財神：財氣要開，先行動

​武財神趙公明，職司掌管天下財源。祂最鮮明的形象，是手持鐵鞭、騎乘黑虎。鐵鞭象徵決斷、威令與破除阻滯；黑虎象徵行動、威勢與鎮煞避邪。武財神，絕對不是溫柔地把財送到你手上，祂的財商智慧是提醒你：財路要開，不能只等。業績要來，不能只想。機會要成，不能只拜。你先動起來，財氣才有路進來。因此，武財神特別適合做為業務、創業者、自營工作者、接案者，或經常在外奔波、需要開拓市場與業績人的財神信仰。

▌財神不是替你衝鋒，是提醒你別再躲

​現代人最常見的財運卡關，不是沒能力，多數是不敢承認自己該升級。不敢拒絕，所以時間被無效人情吃掉。不敢曝光，所以再好的專業也沒人看見。不敢開始，所以機會永遠停在想像裡。很多人嘴上說想開財路，但行動上一直在躲。躲在準備裡，躲在觀望裡，躲在「我還不夠好」裡，躲在「等時機成熟」裡。很多時候，時機不是等成熟的，是你開始做之後，才慢慢成熟。武財神趙公明的精神不是叫你亂衝，而是提醒你：該出手的時候，勇敢前進，不要一直縮回去。

▌財神風水招財設計，感受穩定的磁場

​如果把武財神精神放進風水設計，重點不是家裡擺多大尊神像，也不是放多少招財物。書桌堆滿雜物，事情就一直拖。工作區沒有方向，目標就容易散。座位不穩，人做事就容易沒底氣。每天一坐下就滑手機，財氣還沒進來，注意力已經漏光。​好的風水：就是你的明堂是否看得見方向，空間是否能容納聚氣，行動路線是否不卡關，注意力是否能夠專注，感受是否維持心靜穩定。

▌今日就行動：先破掉三個「不敢」

​第一，不敢結束錯的決策。錯的合作、錯的人情、錯的投資，如果一直不斷捨離，再多財氣也會被拖住。

第二，不敢開始的行動。這週至少開始做一件需要行動的事：主動聯絡合作對象，執行目標進度。

​第三，不敢讓別人看見你。我有足夠的信心，可以做得很好，一直等時機成熟，永遠輪不到你。

▌財路不是等來的，是你敢行動才會開始

​請做一件財神看得懂的事。先把工作桌清出來。先整理一個服務方案。先約一個合作對象。先把價格寫清楚。先投一封履歷。只要開始，氣就動了。很多人不是沒有財運，是一直把自己關在門後。真正的開運，不是等財神把錢送到面前；而是你終於願意打開門，往前走一步。今日就行動。財路一動，氣就動。氣一動，局就開始變了。

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