【 智慧家庭好物推薦】花藝師工作室大升級，Lockin Halo貓眼電子鎖讓忙亂日常變得更從容

身為斜槓花藝師，還沒打算開店前，住家就是我的工作室。使用4年多的電子鎖，雖然常遇到電量不足的提醒，要頻繁換電池感到很麻煩，卻也這樣將就用下去。

直到因為花藝工作每天需要頻繁進出，開關門忽然成為一種卡卡的困擾！有時剛從花市搬花回來，雙手抱滿花材與器具，還得翻包包找磁扣感應；有時忙完婚禮佈置深夜回到工作室，只想趕快進門休息，偏偏電子鎖快沒電要感應很多次，或是得靠手動按密碼。最讓我焦慮的是，有幾次搬東西進出後，門其實沒有完全扣緊，卻一直到睡前檢查才發現，那種瞬間真的會讓人整個清醒，也是因為這樣，我開始認真研究新的智慧電子鎖。

Lockin Halo智能鎖：讓工作節奏更順的「無感開門」

研究一輪後，我最後選擇 Lockin Halo指靜脈人臉辨識電子鎖。最吸引我的是，它把我真正有感的需求整合在一起，包含人臉辨識的便利性、指靜脈辨識的穩定度，以及上下雙鏡頭帶來的安心感。

我自己最有感的功能，其實是人臉辨識。以前搬花材回工作室時，常常手忙腳亂，還要先放下東西找磁扣；現在走到門口幾乎就能直接感應開門，對於每天頻繁進出的工作型態來說差異真的很明顯。

另一個讓我意外喜歡的功能，是指靜脈辨識。花藝工作其實很容易讓手變乾，長時間碰水、修剪花材後，傳統指紋辨識偶爾會失敗，Lockin Halo 的指靜脈辨識是掃描皮下靜脈，相較一般指紋辨識穩定很多，手濕或有小傷口時也比較不受影響。

多種智能防護，小細節累積居家安全感

工作室平常也常有花材配送、包裹與器材進出，所以我很在意門口狀況。Lockin Halo 的上下雙鏡頭設計，除了能看到門口畫面，也能注意地面的包裹或配送物品，實際使用時比想像中方便很多。有時正在整理花材、不方便立刻走到門口，也能直接透過 App 看一下外面的狀況。

另外最讓我安心的，其實是它的門未鎖好主動警報提醒的功能。以前總會擔心自己是不是沒把門關好，睡前還需要走到門口確認。現在如果門沒有確實關上，系統會主動提醒，少了那種半夜突然驚醒檢查門鎖的焦慮感。

我後來才發現，真正好的生活設計，其實不是多厲害，而是它能默默減少那些消耗情緒的小麻煩。

Lockin Halo電子鎖有天地雙鏡頭，上下畫面都清晰

Halo電子鎖外觀設計美型有質感

專業安裝，讓智能鎖更有溫度

這次安裝其實比我原本想像中順利很多。除了現場安裝外，技師也會一步一步協助設定，包括人臉辨識建立、指靜脈錄入、App 連線與解鎖權限設定。對第一次接觸智慧電子鎖的人來說，其實不太需要擔心操作問題。看著原本的門鎖一步步升級完成，反而有種工作室也跟著一起更新的感覺。

Lockin自有專業師傅施工

電子鎖安裝後進行簡單清潔

智能電子鎖推薦：Lockin Halo 指靜脈人臉辨識電子鎖

摘要產品特色：

全新指靜脈三面識別技術

iPhone級3D結構光人臉辨識

天地雙鏡頭，上下畫面都清晰

超輕音自動鎖體，使用C級鎖芯

雙電池設計5000+2250mAh

支援行動電源，緊急充電

低電量提示，不擔心沒電

門未關好/被撬/門前逗留警報

多次驗證錯誤警告

完整產品資訊可參考官方網站：https://www.lockin.tw/tw/product-detail/s6max