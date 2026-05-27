2026-05-27 18:00 巧比。針線包
在嘉南平原的熱浪裡，讀懂土地、稻浪與老地名的情書
今天被太陽曬的快虛脫了，若只是體力上的疲累，那還行，
倒是熱浪炭烤的潮濕感，實在叫人難受。
一整天搭乘業主的便車，在嘉南平原的鄉間小路流轉，
翠綠中帶些黃的稻米，就在窗景外盡情鋪展綿延，
米勒的經典畫作「拾穗」，過陣子就會在農家生活呈現吧。
田中間不時有座落著先人的墳墓，
祖先即使「過往」，仍放不下心，也要看守餵養一生的祖產啊。
台南後壁不愧是稻米之鄉，ㄧ畦畦的一農田長滿農作，
腦中忽然出現ㄧ句話「土地是拿來種植糧食作物的」，頓時讓我心裡感動不已。
小時候的日子很純粹，台灣鄉間依然有腳踏實地、默默付出的一群人們啊。
車子就在偏鄉小路左右移轉，陌生的地名迎面而來，
長短樹、八老爺、小腳腿、五間厝、火燒珠⋯許多看似可愛的地名，應該有其地名典故。
- 小腳腿、長短樹：聽起來很像某種幽默的鄉野傳奇，其實多半與早期開墾時的地形特徵、植物景觀（比如茂密的林木形狀）或先民的腳步有關。
- 八老爺、五間厝：這類地名通常紀錄了早期來到這裡開墾定居的家族規模或重要人物，數字背後都是第一代拓荒者的血汗。
- 火燒珠：光聽名字就充滿神秘感和故事性，讓人聯想到是否曾有過特殊的地理景觀或歷史事件。
這種在偏鄉小路間流轉、與陌生且可愛的地名擦身而過的體驗，簡直就像是一場台灣風土的深度隨機漫遊。
這些鄉下故事值得有空追溯過去。車窗外夕陽漸沈，偏鄉小路的晃盪間，高溫散去，而這片土地給我的踏實感，才正要沉澱下來。
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