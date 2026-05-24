《穿著PRADA的惡魔》1-2集20年前後心得大不同

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20年後重新回頭看《穿著PRADA的惡魔》第一集，並緊接著看完第二集，對這系列有了新的體悟。

20年前看《穿著PRADA的惡魔》第一集，對於沒有工作經驗的小朋友來說，這是一個符合美好想像的職場童話。當時總以為畢業後只要像安迪一樣，找個每個人都想要的熱門工作，追著自己想實現的夢，就算有個魔鬼上司米蘭達，也能靠著熱情擊敗他，彷彿這是一部職場版英雄電影。

但當有了工作閱歷後再重看，許多看似平常的橋段，帶來的感觸卻完全不同。

第一個讓人深有感觸的，是安迪找耐吉討拍、卻反被建議直接離職的片段。在工作中獲得主管認同固然有成就感，但要是因為沒得到誇獎就往心裡去，那似乎是搞錯了工作的本質：領薪水是來解決問題，而不是來討拍或抱怨的。光是這點思維的切換，就能夠讓一個人在職場上成為更高格局、比較正向的工作者。

接著是電影尾聲，米蘭達在車內那一抹高深莫測的微笑太厲害了，給了大家各自解讀的空間。這一幕的確是安迪展現了他轉頭就走的瀟灑，但我個人解讀是米蘭達的微笑並不全是在肯定安迪，而是在為自己的識才感到驕傲，畢竟這樣解讀才符合他高傲的人設，如果認為米蘭達是在肯定安迪的行動，我覺得是把職場想得太童話了。

而看電影的過程其實都有一個很大的疑惑是，這群人真的有需要為了工作犧牲這麼多嗎？這個疑惑在第二集馬上就有了解答。

我忘了在現今崇尚工作與生活平衡的世代，還是會有工作狂的存在，但他們並不是奴性所致，而是他們藉由工作找到了自我認同、成就感、以及人生目標，從工作中得到的多巴胺比在其他地方還多。而且對他們而言，工作上努力會升遷，升遷會有更高薪，更高薪就會有更好的生活品質，工作也會有更高的自由度，產生正向循環。

雖然時代的觀念已經開始轉變，看似大家的選項變多了，選擇了不同的選項也會有人尊重，但卻也反映職場中某些不變的成功定律。這群工作狂們的邏輯在20年後仍能持續在職場上被驗證是成立的，代表你的選擇會影響你的思維高度，更加凸顯了選擇比努力重要這件事。

第二集另一個重點，是經過了20年的變遷，從以人為本的社會，來到AI盛行的年代。在科技能精準計算一切的當下，這群人仍在堅持某種快要被時代遺棄的價值，「包包斜背比較好看」究竟是無謂的堅持還是獨到的眼光，現在已經變得難以判斷，但他們仍以自己的決定為傲，反映了他們對於工作的重視。安迪努力地想讓自己的工作被肯定、耐吉不顧自己被背棄了好多次仍堅守崗位、艾蜜莉不管用什麼手段也要爬到頂點，在別人眼中雖然看起來傻，但他們應該都覺得其他人才是傻子吧。

第二集依然好看，但還是想要挑一個毛病，看到20年後的安迪都已經成為獲獎的資深工作者了，但怎麼還是在跟耐吉討拍？其他角色也是過了20年還是一個樣，讓我覺得這劇本是不是有點忽略了角色的成長曲線，讓20年的時間厚度流於表面了。



