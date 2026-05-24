老派靈魂的斷捨離：那些沒讀懂的顏如玉，早已陪著我與女兒一同長大

今天周日唯一要做的事。移房

寶貝女兒長大了，幫她的臥房轉移空間，於是我書架上的藏書必須清空，才能讓她珍藏的寶藏大軍入陣。

來回搬了好幾趟，一地狼籍，望著這些年的衝動，還只是一半的份量而已，小時候不喜歡讀書，誤以為長大成人後，靠著買書就能增加知識含量，殊不知增加的是紙張吸附水份的重量。

整理最快的方式，就是全數拿到垃圾間回收，可是我捨不得啊。就算這些年來束之高閣，看著書封我都有坐擁金山的感覺，何況怎麼會嫌顏如玉太多呢！

其實地板上的書，不少是當年的暢銷書，例如劉墉系列，近年曾重新編排後再次出版的新書；也有那些曾在新絲路網路書店工作時期，被我一本本搬回家的名字（張大春、王文華、成英姝…）。

有些書可能早忘了內容，甚至連當初為什麼買都想不起來，但它們就這樣一路跟著我搬家、換工作、陪女兒長大。

面對世代交替的過程，旁觀或參與都是學習。

數位串流平台提供多元快速的選擇，但老派靈魂如我，還是喜歡指間翻閱的溫度，老朋友咱們繼續唷。