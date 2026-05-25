2026-05-25 10:34 女子漾／編輯王廷羽
顏控請直接收藏！6部「全員帥哥美女」陸劇推薦，《難哄》《長月燼明》太養眼
大家看陸劇時，比較看重劇情，還是主角顏值呢？這幾年陸劇真的越來越會選角，不只男女主角CP感滿滿，就連其他演員陣容也帥哥美女雲集，常常一個鏡頭掃過，就讓人忍不住想查「這位到底是誰」，甚至目光直接被顏值吸走，完全沒辦法專心看劇情！今天女子漾幫大家盤點6部全員高顏值的陸劇，從甜到讓人嘴角失守的《難哄》，到美得像畫報一樣的《長月燼明》，顏控們快收藏！
文章目錄
「全員帥哥美女」陸劇推薦1.《難哄》
《難哄》光男女主就夠有殺傷力，白敬亭的冷感男神氣質搭上章若楠的初戀臉，CP感直接拉滿；配角陣容也沒在隨便，像陳昊森、張淼怡等同樣是高顏值代表，整部劇根本沒有顏值空窗期。
《難哄》劇情簡介
故事講述溫以凡回到家鄉工作後，意外與高中時期曾彼此心動的同學桑延重逢，明明心裡都還有對方，卻嘴硬裝作不熟，沒想到命運偏偏不肯放過兩人，幾次巧遇後，甚至因為一連串意外開始同居生活。從原本小心翼翼保持距離，到在朝夕相處中重新靠近，桑延一邊嘴硬一邊默默照顧溫以凡，讓這段被時間擱置的感情再次升溫，隨著過去的誤會與遺憾逐漸被解開，這場從校園延續到成年世界的暗戀，終於迎來雙向奔赴的幸福結局。
「全員帥哥美女」陸劇推薦2.《凡人修仙傳》
楊洋回歸古裝本來就是顏控大事，金晨的冷艷仙氣也很有記憶點，再加上汪鐸這種自帶妖魅感的古裝適配臉，以及趙小棠、趙晴等美女卡司，《凡人修仙傳》根本是仙俠版顏值盛典！
《凡人修仙傳》劇情簡介
故事主角韓立原本只是出身普通山村的平凡少年，沒有逆天資質，也不是天選之人，卻因緣際會踏入修仙世界，面對弱肉強食、爾虞我詐的修真江湖，他只能靠腦袋、隱忍與步步為營活下來。劇情走的是「凡人逆襲」路線，看韓立從底層小透明一路打怪升級、突破命運，會越追越上癮。
「全員帥哥美女」陸劇推薦3.《逐玉》
張凌赫的古裝神顏幾乎已經是保證班，田曦薇則是甜妹代表，兩人同框光是畫面就很賞心悅目；再加上鄧凱與孔雪兒這組同樣高顏值的養眼CP，整體卡司完全沒有冷場，還沒開播就已經先讓不少顏控默默加入追劇清單。
《逐玉》劇情簡介
改編自晉江文學城作家團子來襲的同名小說，故事講述屠戶之女樊長玉（田曦薇 飾）與落難侯爺謝徵（張凌赫 飾）的命運相遇。父母早逝的樊長玉為了守住家業扛起生活重擔，而謝徵則因宮廷陰謀死裡逃生，只能隱姓埋名、隱藏身分。兩人在困境中相遇並決定成婚，原本只是權宜之計的婚姻，卻在相處之中逐漸產生感情。隨著戰亂爆發，兩人被迫分離，各自踏上不同的人生道路。當樊長玉提刀走上戰場、謝徵恢復將軍身分後，兩人在烽火中再次重逢，也一同揭開多年陰謀與塵封的真相。
「全員帥哥美女」陸劇推薦4.《子夜歸》
許凱一直是古裝劇的顏值保證，田曦薇的甜感則讓畫面更有戀愛氛圍，再加上朱正廷這種精緻型男神，以及王佳怡等高顏值卡司，《子夜歸》完全是顏控預約名單。
《子夜歸》劇情簡介
《子夜歸》改編自扶華小說《梅夫人寵夫日常》，故事以繁華長安為背景，看似太平盛世，暗地裡卻藏著無數詭譎祕事。白天，男主是高冷孤傲的貴公子，女主則是看似張揚任性的名門千金，兩人像一對歡喜冤家般鬥嘴曖昧；到了夜晚，卻各自擁有不為人知的另一重身分，攜手捲入危機四伏的神祕事件之中。
「全員帥哥美女」陸劇推薦5.《長月燼明》
《長月燼明》根本是顏值神仙打架！羅雲熙的破碎病嬌感太有殺傷力，白鹿不管甜美還是黑化都很能撐場，還有氣質系美女陳都靈，以及靠古裝圈粉無數的鄧為，很難讓人移開視線~
《長月燼明》劇情簡介
《長月燼明》改編自藤蘿為枝小說《黑月光拿穩BE劇本》，故事講述為了阻止魔神澹台燼毀滅世界，衡陽宗掌門之女黎蘇蘇孤注一擲回到500年前，化身葉夕霧，試圖在他尚未黑化前改變命運。原本只是帶著任務接近，沒想到兩人卻在相處中逐漸產生感情，從敵對到相愛，卻也不斷被宿命與誤會撕扯。
「全員帥哥美女」陸劇推薦6.《淮水竹亭》
劉詩詩的古裝氣質一直很穩，張雲龍屬於成熟耐看型帥哥，其他角色像是吳宣儀、翟瀟聞、侯明昊這種高顏值陣容絕對過癮！
《淮水竹亭》劇情簡介
《淮水竹亭》故事講述神火山莊大小姐東方淮竹為平定南垂妖亂踏上旅程，途中遇上行俠仗義的面具團首領王權弘業，兩人從並肩作戰到逐漸萌生情愫，一同深入危機四伏的妖界腹地，對抗強大的妖皇勢力。這部結合東方奇幻、熱血冒險與宿命愛情，不只有高顏值卡司撐場，男女主攜手闖蕩江湖的設定也很有讓人入坑的魅力。
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