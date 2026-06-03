【被全台灣當「冥燈」鋁繩的她，崩潰前說了一句話】 —— 38歲的Vivian聽完，默默把那個LINE群組退掉了





▋ 她消失的那二十四小時

五月下旬，一個女生在社群平台留下一句話：

「我不行了，負面的情緒揮不掉，這個世界很美好，錯的是我。」

然後，她關掉了手機。整整二十四小時，沒有任何動態。

她叫巴逆逆。台灣股市裡最奇特的存在——不是因為她賺得多，而是因為她的每一次停損，幾乎都像是在替下一波漲勢鳴槍起跑。她看空，散戶就敢滿倉；她出清，股票隔天就起漲。網民給她封號：反指標女神、股市冥燈。

那二十四小時的沉默，驚動了 Meta 的安全審核機制，也讓全台股民陷入一種奇異的焦慮。不是單純擔心她這個人，而是——那盞冥燈突然熄滅了，接下來，往哪裡走？

▋ Vivian 看到這則新聞的那個下午

Vivian，38歲，在一間外商公司做了十二年的行銷主管。她不是不聰明。她只是太忙了。忙到有一天，朋友在群組裡說：「我最近跟著一個老師操作，每個月穩定有8%，你要不要加入看看？」

她加入了那個 LINE 群組。裡面每天都有人曬獲利截圖，老師說話很有條理，還會分析總經數據。她覺得這跟網路上那些「反指標女神」的笑話不一樣，這個，看起來很專業。

三個月後，她匯出去的180萬，再也沒有回來。

當她看到巴逆逆失聯的新聞，她在留言區停留了很久。不是因為她認識巴逆逆，而是因為巴逆逆說的那句話，讓她想起了自己當初滑過那些獲利截圖時，心裡那個一閃而過、卻沒有停下來聽的小小聲音。

▋ 你以為這只會發生在「不夠聰明的人」身上

2024年12月，全台網路詐騙財損高達124億新台幣。假投資詐騙連續三年蟬聯財損冠軍。

被騙的人裡面，有大學教授、有醫師、有像Vivian一樣做了十幾年專業工作的女性主管。她們不是不夠聰明，她們只是在某一個疲憊的瞬間，渴望有人幫她們把這件複雜的事情變得簡單一點。這種渴望，太正常了。

但正是這份渴望，成了最精準的破口。

「真正的風險，從來不是市場的波動，而是你在疲憊的時候，把判斷力悄悄交了出去。」

▋ 那個被嘲笑的女生，其實在說一件更深的事

很多人看巴逆逆的新聞，第一個反應是笑。有人做出了追蹤她動態的 AI 工具，專門等她停損，然後反向操作。她剛賣出群創，股票立刻亮燈漲停；她在聯發科認賠出場，股價隨後一路攻上2435元。

但有一件事很少人注意到：巴逆逆畢業於美國密西根州立大學金融系，受過完整嚴謹的財務訓練。她輸掉的不是知識，是在極度焦慮下一次次被情緒帶著走的決策。

她說：「放鬆就是放棄，放棄就是正式公告我是廢物。」其實壓垮她的不是股市，是 IG 帳號無預警限流、追蹤人數一點一點往下掉，是那種「你拼了命努力，回報卻看不見」的窒息感。

你有沒有在某個地方，也說過類似的話？對自己的工作、對自己的家庭，或是對那筆還沒想清楚要怎麼放的錢？

▋ 女人對錢的焦慮，從來不只是錢的問題

在很多財務規劃的對話裡，女性說的第一句話往往不是「我想要賺多少」，而是「我不想要有一天什麼都沒有」。這背後是什麼？是安全感。是對失控的恐懼。是那種「萬一有一天，我一個人要面對這一切」的深層擔憂。

正因為這樣，女性比任何人都更需要一套屬於自己的財務邏輯——不是跟著群組裡的截圖走，不是依賴任何一個說「我幫你處理就好」的人，而是清楚知道：我的錢在哪裡、為什麼在那裡、出了事我怎麼辦。

做財務規劃久了，有一件事一再被印證：知識從來不是問題。最關鍵的，是在市場最熱、身邊最多人說「快跟上」的那個時刻，你有沒有辦法讓自己停一下，問一句——

「這是我的計劃，還是我的情緒？」

▋ 三件你現在可以做的事

一、任何投資操作，只走有政府監管的合法券商。私下群組、陌生老師、LINE 裡的截圖——直接關掉，不需要任何理由。

二、要求你把錢匯進個人帳戶或不知名 APP 的，百分之百是詐騙。不管對方說得多合理、群組裡看起來多少人在賺大錢。

三、有任何疑慮，撥165反詐騙專線。先查，再決定。永遠都來得及。

▋ 那個你一直沒有停下來聽的聲音

Vivian後來說，她其實那時候心裡有一個小小的聲音，覺得哪裡怪怪的。

但她沒有停下來聽。

退掉那個 LINE 群組的那天，她沒有哭，只是安靜地坐了很久。180萬，回不來了。但那個「停下來問自己一句話」的習慣，她說，她現在每次都會做。

你現在，有沒有哪一筆錢的安排，讓你心裡有一個小小的、說不清楚的不安？

那個不安，值得你認真聽一聽。

財務安全感，是你給自己最重要的禮物之一。不是留給別人決定的事，是你自己的事。

我是JT，

你的引導式財務規劃顧問，

我不是投資分析師，

但有些想法，想跟你分享。